Interview: GC-Trainer Giorgio Contini vor Derby gegen den FCZ

Super League GC-Trainer Giorgio Contini vor dem Zürcher Derby gegen Meister FCZ: «Ohne Stadion wird es nie mehr wie früher» Die Grasshoppers gehen am Samstag nach einem guten Saisonstart erstmals seit Jahren wieder als Favorit in ein Derby gegen den FC Zürich. Im Interview spricht der Trainer Giorgio Contini über die aktuelle Situation beim Rekordmeister, über die Ziele der chinesischen Investoren und was für ihn bei GC das grösste Problem ist.

Trainer Giorgio Contini hat mit GC in dieser Saison positiv überrascht. Martin Meienberger / freshfocus

Erstmals seit dem 19. April 2016 stehen die Grasshoppers vor einem Zürcher Derby in der Tabelle vor dem Stadtrivalen FC Zürich. Der Rekordmeister überraschte bisher mit zwölf Punkten aus acht Spielen positiv. Trainer Giorgio Contini sagt, weshalb es nun besser läuft, und was für GC noch möglich ist in dieser Saison. Und der 48-jährige Zürcher nimmt Stellung zur Frage aller Fragen unter den Fans: Wird GC je wieder so gross wie früher?

Vor dem ersten Derby der Saison ist die Ausgangslage ungewöhnlich: GC geht erstmals seit Jahren als Favorit ins Duell mit dem FC Zürich.

Giorgio Contini: Nach dem aktuellen Tabellenstand ist das so. Aber das Derby ist ein spezieller Match, wie ein Cupspiel. Alles kann passieren.

Das müssen Sie jetzt sagen. Oder macht Sie der Trainerwechsel beim FCZ nervös?

Das erste Spiel nach dem Trainerwechsel ist für den Gegner immer gefährlich, weil auf der anderen Seite die Spieler wieder aufblühen. Die sagen sich: «Jetzt gebe ich wieder Vollgas.» Solche Tendenzen müssen wir sofort im Keim ersticken und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken.

Vor der Saison hätte man eher erwartet, dass GC als Tabellen-Vorletzter ins Derby geht.

So läuft der Fussball. Du darfst dich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, wenn du Erfolg hast. Und du darfst dich nicht vom Weg abbringen lassen, wenn das Negative überwiegt.

Das ist etwas allgemein ausgedrückt. Fakt ist, dass GC eine schlechte Rückrunde spielte und Sie Anfang Saison ein unfertiges, schmales Kader zur Verfügung hatten. Deshalb die Frage: Weshalb ist der Start so gut geglückt?

Die Phase mit fünf Niederlagen am Stück im Frühling hat uns vielleicht sogar geholfen. Da merkte ich, wer bereit ist, mitzuziehen. Ich hatte im Sommer die Gewissheit, dass diejenigen, die geblieben sind, auch wirklich mitanpacken. Ja, wir hatten ein schmales Kader, aber ich und die Mannschaft, wir kannten uns schon ein Jahr. Deshalb war der Start einfacher als in der letzten Saison. Wir hatten die Basis, um Punkte zu holen.

GC hat im Sommer weniger, dafür gezieltere Transfers getätigt als in den Transferperioden zuvor.

Ein Renat Dadashov zum Beispiel hat sehr viel bewirkt, weil er sich schnell wohl gefühlt hat. Er hat sich sofort identifiziert mit GC und zeigt Enthusiasmus. Er spricht deutsch, kennt die Kultur, hat auch schon in der Bundesliga gespielt. Ein solcher Spieler braucht weniger lang als ein 19-Jähriger aus Korea, bis er integriert ist.

Was ist für dieses GC möglich in dieser Saison?

Wir sind gut gestartet. Aber das Ganze ist fragil, so wie immer im Fussball. Die Wahrheit ist, dass wir jedes Spiel, das wir gewonnen haben, auch hätten verlieren können. Wir könnten auch nur die Hälfte der Punkte haben. Aber wir haben bei jeder Niederlage auch irgendwann die Chance gehabt, das Spiel auf unsere Seite kippen zu lassen. Wir leben vom Kollektiv, weil wir nicht die Spieler haben, die eine Partie im Alleingang entscheiden können. Aber zu Ihrer Frage: Ich bin zufrieden, wenn wir am Ende unter den ersten fünf sind. Aber wenn ich im Winter noch drei Stürmer und einen Innenverteidiger bekomme, dann bin ich mit Platz 5 vielleicht nicht mehr zufrieden.

Blick in die Zukunft: Was passiert im Winter? Kommen neue Spieler oder werden die Besten wieder abgezogen? Daniel Teuscher / KEYSTONE

Letztes Jahr passierte das Gegenteil. Ihnen wurden im Winter gute Spieler weggenommen. Wie frustrierend ist es, als GC-Trainer immer ein wenig von der Hand in den Mund leben zu müssen?

Logisch gefällt es mir nicht, wenn wir während der Saison einen Spieler wie Toti Gomes verlieren. Aber da muss ich meine Rolle und Funktion als kleines Rädchen in einem internationalen Grosskonzern kennen und akzeptieren. Als Trainer will ich Erfolg auf dem Platz haben, aber wenn ein Spieler zu einem besseren Klub wechseln kann, ist das für den Trainer auch ein Erfolg. Als GC-Trainer weiss ich, dass es für mich auf verschiedenen Ebenen Zielsetzungen gibt.

Können Sie das erklären?

Es zählen die Resultate, logisch. Aber jeder Spieler ist auch ein untergeordnetes Projekt. Wenn zum Beispiel ein Toti Gomes von GC zu einem Premier-League-Klub wechselt, bringt das vielleicht ein paar Millionen Franken ein. Wenn er aber einen Wechsel von Wolverhampton aus macht, dann ist die Summe vier- oder fünfmal so hoch. Diese Spielregeln und diese Leitplanken kenne ich.

Dann sehen Sie diese Verbindungen zu Wolverhampton nicht so negativ wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt werden?

Wir müssen uns davon verabschieden, den Fussball wie früher zu sehen. Heute gibt es keinen mehr, der das Wappen küsst und sagt: «Das ist der Verein, den ich nie verlassen werde.» Bist du gut, wirst du abgeworben. Hast du als Trainer einen schlechten Lauf, wirst du entlassen. So ist das Business, unabhängig davon, ob es ausländische Investoren gibt oder nicht.

Vor GC waren Sie zwei Jahre lang Trainer bei Lausanne-Sport. Ein Klub der ähnlich strukturiert war.

Die Parallelen sind da, ganz klar: Ausländische Investoren und ein Präsident, der nicht immer vor Ort ist. Ein Klub, der Teil eines internationalen Grosskonzerns ist, und die Partnerschaft mit einem Verein in einer grossen Liga (in Lausanne war das OGC Nice aus der Ligue 1 – Red.). Und auch in Lausanne gab es einen langfristigen Plan. Nur wurde der dann nicht eingehalten. Nach dem Aufstieg wollten wir sofort in den Europacup. Aber dann gab es auf halbem Weg einen Kurswechsel.

Glauben Sie bei GC eher daran, dass am Mehrjahresplan der Klubführung festgehalten wird: Nach dem Aufstieg 2021 und dem Ligaerhalt 2022 in drei bis fünf Jahren um Titel zu spielen und in zehn Jahren zur europäischen Spitze zu gehören?

Als Trainer kann ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen mit solchen Plänen. Wenn es die Zielsetzung ist, in fünf Jahren Meister zu werden, ist das gut und recht. Aber das hilft mir heute nichts. Ich habe jetzt ein Team, das nicht die Qualität hat, Meister zu werden. Für mich zählt die Gegenwart. Wenn ich die Qualität für Platz 5 sehe, dann gebe ich alles, um dieses Maximum aus der Mannschaft herauszuholen.

In Lausanne haben Sie die kurzfristigen Ziele immer erreicht. Sie waren im Soll, aber letztlich mussten Sie trotzdem gehen. Weshalb liessen Sie sich in Zürich auf einen ähnlich strukturierten Klub ein?

Die Leute von GC kamen auf mich zu, weil sie wussten, dass ich mit den Mechanismen in einem solchen Konstrukt vertraut bin. Aber es gibt für mich einen grossen Unterschied zwischen GC und Lausanne. Dort war der Sportchef, der mich geholt hatte, bald weg, und ich war nur noch ein geduldeter Trainer in einem neuen Konstrukt mit neuer Führung. Bei GC haben mich Leute geholt, die jetzt noch da sind. Bei GC war ich nach dem Aufstieg von Beginn weg ins Projekt involviert, das gegenseitige Vertrauen ist da. Und noch etwas sprach für GC…

Bitte.

Für mich war GC im vorletzten Sommer die beste Option, weil ich in der Region Zürich aufgewachsen bin. Ich habe als Kind die Achtziger erlebt, die Zeiten des grossen GC. Mein Wunsch ist es, dass dieser Klub wieder im Schaufenster steht. GC ist Rekordmeister, hat aber an Glanz verloren. Als ich vorgestellt wurde, sagte ich, dass die vielen Pokale in der Vitrine Staub angesetzt hätten. Ich sehe es als meine Aufgabe an, dass alles wieder etwas entstaubt wird.

Sehen Sie sich auch als das Gesicht und die greifbare Identifikationsfigur des Vereins?

Das war nicht meine Motivation. Ich habe nicht geschaut, ob es neben der Arbeit als Trainer noch eine weitere Spielwiese gibt für mich. Mir ist wichtig, dass die Leute GC gerne zuschauen, unabhängig von Sieg oder Niederlage. Die Spieler sollen sich zerreissen, egal ob sie vor 1000 oder 2000 Zuschauern spielen, oder irgendwann auch wieder vor 10000. Da sind wir auf gutem Weg. Bei unseren Siegen in dieser Saison gab es oft eine Dramaturgie. Wir waren auf der Verliererstrasse, zeigten aber Charakter und bewegten noch etwas. Die Leute sagen: «Die Mannschaft kämpft, an den Spielen geschieht etwas, GC lässt sich nicht abschlachten. Damit kann ich mich identifizieren.»

Der Fan definiert sich auch über Erfolg. Kann es wieder so werden wie früher? Kann GC wieder gross werden?

Solange GC im «Exil» im Letzigrund spielen muss, will um den Klub keine gute Stimmung mehr aufkommen. Ennio Leanza / KEYSTONE

Solange wir kein Zuhause haben, kann es nie mehr werden wie früher. Seit der Hardturm nicht mehr existiert, ist GC ohne Heimat und ohne Glanz. Viele Fans haben sich mit dem Hardturm identifiziert. Den letzten Meisertitel gab es 2003, als das Stadion noch stand. Das ist wohl kein Zufall. Seither kam nur noch ein Cupsieg hinzu (2013 – Red.). Das ist für mich der Hauptgrund, weshalb GC den Tritt verloren hatte.

Reicht der Campus in Niederhasli nicht, ein «Wir-Gefühl» zu entwickeln?

Der Campus ist toll für die Arbeit. Er ist das Büro. Aber am Wochenende willst du ein Wohnzimmer, ein Stadion. Für den Fan ist dies entscheidend. Und dieses Stadion fehlt. Wenn wir am Samstag um 20.30 Uhr spielen, können wir nach dem Match nicht zu lange im Stadion verweilen und für viele Klub-Mitarbeiter beginnt dann die grosse Arbeit. Da das Stadion nicht uns gehört, muss alles schnellstmöglich abgebaut werden, um die Räumlichkeiten für die Events des kommenden Tages zu putzen und herzurichten. Eine solche Situation ist sicherlich nicht ideal.

