Jérémy Guillemenot ist das grosse Versprechen beim FC St. Gallen

Super League Jérémy Guillemenot spielte bei Barcelona – nun kämpft er beim FCL-Gegner St.Gallen um den Durchbruch Jérémy Guillemenot träumte von ein Weltkarriere. Jetzt ist der 23-Jährige Genfer Stammspieler beim FC St.Gallen. Am Sonntag trifft er mit seinem Team auf den FC Luzern. Nicola Berger Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Jérémy Guillemenot wird nach seinem 2:1-Treffer gegen Servette vom vergangenen Sonntag von seinen St.Galler Teamkollegen beglückwünscht. Christian Merz/Keystone

Als im Herbst 2015 der FC Barcelona über einen Mittelsmann sein Interesse deponierte, dachte Jérémy Guillemenot an einen Scherz. Der Genfer war gerade 18 Jahre alt geworden und spielte im Servette FC in der drittklassigen Promotion League. Er sagt: «Ich glaubte nicht, dass das echt war. Also habe ich erst einmal nicht geantwortet.» Doch im Sommer 2016 kommt der Transfer zu Stande, Guillemenot wechselt als erst dritter Schweizer nach Hans Gamper und Ivan Rakitic zu Barça und wird in La Masia einquartiert, dem prestigeträchtigen Nachwuchskomplex.

Es ist ein Wechsel, der Hoffnungen schürt: Bei Guillemenot auf eine Weltkarriere. Und beim abgebenden Servette FC auf eine fruchtbare Partnerschaft mit Barcelona, die der Verein damals stolz verkündete. Fünf Jahre später hat sich beides als Illusion entpuppt. Guillemenot ist zurück in der Schweiz, er schloss sich 2019 dem FC St.Gallen an, nachdem er in Spanien kaum berücksichtigt worden war. Dem «Blick» sagte er über seine Zeit in Barcelona einmal, Neymar habe gerne Nintendo gespielt, er habe ihn dabei nicht stören wollen. In 91 Spielen für den FCSG hat er 15 Tore und acht Assists produziert, es sind Statistiken, die dokumentieren, dass er um den Durchbruch kämpft. Er sagt vor dem Spiel gegen den FC Luzern vom Sonntag (14.15):

«Ich bin der festen Überzeugung, dass ich erst am Anfang stehe und in meiner Karriere noch viel erreichen werde.»

Jérémy Guillemenot bei seinem Tor am vergangenen Wochenende gegen Servette. Christian Merz/Keystone

Der Fall Guillemenot ist eine Frage der Perspektive. Gelten für einen, der einst bei Barcelona spielte, andere Massstäbe? Ist das inflationär verteilte Etikett Supertalent Vorteil oder Bürde? Es gibt viele Beispiele von Schweizer Fussballern, die sehr jung zu klangvollen Grossklubs ins Ausland wechselten, sich dort nie durchsetzen konnten und danach auch anderswo nie richtig Fuss fassen konnten, ein grosses Versprechen blieben. Die Gebrüder Bellon (Aston Villa), Jonas Elmer (Chelsea), Shani Tarashaj (Everton). Und zuletzt Lorenzo Gonzalez, bei seinem Wechsel von Servette zu Manchester City 2016 als Jahrhunderttalent gefeiert. Nach einem Intermezzo in St.Gallen als Teamkollege Guillemenots spielt der Stürmer nun für Usti nad Labem in der zweiten tschechischen Liga – mit Guillemenots Dasein als Super-League-Stammkraft würde er fraglos gerne tauschen. Guillemenot sagt, eine Rückkehr in die Schweiz sei nichts Schlechtes, man müsse nur den Werdegang von Kevin Mbabu anschauen. Der Nationalspieler Mbabu ist noch ein Genfer, der früh die Heimat verliess, sich dann den Young Boys anschloss und ein zweites Mal zu einem Millionentransfer wurde, als er in die Bundesliga nach Wolfsburg verkauft wurde. Mbabu, sagt Guillemenot, müsse das Vorbild sein. Sein Ziel bleibt das Ausland; der Vertrag in St.Gallen läuft bis 2023.

Von Rapid Wien nach St.Gallen weitergereicht

Guillemenot hatte im hiesigen Fussball stets Bewunderer und Förderer. Der FC Basel hätte ihn 2017 gerne verpflichtet. Und der langjährige YB-Sportchef Fredy Bickel reiste einst mit dem Stargast Guillaume Hoarau nach Genf, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Das klappte nicht, die Strahlkraft Barcelona überstieg jene Hoaraus, doch im Juli 2018 holte Bickel ihn zu Rapid Wien und sagte bei der Vorstellung: «Jérémy bringt ein grossartiges Potenzial mit. Er kann bei uns sicher neu durchstarten.» Fünf Spiele absolvierte Guillemenot in Österreich, 108 Minuten Einsatzzeit und null Tore, dann wurde er nach St.Gallen weitergereicht. In der Ostschweiz schimmern seine Qualitäten immer wieder durch, so wie am vergangenen Wochenende, als Guillemenot sein Team zum ersten Heimsieg der Saison schoss, 2:1 gegen Servette – auch wenn sein Treffer wegen eines vorausgegangenen Fouls nicht hätte zählen dürfen.

Wie der FC Luzern tut sich St.Gallen zu Beginn dieser Saison schwer, mit nur neun Punkten aus zehn Spielen, aber mit der Spielzeit ist es wie mit den Karrieren: Sie können sich anfühlen wie eine Achterbahnfahrt. Jérémy Guillemenot kann darüber etwas erzählen.