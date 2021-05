Super League «Mülli» und der Socken-Tick – oder wenn der FCL-Goalie kaum mehr zu bezwingen ist Der FC Luzern steht im Cupfinal und ist seit sechs Pflichtspielen unbesiegt. Eines der Erfolgsgeheimnisse: Torhüter Marius Müller trägt die Socken seines Teamkollegen Pascal Schürpf. Daniel Wyrsch 07.05.2021, 05.00 Uhr

In den Socken seines Kumpels Pascal Schürpf hat Keeper Marius Müller nur vier Tore in sechs Pflichtspielen erhalten. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. April 2021)

Marius Müller ist ein positiv verrückter Typ. Nach dem geschafften Einzug in den Cupfinal liess sich der Luzerner Torhüter am Dienstagabend im Aarauer Brügglifeld rücklings auf den Rasen fallen. Die zweitletzte Hürde auf dem Weg zum Titel war mit dem 2:1-Sieg erreicht. Mit feuchten Augen trat er vor die Mikrofone. «Allen, die meinten, das wird ein Spaziergang gegen den Challenge-League-Klub Aarau, denen muss ich mitgeben: Ihr habt keine Ahnung!»

Der Druckabfall im Innern des 27-jährigen Deutschen muss mächtig gewesen sein. Weil er den unterklassigen Aarauern zwölf Minuten vor Schluss die 2:2-Ausgleichschance offerierte, war die Erleichterung bei Müller besonders gross. «Mülli», wie er in der Mannschaft gerufen wird, hatte das Glück des Tüchtigen: Mickaël Almeida schoss den misslungenen Auskick an den Pfosten.

Der Torhüter behielt seine Berufskleider an

Über eine Stunde nach dem Halbfinal-Cupfight trug Müller sein Goalietrikot, seine Shorts und Stulpen noch immer. Er machte keine Anstalten, die Berufskleider mit den privaten Klamotten zu tauschen. Auf den Videos von der Feier mit den Fans in Luzern erkennt man, dass er Stunden später noch immer Teile seiner Goalieausrüstung trug.

Vielleicht wollte Müller seine Socken nicht mehr ausziehen. Schon nach dem Viertelfinal-Krimi in Lugano hatte er erzählt, was hinter dem unauffälligen Paar an den Füssen steckt: Pascal Schürpf habe ihm seine Socken vor dem Spiel gegeben, weil er die eigenen nicht gefunden hatte.

Der gefeierte Cup-Held von Lugano

Dann spielte «Mülli» in den Socken seines Kumpels diesen denkwürdigen Cupmatch. Wobei Schürpf zuerst mit dem Windtor zum relativ späten 1:1-Ausgleich einen unvergessenen Auftritt hatte. Müller schlug den Ball in der Verlängerung auf Ibrahima Ndiaye, der via Dropkick zum 2:1-Siegtor einschoss, ehe der Keeper in der 122. Minute den Foulpenalty von Mijat Maric hielt – und gefeiert wurde.

Seither läuft es dem FCL wie geschmiert, die Resultate in der Liga lauten: 0:0 in St.Gallen, 1:0 gegen Lausanne, 3:1 gegen Zürich und 2:1 in Vaduz. Zusammen mit dem Cuperfolg über Aarau kommt die Mannschaft von Fabio Celestini in sechs Pflichtspielen mit «Mülli» in den Schürpf-Socken auf fünf Siege und ein Unentschieden. Luzern steht im Cupfinal vom Pfingstmontag, 24. Mai, in Bern gegen St.Gallen, die Abstiegssorgen sind weg – und pro Ligaspiel ist der Schnitt der Gegentore von 1,75 auf 0,5 gesunken.

Socken mit Schürpfs Trikotnummer und Initialen

Müller verriet in Aarau augenzwinkernd Details zu seinen Glücksteilen an den Füssen:

«Wer Deutsche nicht mag, es sind Schweizer Kreuze darauf.»

Auf Anfrage verrät Pascal Schürpf noch mehr:

«PS 11 steht auch auf den Socken.»

Seine Initialen und die Trikotnummer. «Mit elf PS hält Marius fast alles», meint Schürpf lächelnd. Für den FCL ist zu hoffen, dass die Socken auch in den letzten vier Ligaspielen und im Cupfinal halten.