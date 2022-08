Der FCZ bleibt nach dem 2:4 gegen den FC Basel in der Krise

Super League Nach dem 2:4 im Klassiker: Der FC Zürich bleibt in der Krise und am Tabellenende Meister FC Zürich kann in der Super League weiter nicht gewinnen. Gegen den zuvor ebenfalls sieglosen FC Basel verliert er den Klassiker nach drei Gegentoren nach der Pause innerhalb von sieben Minuten mit 2:4. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 28.08.2022, 20.29 Uhr

Ball im Tor, Mann im Tor: Der FC Zürich und Torhüter Yanick Brecher sind nach dem 2:4 gegen den FC Basel am Boden. Michael Buholzer / KEYSTONE

Am Freitag tanzte Ancillo Canepa noch vor lauter Glück. Am Abend zuvor hatte sich sein FCZ für die Europa League qualifiziert. Nun hatten Präsident Canepa und sein Klub das grosse Los gezogen. Arsenal ist einer der Gegner in der Gruppenphase. «Grossartig» fand das Canepa und er war «sehr, sehr glücklich mit einem solchen Gegner.» Es wurde Samstag und eine erste, leise Enttäuschung beschlich die FCZ-Familie. Der Spielplan der Uefa will es, dass die Europa League am 8. September mit dem Heimspiel gegen Arsenal beginnt. Ausgerechnet. Denn genau an diesem Abend ist der Letzigrund besetzt durch das Leichtathletik-Meeting. Der FCZ muss gegen Arsenal nach St. Gallen ausweichen.

Drei Gegentore in sieben Minuten

Der Anfang vom Ende für den FCZ: Zeki Amdouni hat soeben das 2:1 für den FC Basel erzielt. Marc Schumacher / freshfocus

Alles halb so schlimm. Doch es kam der Sonntag und nach den 90 Minuten im Klassiker gegen den FC Basel sass Canepa bedient in seiner Loge. 2:4 hatte der FCZ soeben verloren. Nach einer desaströsen Leistung nach der Pause. Es war wieder der Wochenend-FCZ, der Super-League-FCZ, der FCZ, der nicht gewinnen kann. Auch nach der 6. Runde steht der Meister ohne Sieg da und ist mit nur zwei Punkten Letzter. 2003/04 war er letztmals so schlecht gestartet.

Das Protokoll des Schreckens gegen den FCB liest sich so: Drei Gegentore nach Standards. Drei Gegentore nach der Pause in sieben Minuten durch Zeki Amdouni, Andi Zeqiri und Darian Males. Ein grober Bock von Torhüter Yanick Brecher beim 1:4. «Wenn du in den entscheidenden Momenten so schlecht verteidigst, kannst du ein solches Spiel nicht gewinnen», so Trainer Franco Foda. Ein solches Spiel kann man aber auch nicht gewinnen, wenn die beiden Stürmer Wilfried Gnonto und Aiyegun Tosin keine Torgefahr entwickeln. Wenn Mittelfeldspieler Marc Hornschuh neben den Schuhen steht und unnötig die beiden Freistösse verschuldet, die zum 1:2 und 1:3 führen. Und wenn die Aussenläufer Adrian Guerrero und Nikola Boranijasevic, in der letzten Saison noch grosse Pluspunkte im Meisterteam, nicht eine Flanke an den Mann bringen.

Es sind gerade viele Baustellen, auf denen Foda in den nächsten Wochen zu arbeiten hat. Zumindest gegen aussen gab sich der Deutsche nach der Niederlage gegen Basel allerdings nicht beunruhigt. Er bot die Erklärung an, dass die «erste Halbzeit ausgeglichen» gewesen sei, und die Partie «auch auf die andere Seite hätte kippen können».

Doch diese Analyse greift zu kurz. Auch vor der Pause spielte der FCZ nicht so, wie es sich Canepa am Freitag noch erhofft hatte: «befreit vom Druck» und «auf einem guten Weg». Anders als der FCB konnte der FCZ den Schwung nicht mitnehmen. «Es lief am Donnerstag alles gut, und deshalb hätten wir mit vollem Selbstbewusstsein spielen sollen. Aber das war nicht der Fall», stellte Mirlind Kryeziu fest. Der Verteidiger hatte den ersten Rückstand mit einem Kopfball zum 1:1 ausgeglichen.

FCZ-Trainer Franco Foda ist nachdenklich: «Das Spiel hätte auch auf die andere Seite kippen können.» Michael Buholzer / KEYSTONE

Nun gibt Foda der Mannschaft zwei Tage frei, damit sie «den Kopf frei kriegt». Nach 13 Spielen innerhalb von sechs Wochen steht nun erstmals seit Saisonbeginn eine Woche ohne internationale Aufgabe an. Am Mittwoch wird Foda dem Team mitteilen, dass es auch schon einzelne gute Spiele gezeigt habe. Foda muss die Mannschaft bei Laune halten, nur dann trifft ein, wovon er überzeugt ist: «Gemeinsam kommen wir da wieder raus.»

Nun ein brisantes Duell gegen Lugano

Nun bekommt das nächste Spiel am Samstag zuhause gegen Lugano ungeahnte Brisanz. Die Tessiner sind Achte und haben vier Punkte mehr als der FCZ, genau wie der FC Basel, der aber sogar noch ein Spiel weniger absolviert hat. Verlieren die Zürcher gegen Lugano ist der Abstand zum Mittelfeld bereits beträchtlich. Dann ist der FCZ nur noch mit Aufsteiger Winterthur in Tuchfühlung. Es würde sich für Foda und sein Team ein ungemütlicher Herbst ankündigen. Daran änderte auch die Glückseligkeit über das Duell gegen Arsenal nichts mehr.

