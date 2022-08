Vor dem Klassiker: FC Zürich und FC Basel hoffen auf die Wende

Super League Nach dem Europacup-Hoch folgt der «Klassiker»: FCZ und FCB hoffen auf die Wende im tristen Liga-Alltag Bis jetzt galt: Frust in der Heimat, Lust in Europa. Der FC Zürich und der FC Basel sind in der Super League noch ohne Sieg, stehen aber als einzige Schweizer Klubs in der Europacup-Gruppenphase. Mit europäischen Rückenwind gehen sie ins Direktduell vom Sonntag. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Jubelt der FC Zürich nun auch in der Meisterschaft? Bohdan Viunnyk nach dem Einzug gegen Heart of Midlothian in die Europa League. Euan Cherry/Freshfocus / MB Media

Der Treppenwitz in Bern geht so: Wenn man sich die Tabelle im Kopfstand anschaut, ist Zürich gegen Basel auch diesmal ein Spitzenspiel. Den Anhängern der Young Boys ist das Lachen über die in der Super League taumelnden Titel-Rivalen FCZ und FCB am Donnerstag jedoch etwas vergangen. Nachdem sich YB europäisch verabschiedet hat, halten allein Zürcher und Basler im Herbst im Europacup die Schweizer Fahne hoch. Der FCZ und der FCB pendeln gerade zwischen Liga-Frust und Europacup-Lust.

Am Donnerstag top, am Sonntag Flop? Vor dem Direktduell vom Sonntag in der 6. Runde ist der Blick auf die Rangliste der Super League für den Champion und den Zweiten der letzten Saison in der Tat frustrierend. Beide sind sie noch sieglos in dieser Meisterschaft. Der FCZ ist Letzter, der FCB Drittletzter. Man muss weit zurückgehen, um ein Duell der beiden erfolgreichsten Schweizer Klubs der letzten 20 Jahre – Zürcher und Basler holten seit 2002 zusammen 26 von 40 möglichen Meistertiteln und Cupsiegen – zu finden, das sich in ähnlich tiefen Tabellenregionen abspielte. Am 20. Oktober 2001 war es, da traf der achtplatzierte FCB auf den neunplatzierten FCZ.

Da war der Klassiker noch ein Spitzenspiel: Der FC Zürich kürt sich am 1. Mai 2022 im Basler St.-Jakob-Park gegen Verfolger FC Basel zum Meister. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Die aktuelle Situation der beiden Klubs in der Super League ist in Bezug auf den «Klassiker» tatsächlich die Ausnahme, welche die Regel bestätigt. Basel gegen Zürich hat nämlich meist sehr viel mit den Spitzenrängen zu tun. In den letzten 20 Saisons war in 45 von 76 Fällen der Leader involviert (2016/17 gab es die Affiche nach dem Abstieg des FCZ nicht). 34 Mal war Basel Erster, 11 Mal der FCZ. Und 16 Mal seit 2002 war FCB gegen FCZ sogar das Duell Erster gegen Zweiter. Zuletzt am vergangenen 1. Mai, als sich der FC Zürich mit einem Sieg beim zweitklassierten FC Basel zum Meister kürte. Mehr «Klassiker» geht im Schweizer Fussball nicht.

FCZ mit klar negativer Bilanz gegen Basel

Auf diese Flughöhe wollen beide zurück, so schnell wie möglich. Anschubhilfe leistete der Europacup, nun wollen sie im «Klassiker» endlich richtig abheben. «Wir haben ein erstes Saisonziel erreicht. Nun gilt es, diese positiven Emotionen auch in die Meisterschaft am Sonntag mitzunehmen. Wir setzen alles daran, vor heimischem Publikum einen Vollerfolg zu feiern», sagte FCZ-Trainer Franco Foda, nachdem seine Mannschaft die Hürde Heart of Midlothian in den Playoffs der Europa League genommen hatte.

Mit einem Sieg am Sonntag könnte der FCZ den FC Basel in der Tabelle überholen und die Bilanz gegen den Rivalen etwas aufbessern. Seit der Jahrtausendwende hat Basel den «Klassiker» exakt drei Mal so oft gewonnen wie der FCZ. Seit beide Klubs wieder in der höchsten Liga spielen (1994/95), hat der FCZ nur gerade drei Mal eine positive Saisonbilanz gegen Basel vorweisen können. Immerhin ist dies zuletzt zweimal in Folge gelungen. Auch deshalb umschrieb FCZ-Captain Yannick Brecher die Bedeutung des Spiels vor dem Aufeinandertreffen vom Sonntag so: «In diesen Duellen herrscht stets eine spezielle Atmosphäre, und das Resultat ist nicht nur für uns, sondern auch für alle Fans sehr wichtig.»

Das letzte Tor von Alex Frei als Profi? Gegen den FCZ

Letztes Tor und letztes Spiel: Am 14. April 2013 beendete der heutige FCB-Trainer Alex Frei mit einem Treffer gegen den FCZ seine Karriere. Patrick Straub / KEYSTONE

In Basel tönt es nicht anders. «Es ist der richtige Moment, um den Schwung in die Meisterschaft mitzunehmen. Im Letzigrund wäre der perfekte Zeitpunkt für den ersten Saisonsieg», sagte Michael Lang, der Schütze des entscheidenden Basler Tores gegen CSKA Sofia in den Playoffs der Conference League. Und Trainer Alex Frei, der im April 2013 ausgerechnet gegen den FC Zürich sein letztes Tor als Profi erzielt hatte, meinte: «Ich weiss um die Bedeutung dieses Spiels. Und die werde ich auch vermitteln.»

Aber auch beim FCB geht es gerade jetzt gegen den Erzrivalen nicht nur ums Prestige, sondern auch um drei wichtige Punkte für den weiteren Verlauf der Meisterschaft. Dass der FCB nach vier Spielen in der Liga noch auf den ersten Sieg wartet, hat es letztmals vor 25 Jahren gegeben. Captain Fabian Frei, der andere Basler Torschütze vom Donnerstag, sagte vor dem Gang nach Zürich: «Ich hoffe, dass wir mit dem Erreichen der Gruppenphase gelöst und ohne Druck spielen können und auch in der Meisterschaft regelmässig gewinnen.» Damit es die Ausnahme bleibt, dass im «Klassiker» der Letzte gegen den Drittletzte antritt. Und dass dieses Duell in Zukunft auch ohne Kopfstand wieder ein Spitzenspiel ist.

