Super League Schürpf und die verschobene Hochzeit – der FC Basel muss sich vor seinem Ex-Spieler beim FCL in Acht nehmen Pascal Schürpf hat mit dem FC Luzern noch nie bei seinem Heimatklub FC Basel gewonnen: Am Samstag (20.30) stehen die Zeichen dafür gut. Daniel Wyrsch 12.03.2021, 05.00 Uhr

FCL-Offensivspieler Pascal Schürpf geht entschlossen zur Sache. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Chiasso, 10. März 2021)

Linksaussen Pascal Schürpf ist der Stimmungsmacher beim FC Luzern. Einerseits zieht er seine Mannschaft auf dem Rasen mit, geht dort mit Lauf- und Kampfbereitschaft sowie 36 Toren und 28 Assists in 119 Super-League-Spielen für Blau-Weiss vorneweg. Andererseits ist er neben dem Platz ein empathischer Mensch, der für jeden Mitspieler ein offenes Ohr hat. Der 31-Jährige besitzt dazu Humor, er kann mit Sprüchen für Lacher und ein gesundes Mass an Lockerheit in der Kabine sorgen.

Bei einem Thema bleibt dem Baselstädter das Lachen im Hals stecken: die längst geplante Hochzeit mit seiner Verlobten Jennifer Bosshard. Die 27-jährige SRF-Moderatorin und der FCL-Profi hätten sich am 6. Juni 2020 das Jawort geben sollen. Aller Voraussicht nach werden Corona und die Schutzmassnahmen dem Paar, das seit acht Jahren zusammen ist, auch dieses Jahr einen Strich durch die Hochzeitspläne machen. Pascal Schürpf mag zum Thema nicht reden, im Gesicht spiegelt sich der Frust. In diesem Moment sieht er den Gastwirten ähnlich, die seit einem Jahr fast alle Veranstaltungen absagen müssen.

Der Spielrhythmus hat sich positiv ausgewirkt

Im Vergleich zu den Gastronomen geht es Schürpf und seinen Teamkollegen gut. Bis auf den viermonatigen Lockdown im Frühling 2020 und eine zehntägige Team-Quarantäne im Januar dieses Jahres hat der FCL trainieren und spielen dürfen. Zuletzt ist die Mannschaft von Fabio Celestini sehr oft im Einsatz gewesen: Am Samstag in Basel steht bereits der zwölfte Match in 38 Tagen auf dem Programm – praktisch jeden dritten Tag ein Wettkampf. Doch die hohe Spielkadenz hat Luzern gutgetan: In den letzten sechs Pflichtpartien blieb der FCL unbesiegt – drei Siege und zwei Unentschieden in der Liga plus der 2:1-Erfolg im Cup in Chiasso.

Da kommt das Auswärtsspiel im St.-Jakobs-Park gerade richtig, dort wo der FCL zuletzt am 26. April 2015 gewann. Zum 2:1-Sieg steuerten Dario Lezcano und Marco Schneuwly die Tore für das Luzerner Team von Markus Babbel bei. Aus den letzten elf Gastauftritten in Basel resultierten dagegen neun Niederlagen und zwei Unentschieden.

Für Schürpf ist das 2:2-Remis vom Mai 2018 «ein Highlight im Joggeli». Der beim FCB ausgebildete Fussballer hatte kurz vor Schluss einen Corner von Filip Ugrinic zum Endstand eingeköpfelt. Gewonnen hat er in Basel mit dem Gästeteam noch nie – weder mit Luzern noch mit Vaduz. «Es wäre schön, wenn es endlich klappen würde», sagt er.

Warnung vor individueller Basler Klasse

Natürlich weiss Schürpf um die Probleme der Basler mit Präsident Bernhard Burgener, Trainer Ciriaco Sforza sowie seinen früheren Mitspielern in Rot-Blau, David Degen und Valentin Stocker.

«Ich bekomme es mit von meinen Familienmitgliedern und Verwandten, die FCB-Fans sind. Als Aussenstehender ist es jedoch schwierig, sich dazu zu äussern. Wir fokussieren uns auf uns.»

Basel ist sieben Heimspiele in Serie sieglos, dennoch habe der FCB immer noch grosse individuelle Klasse, betont Schürpf: «Cabral und Kasami haben vor Weihnachten beim 2:1 über uns in Luzern mit ihren Toren den Unterschied gemacht.»

Der Linksfuss ist wie seine Mannschaft in Hochform: Fünf Tore und fünf Assists sind ihm in 20 Saisonspielen gelungen. Wenigstens beim FCL erlebt Pascal Schürpf erneut eine Hochzeit.