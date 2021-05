Super League Trotz seltenen FCL-Siegen im Wankdorf glauben Spieler an die Überraschung beim Meister: «Gegen YB gibt’s die Chance auf drei Punkte» Die Luzerner treten am Samstag (20.30 Uhr) in Bern gegen YB an. Ein FCL-Sieg direkt vor der Übergabe des Meisterpokals an die Gastgeber würde die Möglichkeiten auf einen Europacup-Platz massiv erhöhen – die wichtigsten Fragen und Antworten zur Endphase. Daniel Wyrsch 15.05.2021, 05.00 Uhr

Die FCL-Abwehr mit Stefan Knezevic, Lucas Alves und Silvan Sidler (von links) sowie Torhüter Marius Müller dürfte gegen YB-Goalgetter Jean-Pierre Nsame wieder gefordert sein. (KEYSTONE/Anthony Anex) Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 25.Oktober 2020)

Für den FC Luzern gibt es in den zwei verbleibenden Spielen ein erklärtes Ziel: In der Tabelle von aktuell Platz 4 noch mindestens einen Rang gut machen in die Top 3. Die vorletzte Partie bestreitet der FCL heute (20.30) bei YB, den abschliessenden Saisonmatch am Freitag (20.30) zu Hause gegen Lugano. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Endphase der Spielzeit.

Entweder die Luzerner beenden die Saison auf Platz 2 oder 3 – oder sie gewinnen den Cupfinal am Pfingstmontag (15.00) in Bern gegen St. Gallen. In der Liga beträgt der Rückstand auf den zweitplatzierten FC Basel vier Punkte und aufs drittrangierte Servette einen Zähler.

Der Zweite, der Dritte und der Cupsieger der Schweiz starten alle in der 2. Qualifikationsrunde. Das Antrittsgeld soll 350'000 Franken betragen.

Von den letzten 26 Ligaspielen im Wankdorf gewann Luzern nur deren vier, dazu gab es vier Unentschieden und nicht weniger als 18 Niederlagen. Die Siegchancen stehen also bei nur 15,4 Prozent. Den letzten Sieg über YB in Bern feierte der FCL am 6.Oktober 2018 beim 3:2 unter René Weiler. Trotzdem ist Luzerns Superjoker Varol Tasar zuversichtlich vor dem Gang zu YB, nach dem 1:1-Remis am Mittwoch in Sion sagte er: «Meine zwei ausgelassenen Chancen will ich in Bern reinmachen.» Captain Christian Schwegler betonte: «Gegen YB haben wir die nächste Chance, drei Punkte zu holen. Unser Fokus ist nun auf die Partie in Bern gerichtet.»

Die Young Boys haben, seit sie als Meister feststehen, fünf Partien absolviert – und vier davon gewonnen, gegen Servette setzte es eine 1:2-Auswärtsniederlage ab. Die Genfer sind das einzige Team, das YB in dieser Saison bezwungen hat. Sogar doppelt: Mitte Dezember hatte Servette in Bern 2:1 gesiegt. YB besitzt derzeit den Rekordvorsprung von 28 Punkten auf Rang 2. Somit können die Gelb-Schwarzen den eigenen Rekord von 2019 und jenen des FCB von 2012 mit je 20 Zählern Vorsprung pulverisieren.

Kaum. Die Luzerner waren am 25. Mai 2019 zu Gast im Wankdorf, als die Berner nach Spielschluss ebenfalls die Trophäe und die Medaillen für die Meisterschaft überreicht bekamen. Damals setzte es für den FCL unter Thomas Häberli eine 0:4-Niederlage ab. Allerdings war die Stimmung eine ganz andere als heute mit den erlaubten 100 Zuschauern: 31 120 Fans füllten die damals noch Stade de Suisse bezeichnete Arena bis auf den letzten Platz, sorgten für eine grandiose Kulisse. Die Tore von Hoarau, Fassnacht, Ngamaleu und von Bergen sowie die Pokalübergabe feierten die Berner in vollen Zügen. Heute wollen die Behörden, dass sich vor dem Stadion und in der Stadt keine Menschenansammlungen bilden. Die Stadt Bern ruft die YB-Fans zum Partyverzicht auf.

Der 28. April 2018 hat eine besondere Bedeutung in der Historie des Traditionsvereins: Der FCL war unter dem heutigen YB-Coach Gerardo Seoane in der Bundeshauptstadt zu Gast, als die Berner erstmals nach 32 Jahren wieder nach dem Meisterkübel griffen. Die starken Luzerner gingen durch ein Freistosstor von Christian Schneuwly 1:0 in Führung, ehe Hoarau mittels Foulpenalty ausglich. Gvilia scheiterte mit seinem Elfmeter an Marco Wölfli. In der 89. Minute köpfelte Nsame das 2:1-Siegtor und den YB-Meistertreffer. Nach Spielschluss brachen alle Dämme – in der Schweiz wurde ein Championat wohl noch nie so ausgelassen gefeiert wie jener langersehnte zwölfte YB-Titel.

Der 42-jährige Luzerner Gerardo Seoane wechselte im Juni 2018 vom FCL zu YB. Als Nachfolger von Adi Hütter führte er den Klub zu den Titeln Nummer 13 bis 15. Seoane dürfte nun eine neue Herausforderung in der Bundesliga locken. Leverkusen, Eintracht Frankfurt oder Hertha Berlin könnte sein neuer Arbeitgeber heissen. Dazu befragt, antwortete FCL-Youngster Lorik Emini: «Von Herr Seoane konnte ich in Luzerns Nachwuchs viel lernen. Was er künftig macht, weiss ich nicht. Ich wünsche ihm auf seinem Weg viel Erfolg.»

Der 21-jährige Mittelfeldspieler Emini versichert: «Ich fokussiere mich auf unsere zwei letzten Ligaspiele. Erst danach denke ich an den Cupfinal.»