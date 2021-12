Super League Ungebrochener Chieffo macht vor dem kapitalen FCL-Auswärtsspiel bei GC eine klare Ansage Interimstrainer Sandro Chieffo verpflichtet die Profis des FC Luzern zum Kampfspiel morgen Sonntag (16.30 Uhr) in Zürich gegen den starken Aufsteiger GC. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Interimscoach Sandro Chieffo will diesmal im Letzigrund besser aussehen als vor einer Woche bei der 0:4-Niederlage gegen den FC Zürich. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Zürich, 4. Dezember 2021)

Was musste Sandro Chieffo in den vergangenen zwei Wochen alles über sich ergehen lassen? Der Interimstrainer des FC Luzern wurde nach den Niederlagen gegen Basel (1:3) und Zürich (0:4) zum Inbegriff eines Verlierers. Doch der 42-jährige Zürcher mit italienischen Wurzeln beweist Rückgrat, stellt sich den Fragen der Journalisten und macht dabei einen energiegeladenen Eindruck. Ein gebeutelter oder gar gebrochener Coach sieht anders aus. «Logisch, wünscht man sich, dass wir in den zwei Spielen sechs Punkte geholt und 7:1 Tore geschossen hätten. Aber diese Niederlagen sind Geschichte. Es macht keinen Sinn, daran zurückzudenken, ich will mich auf den Moment konzentrieren, wenn’s wieder darauf ankommt – und die Energie nur darauf fokussieren.»

Am Sonntag findet dieser Moment statt: Um 16.30 Uhr tritt der FCL im Letzigrund in Zürich gegen die Grasshoppers an. Fast 15 Jahre hatte Chieffo für den GC-Nachwuchs gearbeitet. «Aber deshalb will ich keine Sentimentalitäten aufkommen lassen. Ich bin jetzt beim FCL und gebe alles für ihn», stellt er klar.

Entscheidende zwei Spiele zum Vorrunden-Abschluss

Die Aufgabe ist für den Klub zu wichtig, um persönlichen Präferenzen Raum zu geben. Mit nur 10 Zählern in 16 Spielen hat Luzern die Bilanz eines designierten Absteigers. Allerdings sind noch 20 Begegnungen zu spielen – und gerade die beiden ausstehenden Partien vor der Winterpause gegen GC und am Samstag nächster Woche zu Hause gegen Servette könnten entscheidend sein, um im Abstiegskampf vor der Rückrunde Perspektiven zu haben.

Sandro Chieffo bestätigt, dass sie im Staff den Ernst der Lage begriffen haben, es für den FCL ums Überlegen in der Super League geht.

«Wir setzen alles daran, dass jeder Spieler mitzieht und die Aufgaben kennt.»

Am Anfang der Trainingswoche hat er der Mannschaft klargemacht: «Wir brauchen nur Spieler, die kämpfen. Jetzt müssen wir mental alles in die Waagschale werfen – dann wird es halt einmal dreckig in einem Training.» Jenen Spielern, die nicht auf diese Art und Weise mitmachen wollen, «denen lasse ich den Entscheid frei: Falls ihr nicht bereit seid, bin ich nicht böse auf euch.» Dann können sie andere Übungen machen. Chieffo erklärt: «Ich rede immer von einem Kreis: Entweder sind die Spieler drinnen und verpflichten sich mitzuziehen – oder sie bleiben ausserhalb.»

Bei denen, die sich dafür entscheiden, innerhalb des Kreises zu sein, von denen erwartet Chieffo eine hundertprozentige Verpflichtung: «Dann gibt es kein Händeverwerfen, es gibt keine Leibchen und keine Flaschen mehr, die durch die Luft fliegen.» Und:

«Jeder akzeptiert seine Rolle: Startelf, Ersatzbank oder Tribüne. Jeder ordnet sich unter und gibt Gas – alle miteinander!»

Für diese Ansage habe er positive Reaktionen bekommen, in den Trainings sei es zur Sache gegangen. «Das müssen wir jetzt durchziehen – und am Sonntag auch auf den Platz bringen.»

Die Autorität des Coaches hat beim Team also nicht gelitten? «Das spüre ich nicht.» Die erwähnte Ansage habe ihm gezeigt, dass die Spieler die Vorgaben mit Fleiss und Interesse umsetzen, die Videoanalysen und Einzelgespräche würden seine Empfindungen bestätigen.

Positiv eingestellt sich und den Spielern gegenüber

Die Eigenfehler, die den FCL beim FCZ schon nach knapp zwölf Minuten 0:2 in Rückstand brachten, habe er mit den betroffenen Profis individuell besprochen. «Als Coach kannst du den Spielern nur zureden und ihnen andere Lösungen aufzeigen.» Und gegenüber sich selbst bleibt er positiv: Es sei richtig gewesen, diese schwierige Challenge angenommen zu haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen