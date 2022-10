Super League: Deshalb ist ein YB-Monolog zu erwarten

Super League Vor einem Berner Monolog? Die Young Boys sind der Konkurrenz schon ein wenig entrückt - das sind die Gründe Die Young Boys gewinnen das Spitzenspiel der 10. Runde in der Super League gegen St. Gallen 2:1 und kommen zum dritten Sieg in Folge. Damit liegen die Berner schon fünf Punkte und mehr vor der Konkurrenz. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 09.10.2022, 19.42 Uhr

YB-Jubel im Spitzenspiel: Cédric Itten (rechts) und seine Kollegen nach dem 2:1 gegen St. Gallen. Peter Klaunzer / keystone

Anfang Oktober ist eigentlich der Zeitpunkt noch nicht gekommen, um Prognosen für das Ende der Saison abzugeben. Erst zehn Runden sind in der Super League absolviert, weitere 26 folgen. Und doch hat sich an der Tabellenspitze ein Bild herauskristallisiert. Es vermittelt: Die Young Boys sind eine Stufe über dem Rest. Diese Stufe macht derzeit bereits fünf Punkte aus.

Bei drei von vier Meistertiteln zwischen 2018 und 2021 war der Vorsprung auf die Konkurrenz nach der 10. Runde zwar noch grösser, und Trainer Raphaël Wicky sagte am Samstag nach dem 2:1 im Heimspiel gegen St. Gallen, was er in diesem Moment sagen musste: «Die Saison ist noch jung, und unser Weg noch weit.» Trotzdem lässt sich erahnen, dass YB den Verfolgern eher früher als später entrückt sein wird.

In den letzten beiden Spielen offenbarten die Young Boys Qualitäten, welche sie zuvor lange Zeit nicht zeigen mussten oder konnten: Sie gewannen enge Spiele und dies dank Toren in der Schlussphase. Beim 2:1 in Luzern erzielten sie das Siegestor in der 95. Minute, am Samstag gegen St. Gallen drei Minuten vor dem Ende. Was den Bernern nun innerhalb von sechs Tagen zweimal gelang, hatten sie in der letzten Saison in der gesamten Rückrunde nur gerade zweimal geschafft.

Die Breite im YB-Kader macht den Unterschied

Jean-Pierre Nsame (Nummer 18) muss den Ball nach der Vorarbeit von Cédric Itten zum 1:0 nur noch über die Linie schiessen. Peter Klaunzer / keystone

«Wir wissen, dass wir am Ende noch ein Tor schiessen können. Dies zeichnet uns aus», sagte Stürmer Cédric Itten. Der Schweizer Internationale war gegen St. Gallen an beiden Toren beteiligt und ist nun mit fünf Treffern und vier Assists der Topskorer der Super League. Beim 1:0 hatte Itten den Ball Jean-Pierre Nsame hingelegt, beim Siegestor lenkte St. Gallens Leonidas Stergiou den Ball nach einer Hereingabe Ittens ins eigene Tor.

Der Wille und die Entschlossenheit in der so genannten «Crunchtime» eines Spiels, also dann, wenn es wirklich zählt, sind das eine. Die Breite im Berner Kader das andere. Als sich die Partie Mitte der zweiten Halbzeit in einer Pattsituation befand, griff Wicky auf seine grossen personellen Ressourcen zurück.

In der 64. Minute nahm er einen Dreifachwechsel vor und brachte Kastriot Imeri, Vincent Sierro und Meschak Elia – alles Spieler, die wohl bei jedem anderen Super-League-Verein einen Stammplatz hätten. Und je länger die Partie dauerte, desto mehr kippte das Gleichgewicht auf die Seite der Berner. Spieler wie Fabian Lustenberger, Donat Rrudhani oder Kevin Rüegg blieben übrigens sogar 90 Minuten draussen.

Einer der YB-Edeljoker: Kastriot Imeri jubelt nach dem Schlusspfiff. Peter Klaunzer / keystone

Die Young Boys sorgten seit der Niederlage in St. Gallen vor rund einem Monat mit drei Siegen am Stück an der Tabellenspitze für den Umschwung. Gegenüber dem damaligen Leader St. Gallen machten sie aus einem «-1» in der Tabelle ein «+8», das nun zweitklassierte Servette distanzierten sie um fünf Punkte. Und der FC Basel, die nominelle Nummer 2 der Liga, liegt nach dem 0:1 in Lugano schon acht Verlustpunkte zurück.

Die Rivalen jedenfalls scheinen die YB-Dominanz zu akzeptieren. So sagte St. Gallens Trainer Peter Zeidler: «Wir sind kein Konkurrent von YB und schauen nicht auf den Abstand zu Platz 1. Das wäre für uns nicht die richtige Analyse.»

FCZ-Präsident Canepa und die verlorene Lust

Eine weitere Zürcher Enttäuschung: Meister FCZ kommt auch gegen Aufsteiger Winterthur nicht zum ersten Saisonsieg. Alexandra Wey / keystone

Der FC Zürich schaut schon seit Wochen nicht mehr auf YB. Selbst im Heimspiel gegen Winterthur schaffte der Meister den ersten Saisonsieg nicht. Er bleibt nach dem 0:0 hinter dem Aufsteiger auf dem letzten Platz. Das Spiel bewegte sich auf einem Niveau, das dem Tabellenstand der beiden Teams entsprach. Es war sehr tief.

«Vielleicht habe ich jetzt dann am Monatsende auch mal keine Lust, die Löhne zu bezahlen.» FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist verärgert. Claudio Thoma / freshfocus

Der Auftritt des FCZ war derart schlecht, dass an diesem Nachmittag im Letzigrund nur ein Interview von Präsident Ancillo Canepa für Aufsehen sorgte. Gegenüber dem TV-Sender «Blue» machte er seinem Ärger Luft. «Ich kann es nicht mehr hören, dass bei uns davon gesprochen wird, dass Engagement und Einstellung nicht stimmen», so Canepa. Und weiter sagte er: «Vielleicht habe ich jetzt dann am Monatsende auch mal keine Lust, die Löhne zu bezahlen.»

Wie durchsickerte, geht die Zeit von Interimstrainer Genesio Colatrella bereits wieder zu Ende. Am Donnerstag in der Europa League auswärts gegen den PSV Eindhoven soll der neue Trainer an der Linie stehen. Canepa: «Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass wir den Trainer gefunden haben. Ich denke, dass wir am Montag etwas kommunizieren können.»

Der Auftakt für den Neuen kommt einem Himmelfahrtskommando gleich. Nach dem Spiel in Holland folgt am Sonntag in der Super League das Duell mit Leader und Meister YB.

