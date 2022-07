Anpfiff Wer ist stärker, wer schwächer aufgestellt als letzte Saison? Der grosse Transfercheck vor dem Start in die Super League Am Samstag geht es wieder los: Saisonstart in der obersten Schweizer Liga. Ein Blick auf die Transfers des Sommers – und was das für die Klubs heisst. Dominic Wirth Jetzt kommentieren 15.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abgänge: Es sind vor allem zwei Abgänge, die den Zürchern weh tun, weil die beiden Spieler Säulen des Meisterteams waren. Zum einen Ousmane Doumbia, der im Mittelfeld so viele Zweikämpfe gewann und so viele Bälle ergatterte, dass er sich den Titel des besten Balljägers in der Liga redlich verdiente. Fehlen werden den Zürchern auch die Tore von Assan Ceesay, dem pfeilschnellen Stürmer, der die Gegenstösse seines Teams mit Toren verzierte. 20 Mal hat der Gambier getroffen, er war der beste Torjäger seines Teams und der zweitbeste der ganzen Liga.

Neu im Lugano-Dress: Ousmane Doumbia, beim FCZ noch der Meistermacher. Keystone

Beide, Doumbia und Ceesay, wollten nach einer tollen Saison und angesichts ihres fortgeschrittenen Alters die vielleicht letzte Chance auf einen schönen Vertrag packen. Doumbia bekam ihn anscheinend in Lugano, Ceesay beim Serie-A-Aufsteiger Lecce. Mit Blaz Kramer verlässt ein weiterer Stürmer den Klub, der in der Meistersaison öfter auf dem Platz stand. Seine Torquote sank zuletzt aber stetig – der Abgang des Slowenen ist für die Zürcher zu verkraften.

Schmerzhafter wäre es, wenn Willy Gnonto noch geht, der junge Offensivspieler – 18 Jahre alt erst und seit ein paar Wochen doch schon italienischer Nationalspieler. Dass ein solcher in der Super League spielt, und das noch in diesem Alter, kommt nicht alle Tage vor. Präsident Ancillo Canepa hat schon mal gesagt, was er für Gnonto will: 10 Millionen. Mindestens.

Zuzüge: Im Mittelfeld hat der Klub zwei Spieler mit verschiedenen Profilen geholt, um das Loch zu füllen, das der Abgang von Doumbia hinterlassen hat. Da ist einerseits Ole Selnaes: Norweger, 28 Jahre alt, 32 Länderspiele, der ein paar Saisons beim französischen Erstligisten St.Etienne verbrachte und auch spielte, sich dann 2019 für einen Wechsel nach China entschied – und nun nach Europa zurückkehrt. Selnaes ist der offensivere der zwei Mittelfeldspieler. Da ist da auch noch der defensivere, zweikampfstarke Cheick Condé, ein junger Guineer, der zuletzt in der obersten tschechischen Liga spielte, aus dieser aber mit Trinity Zlin abstieg.

Neuer Mann fürs Mittelfeld: Cheick Condé. Keystone

Daneben haben die Zürcher Ivan Santini verpflichtet, einen Kroaten, der zuletzt in Saudi-Arabien unterwegs war. Der Stürmer, 33 Jahre alt bereits, traf einst in der belgischen und der französischen Liga regelmässig. Der womöglich interessanteste Transfer ist Jonathan Okita, offensiver Flügel, er kommt aus dem holländischen Nijmegen mit der Referenz von 13 Skorerpunkten.

Fazit: Präsident Canepa findet zwar, dass die Zürcher an Qualität gewonnen haben, aber passen die Neuen wirklich so gut, wie das Doumbia und Ceesay taten? Tendenziell ist der Zürcher Kader schwächer als letztes Jahr. Und dann fehlt ja auch noch Erfolgscoach André Breitenreiter.

Abgänge: Es hat sich mal wieder einiges getan beim FC Basel, Spieler kamen, Spieler gingen, und hier sticht ein Name heraus: der von Valentin Stocker, Urgestein mit über 400 Spielen für die Basler, seit 2019 Captain, wobei: zuletzt eher Teilzeitcaptain. In 20 Super-League-Spielen stand er noch in der Startelf, lieferte immerhin noch 13 Scorerpunkte. Jetzt ist Stocker weg, zurückgetreten, er macht nun eine Art Lehre als Sportchef.

Nach 400 Spielen für den FCB zurückgetreten: Valentin Stocker. Keystone

Neben Stocker hat Basel mit Sebastiano Esposito, dem begabten Italiener, einen weiteren Kreativspieler verloren. Der 20-Jährige, ausgeliehen von Inter Mailand, liess immer wieder sein Talent aufblitzt, fiel aber auch mit Eskapaden auf. Weg ist auch Pajtim Kasami. Den Mittelfeldspieler ereilte das gleiche Schicksal wie Stocker: Er war zuletzt nur noch bedingt gefragt. Wo es für ihn weitergeht, ist noch offen. Den Verein verlassen haben daneben auch Goalie Heinz Lindner, dem Marwin Hitz vor die Nase gesetzt wurde, und Linksverteidiger Raoul Petretta (Kasimpasa/Türkei).

Zuzüge: Einer ist schon genannt, Marwin Hitz, der erfahrene Goalie, zuletzt bei Borussia Dortmund – und dort eine Zeit lang auch die Nummer eins. Für die Defensive ist auch Arnau Comas gekommen, ein Innenverteidiger aus dem zweiten Team von Barcelona.

Marwin Hitz, der neue Goalie des FC Basel. Keystone

Vor allem aber haben sich die Basler in der Offensive verändert. Jean-Kevin Augustin ist jetzt dabei, ein Stürmer, dem einst eine grosse Zukunft prophezeit wurde, für den einst 16 Millionen Euro den Besitzer wechselten, der aber auch seit einiger Zeit mit Problemen kämpft – und sich nun in der Vorbereitung verletzt hat. Dazu kommt Zeki Amdouni, ein Stürmer, der bei Lausanne letzte Saison der einzige Lichtblick war und für den Absteiger starke 12 Super-League-Tore erzielte. Amdouni ist für den FC Basel ein besonders wichtiger Transfer, der 21-Jährige war begehrt – und hat sich für den Dominator von einst entschieden. Das gilt auch für Flügelspieler Sayfallah Ltaief, 22 Jahre jung und bei Winterthur auf dem Weg in die Super League ein wichtiger, weil wirbliger, dribbelstarker Mann.

Sayfallah Ltaief, der Flügelflitzer aus Winterthur, spielt neu für Basel. Keystone

Daneben ist, wie in der Ära Degen üblich, eine Reihe junger Talente gekommen, über die man wenig weiss, weil sie noch kaum Profierfahrung gesammelt haben. Der Deutsche Anton Kade oder Hugo Vogel, ehemaliger Lyonnais, gehören in diese Kategorie.

Fazit: Im Mittelfeld fehlt zwar ein neuer Name, dort setzt Basel weiter auf die Routiniers Xhaka und Frei, doch dank der Neuzugänge in der Offensive ist der Zweite der letzten Saison stärker geworden.

Abgänge: Letzte Saison war Jordan Siebatcheu der beste Torschütze der Super League. Das hat ihm wie Assan Ceesay einen Wechsel eingebracht, in seinem Fall nach Berlin, zu Union. Der Klub wird von Urs Fischer geführt, und das höchst erfolgreich: Platz fünf in der Saison 2021/22. Mit Miralem Sulejmani musste zudem ein Publikumsliebling den Verein verlassen, der über die Jahre vieles bewirkt hat in Bern, zuletzt aber nur noch selten auf dem Platz stand.

Zuzüge: Da ist Filip Ugrinic, der wuchtige Mittelfeldspieler, der bei Luzern so geglänzt hat (8 Tore, 7 Assists in der letzten Super-League-Saison). Da ist Cedric Itten, der Stürmer, der sich zuletzt in Schottland versuchte und dort nicht glücklich wurde, in der Schweizer aber schon geglänzt hat (19 Tore für St.Gallen in der Saison 19/20). Da ist Donat Rrudhani, einer der auffälligsten Fussballer der letzten Challenge-League-Saison. Ein vielversprechendes Trio, eines, das die Liga aufmischen kann.

Machen YB besser: Filip Ugrinic (ganz links) und Cedric Itten (zweiter von links) mit dem neuen Trainer Raphael Wicky. Keystone

Wieder bei YB ist auch Loris Benito, der Linksverteidiger, der es bis in den Kreis der Nationalmannschaft schaffte und zuletzt bei Sion zu alter Stärke fand.

Fazit: Auch wenn Torjäger Siebatcheu weg ist: Der Berner Kader kommt etwas breiter, etwas jünger und damit insgesamt stärker daher als in der enttäuschenden Vorsaison. Wenn man die Abgänge im Winter – Silvan Hefti, Michel Aebischer, Christopher Martins – beim Vergleich mitrechnet, sieht es allerdings etwas anders aus.

Abgänge: Über Sandi Lovric wurde in der Schweiz nicht so viel geredet, wie er das verdient hätte. Der Slowene taktete im Mittelfeld von Lugano das Spiel, und oft tat er das so herausragend wie beim 4:1 im Cupfinal gegen St.Gallen. Mit dem offensivstarken Rechtsverteidiger Numa Lavanchy und Abwehrroutinier Mijat Maric haben zwei weitere langjährige Stammspieler den Klub verlassen.

Wird Lugano fehlen: Sandi Lovric, der Spielmacher, der nicht nur hier im Cupfinal glänzte. Keystone

Zuzüge: Die Tessiner haben seit letztem August einen milliardenschweren Besitzer, Joe Mansueto aus den USA. Und sie haben auf dem Transfermarkt einige Ausrufezeichen gesetzt. Ousmane Doumbia vom FC Zürich ist so eines; Allan Arigoni, Abwehrspieler von GC, ein anderes. Beide sind nach dem Ablauf ihrer Verträge ablösefrei nach Lugano gewechselt. Das kann man durchaus als Indiz dafür deuten, dass dort nicht die schlechtesten Löhne gezahlt werden.

Die beiden neuen Innenverteidiger von Lugano, Lukas Mai (links) und Allan Arigoni (rechts), im Training. Keystone

Mit Innenverteidiger Lukas Mai spielt zudem ein ehemaliger Bayern-Junior neu für die Luganesi. Gekommen ist auch Offensivmann Hicham Mahou, der bei Lausanne sein Tempo zeigte, und der St.Galler Stürmer Boris Babic.

Fazit: Doumbia ist ein toller Neuzugang, doch er ist ein anderer Spieler als Sandi Lovric. Für Maric sind zwei neue Innenverteidiger gekommen, dazu weitere Optionen in der Offensive. Unter dem Strich ist Lugano in etwa gleich stark geblieben.

Abgänge: Am meisten schmerzt die St.Galler der Abgang von Kwadwo Duah, der die Ostschweiz gegen das Frankenland eingetauscht hat und neu für Nürnberg in der 2. Bundesliga spielt. Wie YB und Zürich hat damit auch St.Gallen seinen besten Torschützen verloren. Seine 15 Tore bescherten ihm letzte Saison den dritten Platz in der Torschützenliste.

Trägt neu das Trikot von Nürnberg: Kwadwo Duah, letzte Saison der beste Stürmer von St.Gallen. Keystone

Und sonst? Im zentralen Mittelfeld sind die Leihspieler Bastien Toma und Alexandre Jankewitz weg – und damit ein wenig Tiefe im Kader. Auf der defensiven Aussenbahn haben sich Euclides Cabral und Nicolas Lüchinger verabschiedet, dazu Stürmer Boris Babic und Betim Fazliji. Die drei Letztgenannten verbindet, dass sie Eigengewächse sind. Wobei besonders der Abgang von Fazliji schmerzt, war er doch polyvalent einsetzbar und eine Identifikationsfigur.

Zuzüge: Der junge Kreativkopf Randy Schneider hat in der Challenge League einiges Aufsehen erregt. Mit Chadrac Akolo kommt ein alter Bekannter in die Ostschweiz: Der Stürmer traf einst als junger Stürmer für Sion eine Saison lang, das brachte ihm einen Wechsel nach Stuttgart ein. Trainer im Wallis war damals Peter Zeidler. Jetzt folgt ihm Akolo nach ein paar Jahren in Frankreich, vor allem zweite Liga, nach St.Gallen. Er trifft dort auf Emanuel Latte Lath, einen weiteren schnellen Stürmer.

Kann er in St.Gallen so glänzen wie zuletzt für Aarau? Randy Schneider, neu bei St.Gallen. Freshfocus

Und dann ist da noch Linksverteidiger Daouda Guindo, der neuste Leihspieler, der für eine Saison von Red Bull Salzburg kommt. Seine drei Vorgänger haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sich das für St.Gallen lohnen könnte.

Fazit: Vieles hängt davon ab, ob die beiden neuen Stürmer Akolo und Latte Lath die Tore von Duah ersetzen können. Insgesamt scheint das zweitbeste Rückrundenteam gleich stark wie in der Vorsaison.

Abgänge: Mit Vincent Sasso hat Servette einen Verteidiger verloren, der eigentlich immer gespielt hat, wenn er fit war. Ansonsten ist vor allem der Rede wert, dass einer immer noch da ist: Kastriot Imeri, der junge Mann, der letzte Saison so glänzte im offensiven Mittelfeld.

Ist weitergezogen: Servettes Stammverteidiger Vincent Sasso. Keystone

Zuzüge: Ein paar eigene Junioren sind dazugekommen, und eigentlich nur einer, der schon so etwas wie eine Profikarriere vorzuweisen hat: Patrick Pflücke, der zuletzt in der zweiten holländischen Liga für Roda Kerkrade spielte – und dort stolze 28 Skorerpunkte erreichte.

Skorte in der zweiten holländischen Liga am Laufmeter: Patrick Pflücke, Neuzugang bei Servette. Keystone

Fazit: Solange kein Ersatz für Sasso kommt, sind die Servettiens schwächer einzustufen als in der Vorsaison.

Abgänge: Eine ziemlich lange Liste, auf der etwa Jan Bamert auftaucht oder Birama Ndoye, die beiden Innenverteidiger. Mittelfeld-Rackerer Geoffrey Serey Dié ist zurückgetreten, Stürmerveteran Guillaume Hoarau auch weg, genau wie Aussenverteidiger Loris Benito nach seinem kurzen Gastspiel. Dazu ganz viele Fussballer, die über die Jahre ins Wallis kamen, ihren Teil zu einem aufgeblähten Kader beitrugen, sonst aber kaum Spuren hinterliessen.

Guillaume Hoarau hat den FC Sion verlassen. Keystone

Zuzüge: Für Walliser Verhältnisse blieb es bisher eher ruhig, doch zwei erfahrene Super-League-Spieler sind gekommen. Mit Heinz Lindner steht neu der österreichische Nationalgoalie im Tor; die rechte Abwehrseite beackert Numa Lavanchy, bisher bei Lugano. Und es gibt da noch dieses Gerücht, dass Mario Balotelli, das italienische Enfant terrible, im Wallis landen könnte. Das wäre ein Coup ganz nach dem Geschmack von Präsident Christian Constantin.

Heinz Lindner wurde bei Basel Marwin Hitz vor die Nase gesetzt – jetzt soll er den Kasten von Sion reinhalten. Keystone

Fazit: Der Kader kommt für Walliser Verhältnisse schmal daher, was kein Nachteil sein muss. Unter dem Strich scheint Sion derzeit gleich stark, weil zwar einige Substanz verloren ging, aber eben mit Lindner auch ein überdurchschnittlicher Goalie kam und ein überfüllter Kader entschlackt worden ist.

Abgänge: Mit Allan Arigoni haben die Zürcher jenen Abwehrspieler verloren, auf den Trainer Giorgio Contini am meisten gesetzt hat. Auch der Verlust von Kaly Sène, mit 10 Toren der gefährlichste Stürmer, wiegt schwer. Daneben ist Ermir Lenjani, der Routinier auf der linken Abwehrseite, nicht mehr da. Letzte Saison lieferte er 8 Assists – nur fünf Spieler in der ganzen Liga schafften mehr.

Zuzüge: Viel hat sich bisher nicht getan, was auch damit zu tun hat, dass die Zürcher sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison von Sportchef Seyi Olofinjana und CEO Shqiprim Berisha trennten. Neu ist nun Bernt Haas, ehemaliger Nationalspieler und zuletzt Sportchef in Schaffhausen, am Ruder.

Hat bei GC noch einiges zu tun: Bernt Haas, der neue Sportchef von GC. Keystone

Gekommen sind bisher erst die obligaten Zugänge vom Partnerklub Wolverhampton, zwei offensive Mittelfeldspieler, Meritan Shabani und Renat Dadashov. Beide sind 23, weisen bisher aber praktisch keine (Shabani) oder erst wenige Einsätze (Dadashov) auf höherem Niveau auf. Daneben stehen ein paar Nachwuchsspieler neu im Kader – und Tsiy Denge, einen defensiven Mittelfeldspieler, für den Luzern keine Verwendung mehr hatte.

Fazit: Sportchef Haas hat noch einiges zu tun. Die drei gewichtigen Abgänge – Arigoni, Lenjani und Sène – sind nicht ersetzt worden. GC, der Tabellenachte der letzten Saison, ist schwächer als im Vorjahr.

Abgänge: Gleich mehrere Leistungsträger sind weg, allen voran Filip Ugrinic, aber auch Marvin Schulz, der über die Jahre 162 Einsätze im Luzerner Dress sammelte und meist zum Stamm gehörte. Schulz spielt nun in Kiel. Die Stürmer Nikola Cumic und Marko Kvasina haben sich ebenfalls verabschiedet, mit Varol Tasar ein weiterer Offensivmann, ebenso wie Silvan Sidler und Simon Grether, die beiden Aussenverteidiger, die unter Mario Frick aber nicht mehr oft spielten. Dasselbe gilt für den holländischen Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann, der auf dem Weg zum Cupsieg 2021 glänzte, dann aber einbrach.

Glänzte einst, ist jetzt weg: Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann. Keystone

Zuzüge: Mit Joaquin Ardaiz haben sich die Luzerner den besten Torschützen der Challenge League gesichert – und damit einen Mann, der auch bei anderen Super-League-Vereinen mit einigem Interesse betrachtet worden war. Mit Pius Dorn (Aussenverteidigung) und Nicky Beloko (Mittelfeld) sind zudem zwei Spieler aus der Challenge League dazugestossen.

Fazit: Ardaiz bringt 20 Tore aus der Challenge League mit, doch nach den vielen gewichtigen Abgängen gerade im Mittelfeld sind die Luzerner unter dem Strich schwächer einzustufen.

Kommt nach 20 Toren in der Challenge League nach Luzern: Stürmer Ardaiz. Keystone

Abgänge: Raphel Spiegel hätte mit Winterthur in der Super League spielen können, doch er entschied sich, in der zweithöchsten Spielklasse zu bleiben. Der Goalie folgte dem Ruf von Lausanne, das den umgekehrten Weg von Winterthur antrat: von der Super- in die Challenge League.

Spiegel ist nicht der einzige wichtige Baustein der Aufsteigermannschaft, den Winterthur verloren hat. Da ist auch noch Roberto Alves, die Nummer zehn, die nach Polen wechselte. Und da ist Sayfallah Ltaief, der künftig für den FC Basel über die Flügel wirbelt.

Zuzüge: Florian Kamberi war bei St.Gallen schon länger nicht mehr erwünscht, zuletzt in die dritte englische Liga ausgeliehen – und soll jetzt die Winterthurer Offensive verstärken. Mit Timothy Fayulu, der Nummer zwei des FC Sion, ist ein neuer Goalie gekommen. Dazu sind mit Matteo Di Gusto und Francisco Rodriguez zwei Offensivspieler aus der Challenge League.

In St.Gallen nicht mehr gefragt, neu in Winterthur: Stürmer Florian Kamberi. Keystone

Fazit: Winterthur, das war immer klar, wird als erster Kandidat auf Platz zehn in die Saison starten. Nun kommt noch dazu, dass das Kader eher schwächer geworden ist. Keine guten Vorzeichen für den Klub, der auch Aufstiegstrainer Alex Frei ersetzen musste. Für ihn ist Bruno Berner gekommen, der Trainer, dem ein guter Ruf vorauseilt – und der keinen Hehl daraus macht, dass sein Team noch ein, zwei Verstärkungen brauchen könnte.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen