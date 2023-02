Das sind die besten Spieler der Super-League-Hinrunde 2022/23

Super League Zehn Top Tens der Hinrunde: Das sind die besten Spieler in ihren speziellen Disziplinen Vor dem Rückrundenstart der Super League zeigt der Blick in die Statistiken der Hinrunde, welche Spieler wo überragen. Einige tauchen sogar gleich mehrfach in den Bestenlisten auf. Jakob Weber und Cedric Oppliger Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Jean-Pierre Nsame schoss am vergangenen Wochenende gegen Winterthur seinen sechsten Hattrick in der Super League: Rekord. Bild: Peter Schneider/KEYSTONE

YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame ist nach seinem Seuchenjahr inklusive Kreuzbandriss-Reha und torloser Halbjahresleihe nach Venedig wieder in der Spur und dort, wo er sich in der Super League bereits am Ende der Saisons 19/20 und 20/21 befunden hat: an der Spitze der Torschützenliste. Insgesamt steht der Kameruner aktuell bei 141 Super-League-Spielen und 194 Torbeteiligungen. Ein unfassbarer Wert. Obwohl Nsame in der Hinrunde nur zwei Assists verbucht hat, ist er wegen seiner zwölf Saisontore auch Topskorer. Die besten Assistgeber der Hinrunde, Luzerns Pius Dorn und GCs Giotto Morandi mit je fünf Vorlagen, schafften es nicht in die Top Ten.

Kasim Adams hat die meisten Ballkontakte aller Super-League-Spieler. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Mit dem Basler Kasim Adams hat ein Innenverteidiger die meisten Pässe der Liga gespielt. Auch Cedric Zesiger spielt für ein Team, das sehr viel Ballbesitz hat und hat darum auch sehr viele Pässe auf dem Konto. Dass ein FCB-Spieler diese Statistik anführt, zeigt aber auch, dass der Ballbesitz bei den Baslern oft nur in der eigenen Hälfte stattfindet und nicht in Zonen, wo es gefährlich werden könnte. Adams selber ist nach eigener Aussage aber auch ein Spieler, der Bälle fordert und den Anspruch hat, das Spiel von hinten heraus zu gestalten. Darum wird er auch von den Kollegen gesucht.

Lukas Görtler ist der Mann für die wichtigen Momente vor der Torchance, auch weil beim FC St.Gallen fast jeder Angriff über den Captain läuft. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Diese Statistik befördert Spieler ins Rampenlicht, die Chancen einleiten und den vor- oder drittletzten Pass vor einer guten Gelegenheit spielen. St.Gallens Lukas Görtler hat sich hier noch weiter gesteigert. In der abgelaufenen Spielzeit war er hinter Miroslav Stevanovic, Kastriot Imeri, Antonio Marchesano und Victor Ruiz bereits auf Rang 5. Unterdessen ist der FCSG-Captain unangefochten der kreativste Spieler der Liga.

Jordi Quintilla stand in dieser Saison fast immer auf dem Spielfeld, wenn St.Gallen spielte. Bild: Benjamin Manser

Jordi Quintilla ist der Feldspieler, der in der Hinrunde am meisten Spielminuten gesammelt hat. Der Spanier verpasste nur am 5. Spieltag gegen Luzern 36 Minuten, weil er angeschlagen rausmusste und spielte auch im Cup dreimal durch. Nur Sion-Goalie Heinz Lindner und Luzern-Goalie Marius Müller haben in der Liga noch mehr Minuten gesammelt. Sie standen immer auf dem Feld. Zählt man aber auch den Cup dazu, ist Quintilla einsame Spitze. Das war vergangene Saison noch ganz anders. Damals verpasste Quintilla 13 Spiele ganz und wurde zudem neunmal ein- oder ausgewechselt.

Renat Dadashov geht keinem Duell aus dem Weg. Oft geht der GC-Stürmer allerdings als Verlierer aus dem Zweikampf. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Der Deutsch-Aserbaidschaner Renat Dadashov scheint nach schwierigen Zeiten und einigen Skandalgeschichten mit GC endlich einen Klub gefunden zu haben, der auf ihn setzt. Der 23-Jährige ist Stammkraft und zahlt das Vertrauen mit Einsatz zurück. Ligaweit hat kein Spieler mehr Zweikämpfe begangen als Dadashov, obwohl er fast kein Spiel über die volle Distanz bestritten hat. Seine Quote kann der Stürmer allerdings noch verbessern. Diese Statistik führen Luzerns Denis Simani (74 Prozent gewonnene Duelle) und St.Gallens Matej Magliuca (73 Prozent) an.

St.Gallens Innenverteidiger Matej Maglica hat mit Abstand die meisten Kopfballduelle der Liga geführt. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Dass St.Gallens Matej Maglica mit Abstand die meisten Kopfbälle macht, verwundert nicht. Denn der Kroate ist mit 1,98 Metern auch der grösste Spieler der Liga. In der Offensive konnte er den Grössenvorteil allerdings erst einmal im Cup gegen Carouge in ein Tor ummünzen. Aus der Top Ten der Kopfballmonster ist Basels Wouter Burger der einzige, der sich nicht in der Innenverteidigung um die hohen Bälle kümmert. Dort fällt auf, dass Basil Stillhart trotz seiner nur 1,77 Meter Körpergrösse ebenfalls viele Luftduelle gewinnt.

Luzerns Nicky Beloko foult pro Spiel durchschnittlich 2,5 Mal. Bild: Philipp Schmidli/KEYSTONE

Nicky Beloko ist einer der Top-Transfers der Liga. Beim FC Luzern räumt der 22-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer aus der Challenge League von Xamax kam, ab und sein kompromissloser Spielstil zeigt sich auch in der Foulstatistik. Hier ist Beloko zusammen mit GC-Ehrgeizling Renat Dadashov (siehe Zweikämpfe) top. Beloko ist mit acht gelben Karten in 13 Ligaspielen auch der einzige Super-League-Spieler, der bereits zwei Gelbsperren abgesessen hat.

Ilyas Chouaref ist oft nur per Foul zu stoppen. Hier fällt Luganos Jonathan Sabattini den Sion-Angreifer. Bild: Freshfocus

Dass Sion-Stürmer Ilyas Chouaref am meisten gefoult wurde, hängt mit seinen Qualitäten im Dribbling zusammen: Der 22-jährige Franzose gehört sowohl bei der Anzahl Dribblings wie auch in der Anzahl erfolgreicher Dribblings zu den Top 3 der Liga. Dass dabei in 835 Spielminuten aber nur ein Tor und ein Assist herausschauten, zeigt, dass Chouarefs Dribblings oft auch nur brotlose Kunst sind.

Seine Spezialität: FCB-Innenverteidiger Kasim Adams spitzelt hier YBs Meschack Elia den Ball vom Fuss. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Kasim Adams gewinnt gleich zwei Kategorien, die teilweise zusammenhängen. Denn wer 140 Bälle abluchst, kann im Anschluss natürlich auch oft einen Pass an den Mann bringen (siehe oben). Die zahlreichen Ballgewinne des Ghanaers, der durch seine Robustheit und gute Antizipation auffällt, sorgen auch dafür, dass die FCB-Defensive nach YB und Servette die drittbeste der Liga ist.

Servettes Miroslav Stevanovic sucht oft den Weg zum Tor und verliert dabei auch oft den Ball. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Bei Servette laufen seit Jahren die meisten Angriffe über die rechte Seite, wo der Bosnier Miroslav Stevanovic spielt. Der 32-Jährige war in der abgelaufenen Saison mit zwanzig Vorlagen der beste Assistgeber der Liga. Doch damals war der Genfer auch Spitze in Sachen Ballverluste. Und zwar mit grossem Abstand vor FCZ-Stürmer Assan Ceesay. In dieser Saison stimmt bei Stevanovic die Bilanz zwischen Ballverlusten und Assists allerdings nicht mehr. Denn in der Hinrunde sammelte er nur drei Vorlagen.

