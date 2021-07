Super League «Supercup» zwischen dem FCL und YB endet mit roter Karte, Streithähnen und weiterem «Lehrblätz» für die Celestini-Elf Cupsieger FC Luzern und Meister Young Boys begeistern 13'231 Fans in der schon lange nicht mehr so prall gefüllten Swisspor-Arena. Das Ende ist allerdings bitter für den Gastgeber: Der FCL verliert 3:4. Daniel Wyrsch 25.07.2021, 17.08 Uhr

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum aufwühlenden Startspiel. Die Luzerner Erkenntnisse aus dem verlorenen Vergleich gegen YB liefern Trainer Fabio Celestini und der neue Führungsspieler Christian Gentner gleich selbst. Während Holger Badstuber nach seinem Einstand bei Blau-Weiss eine Kampfansage via soziale Medien verbreitet.

Erfüllte das Auftaktspiel der Super League zwischen Luzern und den Young Boys die hohen Erwartungen?

Die Affiche Cupsieger gegen Meister wird in den Topligen kurz vor dem Ligaauftakt als Supercup gespielt. In der Schweiz trafen die beiden Titelträger am Samstag beim Meisterschaftsstart aufeinander: Der Cupsieger Luzern und der Meister aus Bern machten mit ihrem mutigen, kreativen, schnellen und kämpferischen Angriffsspiel beste Werbung für den Schweizer Fussball. Ein echter Supercup war’s, die Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Das Spiel war atemberaubend, ein Spektakel mit sieben Toren. Ihren Anteil daran hatten beidseits die lichten Defensivreihen. Serienmeister YB mit der qualitativ klar besten Ersatzbank der Liga hatte wie schon so oft am Schluss mehr Luft, schoss durch Jordan Siebatcheu in der 93. Minute das 4:3-Siegtor.

Wie war die Stimmung im erstmals seit eineinhalb Jahren mit 13 231 Zuschauern gut gefüllten Stadion?

Für alle, die Fussball lieben: Von Anfang an elektrisierend! «Das ist eine andere Sportart mit Fans im Rücken», bestätigte FCL-Stürmer Pascal Schürpf nach dem Match. «Es ist so viel Energie von den Rängen auf den Rasen geströmt, bei dieser Stimmung möchte ich noch lange Fussball spielen», sagte der 32-Jährige. Dem Mentalitätsspieler Schürpf hatte die lautstarke Kulisse zusätzlich Flügel verliehen, er schoss das 1:1 und köpfelte seine Mannschaft kurz nach Halbzeit sogar 3:1 in Führung.

Warum büsste der FCL den 3:1-Vorsprung bald ein, und verlor praktisch in letzter Sekunde gar noch 3:4?

Luzern-Trainer Fabio Celestini sprach hernach von einem Geschenk, das YB zurück ins Spiel brachte: Der sonst fehlerlose Innenverteidiger Marco Burch verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung an Siebatcheu, der lancierte Meschack Elia – und nur sieben Minuten nach dem 3:1 verkürzte der Kongolese mit seinem zweiten Tor zum 2:3 aus Sicht der Berner. Anschliessend wurde die Luzerner Defensive ein zweites Mal in diesem Spiel nach einem stehenden Ball und final mit einem Kopfball bezwungen – Siebatcheu gelang neben Schürpf und Elia eine Tordoublette.

Muss der eingewechselte Ex-Bayern-Star Holger Badstuber als tragische Figur des Spiels bezeichnet werden?

Dem 32-jährigen Innenverteidiger misslang der Einstand mit Luzern. In der 81. Minute wurde der sechsfache Bayern-Meisterspieler für den angeschlagenen Marvin Schulz eingewechselt. Badstuber machte keine Figur, die Erwartungen an ihn sind enorm. Der Tiefpunkt: Er kam nicht ins Kopfballduell gegen Siebatcheu, der in Bewegung war und die Flanke von Ulisses Garcia gekonnt zum Siegtor einnickte. Badstuber liess sich danach auf den Boden fallen. Seine Kampfansage liess nicht lange auf sich warten: «Verbessern und zurückkämpfen!», lautete die Botschaft auf seinem Instagram-Kanal.

Wie erging es den anderen drei Debütanten beim FCL?

Christian Gentner war ein Aktivposten im Aufbauzentrum, Patrick Farkas fiel als neuer Rechtsverteidiger ebenfalls positiv auf. Garcia hätte er aber nicht so viel Platz bei der Flanke zum YB-Siegtor geben dürfen. In der 69. Minute kam ebenfalls die neue Nummer 10, Samuele Campo, zu seinem Einstand. Sekunden davor glich YB zum 3:3 aus. Campo gab einige Pässe, die ankamen. Offensichtlich ist: Er und Badstuber trainieren erst seit letzter Woche mit dem Team.

Wie ging man beim FCL nach dem hochemotionalen Match mit der unglücklichen Niederlage um?

Celestini ging auf Cédric Zesiger los, die Streithähne mussten voneinander getrennt werden. Der FCL-Coach erklärte, er habe sich vom YB-Verteidiger respektlos behandelt gefühlt. Luzerns Physiotherapeut Eric Schönfeld kassierte auf der Bank eine rote Karte, er hatte seinen Frust über die bittere Pleite verbal an den Unparteiischen abreagiert.

Was ist das Fazit nach diesem Auftakt ohne Punkte?

Celestini erklärte vielsagend: «Nach dieser Niederlage wissen wir genau, an was wir arbeiten müssen.» Gentner stellte dazu passend fest: «Wir hatten zu jugendlich verteidigt.» Der Ex-Bundesliga-Profi erkannte aber auch Qualität: «Ich habe viel Positives gesehen.»

Kann Jordy Wehrmann am nächsten Sonntag in St. Gallen wieder spielen?

Der 22-jährige Holländer hatte im Training erneut sein verletztes Knie gespürt. Das Comeback des definitiv von Feyenoord Rotterdam übernommenen Mittelfeldmanns dürfte sich weiter verzögern.