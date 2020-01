Swiss Central gelingt Überraschungserfolg Die Basketballer von Swiss Central gewinnen 103:99 gegen Vevey Riviera. Ein Spieler stahl den anderen auf dem Platz die Show. Daniel Schriber 21.01.2020, 22.58 Uhr

Luzerner Topscorer Harding Nana. Bild: Pius Amrein, Luzern, 10. Januar 2020

Diese Woche feierte Harding Nana seinen 39. Geburtstag. Der Kameruner ist damit nicht nur der mit Abstand routinierteste Spieler im Kader von Swiss Central, sondern mutmasslich auch der älteste NLA-Spieler der Schweiz.

Für Nana ist diese Zahl jedoch kein Grund, einen Gang zurückzuschalten – ganz im Gegenteil: Beim moralisch wichtigen 103:99-Heimsieg seines Teams gegen Vevey Riviera stand Nana als einziger seiner Mannschaft während der gesamten Spielzeit auf dem Feld. Und das völlig zu Recht: Der Forward war sowohl im Angriff als auch in der Defensive omnipräsent.

Nana Punktete (27 Zähler), verteidigte (3 Steals), bewachte die Zone (9 Rebounds) – und setzte darüber hinaus seine Mitspieler immer wieder erfolgreich ins Szene (4 Assists). Dank dieser kompletten Leistung wurde der ehemalige Nationalspieler Kameruns zu Recht zum besten Spieler der Partie gewählt.

Zu hoch gewichten wollte Nana dieses Auszeichnung jedoch nicht. «Wir haben heute nicht aufgrund individueller Leistungen gewonnen, sondern weil wir unser Zusammenspiel verbessert haben.» Was Nana meint: Während das SCB-Spiel in vergangenen Partien (zu) häufig von Einzelaktionen geprägt war, spielte die Mannschaft von Cheftrainer Danijel Eric am Dienstag vermehrt Punkte als Team heraus. Und dann war beim Spiel noch etwas anders als meist in dieser Saison: In der entscheidenden Phase gelang es Swiss Central, Ruhe zu bewahren.

Statt selber schlechte Pässen zu spielen oder Schrittfehler zu begehen, forcierte das Heimteam den Gegner in den Schlussminuten immer wieder zu Fehlern, die im Gegenzug sofort bestraft wurden.

Bleibt die Frage, warum es Harding Nana gelingt, mit fast 40 Jahren noch wie ein 25-jähriger Jungspund übers Feld zu rennen? «Diese Fitness habe ich mir hart erarbeitet», betont der 2-Meter-Mann kurz nach Spielschluss.

Im vergangenen Sommer, lange vor dem Saisonstart, habe er tägliche Jogging- und Krafteinheiten absolviert. «Schliesslich weiss ich, dass ich in meinem Alter mehr tun muss, um mit den Jungen konditionell mithalten zu können.» Am Dienstag tat Nana mehr als das. Er rannte den Gegnern förmlich um die Ohren.

NLA, 15. Runde, Dienstag, Maihof . – Zuschauer: 350

Swiss Central – Vevey Riviera Basket 103:99 (46:55)

SCB: Nana 27, Mirza Ganic, Früh, Leucio, Price 18, Wright 36, Leucio 3, Mirnes Ganic, Plüss 3, Obim , Samena 14. – Coach: Eric / Bär / Cokara. – abwesend: Zoccoletti, Jusovic (beide verletzt).