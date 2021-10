Swiss City Marathon Lucerne 2021 – so läuft der Marathon ab

Swiss City Marathon So läuft es 2021: Vom Start bis zum Ziel Der diesjährige SwissCityMarathon – Lucerne geht mit besonderen Abläufen an den Start, um die Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Volunteers zu schützen. Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Bild: Corinne Glanzmann

Mit der Anmeldung wählten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Option «Zustellung» oder «Abholung» des Startpakets. In diesem Paket sind neben der Startnummer bereits das Finisher-Shirt, der notwendige Dress Bag für die Gepäckabgabe, ein Energieriegel von Peak Punk für den Lauf und diverse Goodies der Partner enthalten. Wer sich für die «Zustellung» entschieden hat, erhält sein Paket bis am 25. Oktober an die angegebene Adresse in der Schweiz geliefert. Personen mit der Option «Abholung» müssen das Paket persönlich zwischen Donnerstag, 28. Oktober, und Samstag, 30. Oktober, beim Hotel Schweizerhof abholen.

Das ist im diesjährigen Startpaket enthalten. Bild: SwissCityMarathon – Lucerne

Auf der Startnummer ist eine Check-In und eine Bording-Zeit aufgedruckt. Läuferinnen und Läufer haben sich an diese Zeiten zu halten und entsprechend anzureisen. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird dringend empfohlen. Dank dem Swiss Runners Ticket reisen die Läuferinnen und Läufer innerhalb der Schweiz gratis nach Luzern und auch wieder zurück nach Hause. Mit dem Schiffshuttle kommen die Teilnehmenden einfach und schnell vom Bahnhof Luzern (Brücke 5) zum Verkehrshaus. Für die Überfahrt sind ca. 30 Minuten einzurechnen. Es werden ausschliesslich Läuferinnen und Läufer trans­portiert. In den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht. Alternativ ist auch eine Anreise per Zug bis zur Haltestelle Luzern Verkehrshaus, zu Fuss oder mit dem Velo möglich (vgl. Punkt 1 bis 3 unten). Seitens Veranstalter stehen keine Parkplätze zur Verfügung.

Der Ablauf in der Übersicht. Bild: SwissCityMarathon – Lucerne

Alle Teilnehmenden müssen sich unter Vorlage eines gültigen Covid-Zertifikats, eines Ausweises und der vorgängig zugesandten bzw. abgeholten Startnummern einchecken. Nur wer diese Bedingungen erfüllt, wird zum Lauf zugelassen und erhält ein Eventarmband, das während des gesamten Events zu tragen ist. Für Teilnehmende, die ihr Gepäck im offiziellen Dress Bag abgeben wollen, befindet sich das Check-In «Brüelmoos» beim Verkehrshaus auf dem Parkplatz Brüelmoos. Teilnehmende ohne Gepäck können direkt beim Check-In «Haldenstrasse» unter Vorlage ihres Zertifikates inkl. Ausweis einchecken und unmittelbar an den Start gehen. ➜ vgl. Punkt 4 oben.

Wer den Check-In-Prozess erfolgreich durchlaufen hat, wird zum Gepäckdepot weitergeleitet. Dort können Läuferinnen und Läufer ihre Kleider inkl. Wertsachen im offiziellen Dress Bag abgeben. Dieser Dress Bag ist im Startpaket enthalten und muss vorgängig mit der eigenen Startnummer beschriftet werden. Nach dem Lauf kann der Dress Bag wieder beim Gepäckdepot gegen Vorweisen der Startnummer abgeholt werden. Andere Gepäckstücke ausser dem Dress Bag werden nicht angenommen! ➜ vgl. Punkt 5 und 11 oben.

Das Boarding zum Start erfolgt in der Haldenstrasse. Nach einer finalen Kontrolle der Startnummer und dem Eventarmband werden die Teilnehmenden in den Startbereich weitergeleitet. ➜ vgl. Punkt 6 oben.

Nach dem Boarding werden die Läuferinnen und Läufer in einen von vier Startkanälen eingewiesen. Im Startkanal wird eine Einerkolonne gebildet.

In einem Startintervall von rund 2 Sekunden wird jeweils eine Läuferin bzw. ein Läufer auf die Strecke geschickt. Der Start wird durch eine Ampel signalisiert (vgl. Punkt 7 oben). Die Zeitmessung erfolgt mittels eines in der Startnummer integrierten Chips und wird erst beim Überqueren der Startlinie ausgelöst. Die Startnummern sind auf der Brust, ungefaltet, nach vorne gut sichtbar und nicht unter Kleidern (z. B. Laufjacken etc.) zu tragen.

Die Marathon- und Halbmarathonstrecke ist identisch zu den Vorjahren. Für Marathonlaufende befindet sich die Wende dabei in der Haldenstrasse (vgl. Punkt 9 oben), nach deren Umrundung es auf die 2. Runde geht.

Neu startet der diesjährige CityRun ebenfalls in der Haldenstrasse und führt bis zur Kantonsschule Alpenquai. Von dort (vgl. Punkt 8 oben) geht es wieder zurück zum Verkehrshaus.

Flüssige Verpflegung in Form von Wasser und isotonischen Getränken von Peak Punk wird an der Strecke zur Verfügung gestellt. Im Startpaket ist zudem ein Energieriegel von Peak Punk für den Lauftag enthalten. Weitere Verpflegung muss selbst mitgebracht werden.

Für Sanität an der Veranstaltung ist gesorgt.

Das Ziel aller Distanzen befindet sich im Verkehrshaus der Schweiz. Die Finisher-Bags und Medaillen können im Selbstbedienungssystem im Zielraum abgeholt werden. Danach werden die Läuferinnen und Läufer aus dem Verkehrshaus in Richtung Gepäckrückgabe geleitet. ➜ vgl. Punkt 10 und 11.

Wer etwas vom «SwissCityMarathon – Lucerne»-Feeling mitbekommen will, aber nicht selbst läuft, hat folgende Möglichkeiten, am Laufgeschehen teilzuhaben.

Verkehrshaus der Schweiz: Das Zielgelände im Verkehrshaus der Schweiz bietet im Rahmen des geltenden Schutzkonzeptes einer beschränkten Anzahl Personen kostenlosen Einlass. Die Besucherinnen und Besucher sind von den Läuferinnen und Läufer getrennt und haben die vorgeschriebenen Schutzmassnahmen einzuhalten. Das Verkehrshaus öffnet um 10.00 Uhr.

Das Zielgelände im Verkehrshaus der Schweiz bietet im Rahmen des geltenden Schutzkonzeptes einer beschränkten Anzahl Personen kostenlosen Einlass. Die Besucherinnen und Besucher sind von den Läuferinnen und Läufer getrennt und haben die vorgeschriebenen Schutzmassnahmen einzuhalten. Das Verkehrshaus öffnet um 10.00 Uhr. Kultur und Kongresszentrum Luzern (KKL): Auch der Durchlauf des KKL kann beobachtet werden. Für den Einlass ins KKL muss ein gültiges Covid-Zertifikat zusammen mit einem Ausweis vorgezeigt werden.

Auch der Durchlauf des KKL kann beobachtet werden. Für den Einlass ins KKL muss ein gültiges Covid-Zertifikat zusammen mit einem Ausweis vorgezeigt werden. FCL-Stadion: Auf der Allmend kann der Lauf durchs FCL-Stadion verfolgt werden. Hier wird ebenfalls das Covid-Zertifikat mit einem Ausweis kontrolliert.

Zwei Kamera-Motorräder, Fixkameras, Kommentatoren und ein Reportageteam machen den Lauftag in Echtzeit zum Erlebnis. Die Live-Übertragung wird als Stream angeboten, und zwar auf den Websites www.swisscitymarathon.ch und www.swiss-sport.tv sowie auf deren Facebook-Seiten.

Holen Sie sich die schönsten Impressionen des SwissCityMarathon via www.liveimage.ch direkt auf Ihr Handy – zum Geniessen und zum Teilen!

Das Social-Media-Team liefert vor, während und nach dem Laufevent spannende Hintergrundinfos und topaktuelle News. Verfolgen Sie das Geschehen auf Facebook, Twitter und Instagram!