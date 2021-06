Wettkampf Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Luzerner Swiss City Marathon «Yes We Run» – das OK will den Luzerner Swiss City Marathon am 31. Oktober durchführen. Die Läufer sollen im Zweisekunden-Takt auf die Strecke geschickt werden. 8000 Läufer sind die Obergrenze. Turi Bucher 08.06.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Dies ist kein 100-m-Lauf, sondern ein Marathon», hatte Bundesrat Alain Berset im März 2020 gesagt, als Corona über uns herfiel. Jetzt, wo die Hoffnung gross ist, dass dieser Marathon endlich ein Ende nimmt, will es auch der Luzerner Marathon mit Corona aufnehmen. Wie? Wir liefern Antworten.

Wie gewohnt: am letzten Sonntag des Oktobers, also am 31. Oktober. Es ist der 14. Swiss-City-Marathon. Geschäftsführer Reto Schorno hat für 2021 wegen der Coronapandemie ein Marathon-Ampelsystem lanciert:



Rot = Es findet wie letztes Jahr offiziell kein Marathon statt, nur das «Virtual Race».



Gelb = Der Marathon-Anlass wird mit Schutzmassnahmen durchgeführt.



Grün =Der Originallauf mit all seinen Zusatzevents- und Shows findet statt.



Schorno aber braucht jetzt schon Planungssicherheit, deshalb ist für ihn klar, selbst wenn es in den kommenden Monaten noch mehr Coronalockerungen geben wird: «Wir priorisieren die Gelbe Variante.» Die Ampelfarbe wird deshalb nicht auf Grün wechseln, im schlimmsten Fall aber auf Rot.

Ein Teilnehmer bei der letztmaligen Austragung auf der Zielgeraden. Bild: Corinne Glanzmann (27. Oktober 2019)

Bei Grün kann man dem OK nichts vormachen, «da haben wir die jahrelange Erfahrung und wissen, was zu tun ist», sagt Reto Schorno. Bei Rot würde eine Neuauflage des «Virtual Race» von 2020 auf die Strecke geschickt. Das heisst: Jeder läuft seinen Marathon/Halbmarathon auf einer selbst gewählten Strecke, sodass sich am Schluss über 10'000 gemeldete Laufkilometer summieren. Als Hauptszenario favorisiert wird aber Gelb. Schorno: «Und da ist auch für uns Vieles neu.»

Solche Bilder wird es dieses Jahr beim Luzerner Marathon nicht geben. Es werden Einzelstarts durchgeführt. Bild: Corinne Glanzmann (27. Oktober 2019)

Es gibt Einzelstarts im Zweisekunden-Takt. Die Personenströme werden minutiös und den Covid-Regeln gemäss geplant. Es wird keinen Duo-Marathon (zwei Personen teilen sich den Marathon) geben, auch keinen Maratholino (Kinderlauf). Auf ein Rahmenprogramm und auf Unterhaltung im öffentlichen Raum wird verzichtet. Falls neue Lockerungen in Kraft treten, kann sukzessive mehr Begleitprogramm aktiviert werden.

Wir kennen es alle schon auf irgendeine Art und Weise aus dem Alltag: Desinfektionsmittel (für Teilnehmende und Helfer), Abstands- und Maskenpflicht, Selbstdeklaration (via Anmeldung), Contact-Tracing, limitierte Teilnehmerzahl. Auch hier: je mehr Lockerungen, umso «grüner» die Ampel.

Die Daten der Läufer werden bei deren Anmeldungen via Selbstdeklaration aufgenommen. Falls Coronafälle auftauchen: Mit den Zwischenzeit-Kontrollen kann nachgeprüft werden, wer während des Laufes in der Nähe von wem war.

Die Teilnehmerzahl wird limitiert. Mehr als 8000 Läuferinnen und Läufer werden nicht zugelassen. Eine sonntägliche Startnummernausgabe wird nicht stattfinden, die Nummer wird dem Läufer heim gesendet oder in der Vorwoche ausgehändigt. Es gibt über die volle Dauer Einzelstarts. Im Ziel gibt es keine Garderoben, keine Duschen, aber ein Gepäckdepot. Unterhaltung per Rahmenprogramm gibt es nicht.



Für den Marathon werden schätzungsweise 1000 bis 1500 Anmeldungen genehmigt – für den Halbmarathon zwischen 5000 und 6000. Beim City-Run (8,5 km) laufen nicht mehr als 1000 Personen. Pacemaker werden keine unterwegs sein.

Die Läuferinnen und Läufer werden vor dem Start und im Ziel im Flughafen-Prinzip gesteuert (Anreise – Check-in – Wartebereich – Gepäckabgabe – Go to Gate – Boarding – Lauf). Weil es Einzelstarts im Zweisekunden-Rhythmus geben wird, ist der Erste im Ziel also mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht der Sieger. Auch der Letzte im Startfeld könnte Sieger sein: Wenn alle Läufer durchs Ziel gelaufen sind, gewinnt die beste Zeit – aber ohne Siegerehrung. Das Startprozedere vom ersten bis zum letzten Läufer dauert zirka dreieinhalb Stunden: Marathon von 8.30 bis 9.15 Uhr; Halbmarathon von 9.15 bis 12 Uhr; City Run von 12.45 bis 13.15 Uhr.

Das Verkehrshaus wird lediglich für Verkehrshausbesucher und für die Läufer geöffnet sein. Verkehrshausbesucher und Läufer werden zusätzlich getrennt. Für Nicht-Läufer wird es übrigens keinen Schiff-Shuttle geben.

Klar, sie rennen. Durch die Einzelstarts kann jeder Läufer eine 4-m-Distanz zum nächsten Teilnehmer in der Länge und Breite einhalten. Wer überholt, tut dies vier Meter neben dem anderen Läufer.

Sofort wird eine Einwegmaske an alle Läufer abgegeben. Es gibt eine koordinierte Selbstbedienung für Medaillen, Verpflegung und/oder Goodie-Bag. Das Finishergeschenk ist diesmal ein Startergeschenk: Es wird vorgängig mit der Startnummer abgegeben.

Die Organisatoren rechnen damit, dass 60 % Innerschweizer sein werden. Dazu 40 % übrige Schweizer. Ausländische Laufwillige werden nur sehr wenige erwartet, denn es wird Ende Oktober wohl nach wie vor nicht der richtige Zeitpunkt sein, um wegen eines Laufevents aus dem Ausland anzureisen.

Praktisch wie bisher: Gestartet wird vor dem Verkehrshaus, dann geht’s in Richtung KKL, weiter nach Horw und via Allmend (Durchquerung der Swisspor-Arena) zurück nach Luzern. Für den Marathon wird diese Runde zwei Mal gelaufen, für den Halbmarathon logischerweise nur ein Mal. Was anders ist: Beim Verkehrshaus, beim KKL und beim Fussballstadion gibt es für Zuschauer Zugangsbeschränkungen.

In dieser Zeitung und unter www.swisscitymarathon.ch.