Félix Auger-Aliassime gewinnt Swiss Indoors Basel

Swiss Indoor Basel Félix Auger-Aliassime besiegt Holger Rune, gewinnt drittes Turnier in Folge – und beerbt Roger Federer Der Sieger der Swiss Indoors Basel 2022 heisst Félix Auger-Aliassime (22, ATP 9). Der Kanadier besiegt den Dänen Holger Rune (19, ATP 25) mit 6:3, 7:5. Es ist Auger-Aliassimes dritter Turniersieg in drei Wochen. Simon Häring 30.10.2022, 16.53 Uhr

Félix Auger-Aliassime heisst der Sieger der Swiss Indoors Basel 2022. Georgios Kefalas / EPA

Seine ersten acht Finals zwischen Februar 2019 und Februar 2022 hat Félix Auger-Aliassime allesamt verloren. Nun feiert der Kanadier in Basel seinen vierten Turniersieg, den dritten innerhalb von drei Wochen nach Florenz und Antwerpen. Im Final bezwingt er Holger Rune (19, ATP 25) mit 6:3, 7:5. Der Däne hatte in der Vorwoche in Stockholm den Titel gewonnen.

Auger-Aliassime krönt damit eine Traumwoche, in der er nur den ersten Satz des Turniers verlor (mit 6:7 gegen den Marc-Andrea Hüsler), kein einziges Mal seinen Aufschlag abgeben musste und im Halbfinal mit dem Spanier Carlos Alcaraz (19) die jüngste Nummer 1 in der Geschichte des Männertennis deklassiert hat. Er hat nun 13 Partien in Folge gewonnen.

Holger Rune bleibt über weite Strecken chancenlos. Alexandra Wey / KEYSTONE

Fast gesichert ist damit auch die erstmalige Qualifikation für den Final der acht Jahresbesten in Turin (13. bis 20. November). Vor dem Masters-Turnier in Paris-Bercy beträgt Auger-Aliassimes Vorsprung auf den Amerikaner Taylor Fritz 725 Punkte. Heisst: Fritz muss in Paris zwingend gewinnen.

Im ersten Satz gelang Auger-Aliassime das entscheidende Break zum 3:1. Auch Rune hatte im bisherigen Turnierverlauf bis dahin nie den Aufschlag abgeben müssen. Ausgeglichener verlief die Partie im zweiten Satz, in dem erst der Kanadier drei Breakchancen gegen sich hatte, ehe ihm beim Stand von 5:5 der einzige Servicedurchbruch im zweiten Durchgang gelang.

Auger-Aliassime eilte schon früh der Ruf des Talents voraus. Mit 14 Jahren qualifizierte er sich als jüngster Spieler der Geschichte für ein Challenger-Turnier. Mit 16 gewann er seinen ersten Titel auf dieser Stufe und die US Open der Junioren. Mit 17 gehörte er als Jüngster seit Rafael Nadal zu den 200 Besten der Welt. Noch bevor er seinen 18. Geburtstag feierte, gewann er sein drittes Challenger-Turnier. Das war vor ihm nur drei Spielern gelungen: Novak Djokovic, Richard Gasquet und Juan Martin Del Potro.

Auger-Aliassimes Vater Sam wuchs in Togo als eines von 13 Geschwistern auf. 1996, im Alter von 25 Jahren, emigrierte er nach Kanada, wo er als Tennislehrer arbeitete und die Lehrerin Marie Auger heiratete. Félix Auger-Aliassime wuchs in L’Ancienne-Lorette, einem Vorort von Québec, auf, ehe er mit 13 Jahren ins nationale Tenniszentrum in Toronto wechselte.

Auger-Aliassime kam am 8. August 2000 zur Welt. Und damit auf den Tag genau 19 Jahre nach Roger Federer. Der inzwischen zurückgetretene Baselbieter hat die letzte Austragung der Swiss Indoors gewonnen. 2020 und 2021 war das Turnier wegen der Coronapandemie abgesagt worden.

