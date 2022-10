Das sind die vier Halbfinalisten der Swiss Indoors Basel 2022

Swiss Indoors Basel Die Halbfinals stehen fest: Drei Youngster in der Form ihres Lebens und ein Grundlinienroboter greifen nach dem Titel Bei den Swiss Indoors Basel gibt es im Jahr 2022 einen neuen Sieger. Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime, Roberto Bautista Agut oder Holger Rune werden am Sonntag die Trophäe in die Luft heben. Vier Kurzporträts. Jakob Weber & Simon Häring Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Félix Auger-Aliassime hat dank seinem starken Aufschlag in Basel noch keinen einzigen Breakball zugelassen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Elf Spiele in Folge - inklusive zwei Titeln - hat Félix Auger-Aliassime auf der ATP-Tour noch nie gewonnen. Doch seit seinem frühen Ausscheiden an den US Open ist der 22-jährige Kanadier, der seit Jahren kontinuierlich im Ranking klettert und unterdessen auf Rang 9 angekommen ist, in Bestform. «Nach den US Open hatte ich Zeit zu trainieren und konnte einige Dinge korrigieren», sagt er nach seinem Viertelfinalsieg in Basel gegen den Kasachen Alexander Bublik.

Der 1,94-Meter-Mann beeindruckt an den Swiss Indoors mit starkem Service. Auch den Zweiten schlägt er gerne mit über 200 km/h ins Feld und so musste Auger-Aliassime bisher noch keinen einzigen Breakball abwehren. «Ich fokussiere mich mittlerweile nur noch auf meine nächste Aktion. Das klappt recht gut und war früher anders. Da liess ich mich leichter ablenken», erklärt er. Nach dem 48-Minuten-Sieg im Achtelfinale gegen Miomir Kecmanovic war Auger Aliassime voll des Lobes: «Das war das perfekte Spiel. So gut habe ich in meinem Leben noch nie gespielt.»

Durch die jüngsten Erfolge hat Auger-Aliassime gute Chancen, sich für die ATP-Finals in Turin zu qualifizieren. Aktuell liegt er auf dem Schleudersitz. Doch in Basel und kommende Woche in Paris sind noch 1500 Punkte zu vergeben.

Gegen seinen Halbfinalgegner in Basel, Carlos Alcaraz, hat Auger-Aliassime zuletzt im Davis Cup und auch 2021 an den US Open, als der Spanier verletzt aufgeben musste, gewonnen. «Ich liebe es, auf bestem Level gefordert zu werden», sagt der Kanadier, dem es durchaus zuzutrauen ist, dass er die Nummer 1 der Welt am Samstag besiegt.

Steht ungefährdet in den Halbfinals: Carlos Alcaraz. Claudio Thoma / freshfocus

Alcaraz allerdings sagte nach seinem ungefährdeten 6:3, 6:4-Erfolg gegen Landsmann Pablo Carreno Busta (31, ATP 15), den er als Freund bezeichnet und der in derselben Akademie trainiert wie er, er fühle sich in Basel so gut wie bei den US Open im September. Also dort, wo er sein erstes Grand-Slam-Turnier gewann und damit zur jüngsten Nummer 1 in der Geschichte des Männertennis avancierte.

Vor den Swiss Indoors hatte Alcaraz verlauten lassen, die Verteidigung des Throns bis Ende Jahr geniesse oberste Priorität. Punkte, die er in Basel sammelt, helfen dabei natürlich. Gewinnt er das Turnier, und auch das hat er als Ziel deklariert, baut er den Vorsprung in der Jahreswertung auf den Zweitklassierten Rafael Nadal auf über 1000 Punkte aus. Der 35-Jährige wurde im September erstmals Vater und hat seit den US Open nur noch ein Doppel beim Abschied von Roger Federer im Laver Cup bestritten.

Rein rechnerisch haben auch noch Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud die Chance, das Jahr als Nummer 1 der Welt zu beschliessen. Dafür müssten die beiden aber nicht nur kommende Woche in Paris gewinnen, sondern auch noch die ATP Finals in Turin und dabei alle Gruppenspiele für sich entscheiden. Heisst: Nur Nadal kann Alcaraz noch gefährlich werden.

Der 34-jährige Spanier Roberto Bautista Agut besticht nicht nur in dieser Woche in Basel mit starkem Grundlinienspiel. Seine Konstanz brachte ihm am Freitagabend einen umkämpften Zweisatzsieg gegen Stan Wawrinka ein und in ähnlicher Manier hatte Bautista Agut zuvor auch schon mit Andy Murray einen weiteren Grand-Slam-Sieger bezwungen.

In Basel war Bautista Agut bisher dreimal am Start und dreimal war im Viertelfinale Endstation. In diesem Jahr, in dem der Spanier bereits die Turniere von Kitzbühel und Doha gewann, steht er jetzt zum ersten Mal im Halbfinale der Swiss Indoors und klettert damit in der Weltrangliste wieder in die Top 20. Das feierte Bautista Agut mit seinem zweijährigen Sohn, den er nach dem Viertelfinale zu sich auf den Court holte.

Holger Rune jubelte vergangenen Sonntag in Stockholm über den Turniersieg. Claudio Bresciani / EPA

In der Form seines Lebens ist der 19-jährige Däne Holger Rune. Er gewann 12 der letzten 13 Spiele, besiegte dabei mit Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner zwei Top-Ten-Spieler und stand im Finale der Turniere von Sofia und Stockholm, wo er letzte Woche seinen zweiten ATP-Titel in diesem Jahr gewann. Der einzige, der Runde im letzten Monat schlagen konnte, war der Schweizer Marc-Andrea Hüsler im Finale von Sofia.

In Basel ist Rune in diesem Jahr zum ersten Mal am Start. Einen Satz hat er bisher weder gegen Alex de Minaur, Ugo Humbert noch Arthur Rinderknech abgegeben. Das freut auch Mutter Aneke, die stets in der Box ihres Sohnes sitzt und auch gerne Mal als Ventil nach einem Rückschlag herhalten muss. In Roland-Garros schickte der Sohnemann in einem Wutanfall seine Mutter sogar aus der Box, was für reichlich Schlagzeilen sorgte. Doch in Basel sind diese bislang nur positiver Natur.

