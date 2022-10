Félix Auger-Aliassime im Porträt

Swiss Indoors Basel Er ist der Mann der Stunde im Männertennis: Sieben Geschichten zu Félix Auger-Aliassime und seiner Gala-Form Der 22-jährige Kanadier Félix Auger-Aliassime steht im Finale der Swiss Indoors Basel 2022. Wer ist der Mann, der aktuell scheinbar mühelos über jeden Gegner hinwegfliegt? Sieben Kurzgeschichten zum neuen Publikumsliebling. Jakob Weber Jetzt kommentieren 29.10.2022, 17.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Félix Auger-Aliassime geniesst auch in Basel die Ovationen der Fans. Georgios Kefalas / KEYSTONE

1. Die Herkunft:

Félix Auger-Aliassime kam am 8. August 2000 und damit genau 19 Jahre nach Roger Federer in Montreal im Osten Kanadas zur Welt. «Das mit Federer ist ein schöner Zufall», wie Auger-Aliassime sagt. Sein Vater ist ein in Togo geborener Tennistrainer und so bekam auch der kleine Félix schnell einen Schläger in die Hand. Mit vier Jahren begann er, regelmässig zu trainieren.

2. Grand-Slam-Sieger als Junior

2015 gewann Félix Auger-Aliassime an der Seite seines Landsmann Denis Shapovalov den Juniorentitel im Doppel an den US-Open. Ein Jahr später holte er sich an selber Stelle auch im Einzel einen Junioren-Grand-Slam-Titel. Diese Erfolge fielen auch Turnierdirektor Roger Brennwald auf, der dem damals 17-jährigen 2017 eine Wildcard für die Qualifikation der Swiss Indoors Basel gab. Dort verlor Auger-Aliassime in der ersten Runde.

In guter Erinnerung blieb jedoch das Training mit einem seiner Vorbilder: Roger Federer. «Ich war sehr nervös. Aber ich denke noch heute gerne daran zurück. Darum wäre es schön gewesen, Roger hier wieder zu treffen», erzählt er. Federer lobte schon damals den Teenager und bezeichnete ihn als Mann der Zukunft.

Félix Auger-Aliassime spielte 2018 auch in Gstaad. Keystone

3. Der Durchbruch

Nach vier Turniersiegen auf der Challenger Tour stand Félix Auger-Aliassime 2019 mit 18 Jahren als jüngster Spieler überhaupt in Rio de Janeiro einem Finale eines ATP-500er-Turniers. Auch wenn er gegen Laslo Djere verlor, war das der Durchbruch für den Kanadier. Er zog als jüngster Spieler seit Lleyton Hewitt mit 18 Jahren in die Top 25 der Weltrangliste ein, besiegte mit Stefanos Tsitsipas erstmals einen Top-10-Spieler und beendete das Jahr auf Rang 22.

4. Der jüngste Knackpunkt

An den US-Open 2022 hatte Félix Auger-Aliassime eigentlich Grosses vor, doch dann verlor er in der zweiten Runde deutlich gegen Jack Draper. Im Anschluss nutzte er die freie Zeit, um zu trainieren. «Ich arbeitete am Return, der Rückhand und vor allem daran, dass ich meinen Spielstil durchziehe. Seither nehme ich ohne zu zögern früh die Bälle und gebe dem Gegner möglichst wenig Zeit, um zu reagieren. Bisher gelingt mir das ausgezeichnet», erklärt Auger-Aliassime.

5. Die Siegesserie

Aktuell befindet sich Félix Auger-Aliassime (ATP 9), zu dessen Trainerteam auch Rafael Nadals Onkel Toni gehört, in der Form seines Lebens. Die letzten zwölf Spiele (persönlicher Rekord) hat der 22-Jährige - inklusive der Turniersiege von Florenz und Antwerpen - alle gewonnen und dabei nur drei Sätze abgegeben. In Basel fegt er nur so durchs Feld. Für die drei Siege gegen Carlos Alcaraz (1:22 Stunden), Alexander Bublik (1:12) und Miomir Kecmanovic (0:48) brauchte er nur knapp dreieinhalb Stunden.

Lediglich Marc-Andrea Hüsler (2:18) forderte der Kanadier in der ersten Runde etwas länger und ein Break hat der 1,94 grosse Servicespezialist noch gar keines zugelassen. «Mein Spiel ist nahe an perfekt. Es war eine fantastische Woche. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level», sagt Auger-Aliassime nach seinem Finaleinzug. Die Partie gegen Bublik bezeichnete er bereits als «das beste Spiel in meinem Leben».

6. Die Vorteile in der Halle

Fèlix Auger-Aliassime serviert in Basel durchschnittlich mit 205 km/h. Georgios Kefalas / EPA

46 gerne auch auf die Linie platzierte Asse hat Félix Auger Aliassime in Basel bisher geschlagen. Das ist einsame Spitze. Doch auch mit seinem Return- und Grundlinienspiel stellt er die Gegner vor Probleme. «Ich fand immer, dass ich auch ein guter Returnspieler sein kann. Aber das hat sich in den letzten Monaten definitiv verbessert. Es ist ein wichtiger Schlüssel zu meinen jüngsten Erfolgen», sagt Auger-Aliassime.

Dafür, dass es gerade in der Halle so gut klappt, hat der Kanadier eine einfache Erklärung: «Da ich aus dem kalten Montreal komme, habe ich in der Jugend schon mein halbes Leben in der Halle verbracht. Das scheint sich jetzt endlich auszuzahlen», sagt er mit einem breiten Grinsen.

7. Die Aussichten

Félix Auger-Aliassime ist im Jahr 2022 in den Top 10 der Weltrangliste angekommen und hat gute Aussichten, sich erstmals für die ATP-Finals im November in Turin zu qualifizieren. Aktuell liegt er auf dem Schleudersitz, doch mit einem Finalsieg in Basel würde er Andrej Rublew überholen. «Ich habe das Gefühl, dass ich mein Level halten kann und freue mich auf alles, was noch kommt. Im Moment kann ich jeden Spieler schlagen», sagt Auger-Aliassime.

Warum seine Karriere stetig nach oben geht und jetzt ein neuer Höhepunkt erreicht ist, erklärt er sich so: «Ich sehe nichts als selbstverständlich an. Nie. Das ist mein Erfolgsrezept.» Konserviert Auger-Aliassime seine Form auch in den noch folgenden Turnieren von Paris und Turin ist ihm auch der erste Masters-Sieg oder gar der Weltmeistertitel zuzutrauen.

Félix Auger-Aliassime rechnet sich auch in Paris und Turin etwas aus. Claudio Thoma / freshfocus

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen