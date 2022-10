Nach Federer-Rücktritt: Vorhang auf für Swiss Indoors Basel

Swiss Indoors Basel Superstar Alcaraz, Zauberer Bublik und drei Altherren: Worauf sich das Publikum nach dem Federer-Rücktritt freuen kann Rekordsieger Roger Federer ist zurückgetreten, doch die Swiss Indoors Basel warten auch ohne ihn mit einem illustren Feld auf. Worauf sich das Publikum nach drei Jahren Unterbruch freuen kann. Jakob Weber & Simon Häring Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Eine neue Ära will Roger Brennwald bei den Swiss Indoors einläuten. Mit neuen Gesichtern, neuen Siegern und einem Thronfolger: Carlos Alcaraz. Auch ohne den Mitte September zurückgetretenen Roger Federer ist das Basler Hallenturnier glänzend besetzt. Nicht nur mit Stars, sondern auch mit Spielern, auf die sich Tennisliebhaber freuen dürften. Eine Übersicht.

Die musikalisch untermalte Eröffnungszeremonie mit einem internationalen Star-Akt hat an den Swiss Indoors Tradition. Montserrat Caballé war ebenso bereits zu Gast wie Udo Jürgens oder Amy MacDonald. «Was Basel am Montagabend bietet, ist aussergewöhnlich», sagt mit Herwig Straka sogar der Turnierdirektor des Konkurrenzturniers von Wien zu dieser Zeitung.

Im Jahr 2022 soll vor dem Auftaktspiel der Weltnummer eins Carlos Alcaraz dessen spanischer Landsmann Alvaro Soler die St.-Jakobs-Halle zum Beben bringen. Seine Songs wie «El Mismo Sol», «Sofia» oder «La Cintura» wurden Hunderte Millionen Mal auf Youtube gehört und liefen auch die Radios dieser Welt rauf und runter. Am Montag wird Soler, der in Barcelona und Tokio aufgewachsen ist und dessen Vater Deutscher ist, ein Best-of seiner Songs auf dem Center Court in Basel präsentieren.

Es ist ein Umstand, auf den Turnierdirektor Roger Brennwald besonders stolz ist: bis auf eine Ausnahme (John Newcombe) hat jeder Spieler, der seit Einführung der Weltrangliste 1973 diese einmal angeführt hat, mindestens einmal in Basel gespielt: John McEnroe, Björn Borg, Pete Sampras, Stefan Edberg, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Rekordsieger Roger Federer.

Auch in diesem Jahr ist das Feld wieder erstklassig und es wird angeführt vom Mann der Gegenwart und Zukunft: US-Open-Sieger Carlos Alcaraz aus Spanien, mit 19 Jahren die jüngste Nummer 1 der Geschichte.

Attraktion der Swiss Indoors: Carlos Alcaraz. Charles Krupa / AP

Mit dem Norweger Casper Ruud (ATP 3), Finalist der French Open und der US Open, sowie dem Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 10) sind zwei weitere Spieler aus den Top Ten gemeldet.

Kurz vor dem Turnier wegen einer Verletzung zurückziehen musste sich Nick Kyrgios. Abgerundet wird das Feld mit vielversprechenden Talenten (Holger Rune, Lorenzo Musetti, Sebastian Korda, Brandon Nakashima, Jenson Brooksby) und Routiniers. Zu dieser Kategorie gehören drei Grand-Slam-Sieger: die Altherren: der Brite Andy Murray (35), der Kroate Marin Cilic (34) und Stan Wawrinka (37).

Andy Murray, Stan Wawrinka und Marin Cilic veredeln das Basler Feld. Bild: Keystone/CH Media

Tennisliebhaber kommen in Basel nicht nur deshalb auf ihre Kosten, weil einige der Besten antreten, sondern auch, weil sich weitere interessante Figuren eingeschrieben haben. Zum Beispiel der Kasache Alexander Bublik, der öfter den Aufschlag von unten wählt. Jüngst nutzte er den Griff des Schlägers für einen Smash – er verlor den Punkt und erntete Pfiffe. Bublik mag mit den Regeln brechen, gleichzeitig ist das auch der Grund, weshalb er heraussticht.

Nicht unkonventionell, sondern klassisch, aber antiquiert, ist der Spielstil von Maxime Cressy. Der Amerikaner mit französischen Wurzeln setzt auf Serve-and-Volley – und das inzwischen äusserst erfolgreich. Anfang Jahr war der «Retrospieler» die Nummer 112 der Welt, inzwischen hat er sich in den Top 40 etabliert. Bei den Australian Open erreichte Maxime Cressy die Achtelfinals, im Sommer gelang ihm in Newport der erste Turniersieg.

Gleiches Kunststück gelang Holger Rune im Frühling in München, wo er unter Alexander Zverev besiegte. Bei den French Open erreichte der Däne die Viertelfinals. Obwohl erst 19-jährig, gehört er zu den Top 30 der Weltrangliste. Aufhorchen lässt Rune nicht nur mit seinem Spiel, sondern auch mit seinem Auftreten. Er ist jung und extrem emotional. «Es scheint, als ob ihn immer etwas stören würde. Das ist schon ziemlich seltsam. Er ist einzigartig», sagte Stefanos Tsitsipas über den Heisssporn. Dort unterstellte Rune Casper Ruud nach seiner Niederlage, Ruud habe ihn in der Kabine provoziert. Geschichten, die man sonst aus dem Tennis eher selten hört.

Stan Wawrinka muss sich in Basel strecken, wenn er für einen Exploit sorgen will. Bild: Claudio Thoma/ Freshfocus

Auch ohne ihren Liebling Roger Federer kann sich das Basler Publikum auf mehrere Schweizer Spieler freuen. Im Hauptfeld stehen dank geschütztem Ranking und zwei Wildcards Stan Wawrinka (ATP 193), Dominic Stricker (ATP 136) und Marc-Andrea Hüsler (ATP 62).

Der 37-jährige Wawrinka kommt zum fünfzehnten Mal nach Basel, wo er 2006 und 2011 bis in den Halbfinal vorstiess, aber auch viele unglückliche Niederlagen einstecken musste. Auch die Saison 2022 läuft bisher unglücklich. Bei zehn von 13 Turnieren war nach der Startrunde Schluss und insgesamt hat der Lausannois nur sechs Partien gewonnen.

Es scheint fast so, als ob der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfene dreifache Grand-Slam-Sieger den Moment für das Karriereende verpasst hat. Doch dass Wawrinka immer für eine gute Show gut ist, zeigte er zuletzt in Antwerpen, wo er am Montag trotz drei Matchbällen in drei Sätzen gegen Richard Gasquet verlor.

Marc-Andrea Hüsler mit der Trophäe von Sofia. Bild: Pavel Danev/AP

Für eine Überraschung sorgte vor knapp einem Monat auch Marc-Andrea Hüsler. Der 26-jährige Zürcher gewann das 250er-Turnier von Sofia und schlug auf dem Weg zu seinem ersten ATP-Titel und dem neuen Karrierebestranking von 62 mit Pablo Carreno Busta, Lorenzo Musetti und Holger Rune drei Spieler aus der erweiterten Weltspitze. Und so ist er beim Heimturnier in Basel, wo er bisher nur im Doppel zwei Partien gewinnen konnte, plötzlich der bestklassierte Schweizer.

Auch Dominic Stricker kann auf ein gutes Jahr zurückblicken. Zwar spielt der 20-jährige Berner nur selten auf ATP-Level. Doch Stricker hat sich in den Top 200 festgespielt und ist ebenfalls jederzeit für eine Überraschung gut.

Lokalmatador aus Möhlin mit einer Quali-Wildcard

Der 19-jährige Fricktaler Jerome Kym (ATP 428), der 20-jährige Frauenfelder Leandro Riedi (ATP 257) und der 26-jährige Genfer Antoine Bellier (ATP 192) haben zudem eine Wildcard für die am Samstag beginnende Qualifikation erhalten. Henri Laaksonen (ATP 182), der bereits sieben Mal im Hauptfeld der Swiss Indoors stand, geht dagegen leer aus. Er spielt in der kommenden Woche ein Challenger Turnier in Brest.

