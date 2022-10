Swiss Indoors: Stan Wawrinka weint vor Ex-Frau und Tochter

Swiss Indoors Basel Stan Wawrinka besiegt Casper Ruud und weint vor Ex-Frau und Tochter Alexia Stan Wawrinka besiegt den Norweger Casper Ruud und feiert seinen grössten Sieg seit der Rückkehr im März. Im Publikum sitzen nicht nur seine Eltern, sondern auch Ex-Frau Ilham und Tochter Alexia. Simon Häring Jetzt kommentieren 25.10.2022, 22.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Swiss Indoors Basel und Stan Wawrinka – das ist eine Beziehung, die nie zur grossen Liebe reifte. Zwar erreichte der Romand 2006 und 2011 die Halbfinals, dem gegenüberstehen acht Niederlagen in der ersten Runde. Nun, im ersten Jahr nach dem Rücktritt von Roger Federer, ist er das grosse Schweizer Aushängeschild. Und erlebt den wohl emotionalsten Moment in Basel, sicher aber den bedeutendsten seit seiner Rückkehr im März.

Stan Wawrinka schenkt dem Basler Publikum sein Herz. Und das Publikum schenkt es ihm. Marc Schumacher / freshfocus

Mit 6:4, 6:4 besiegt Stan Wawrinka in der ersten Runde den Norweger Casper Ruud (23), die Nummer 3 der Welt, den Finalisten der French Open und der US Open. Danach vergiesst er Tränen. «Es sind viele Emotionen», beginnt er. Dann bricht ihm die Stimme. «Wegen Emotionen wie diesen habe ich mich durchgebissen. Weil ich nie die Lust verloren habe, vor einem solchen Publikum, vor euch, spielen zu dürfen.» Und die Zuschauer in der randvollen St. Jakobshalle flippen aus. Wawrinka, der Liebling.

Emotional ist es auch deshalb, weil Wawrinkas Eltern im Publikum sitzen. Sein Vater Wolfram und Mutter Isabelle. Manager Lawrence Frankopan. Ex-Trainer und Weggefährte Magnus Norman. Vor allem aber auch seine Ex-Frau Ilham Vuilloud und Tochter Alexia (12). Sie alle werden Zeuge eines Moments, den viele nicht mehr für möglicht gehalten hatten.

Vater Wolfram (mit Brille), Mutter Isabelle (zweite von links), Ex-Frau Ilham (zweite von rechts) und Tochter Alexia freuen sich mit Wawrinka. Screenshot SRF

Wawrinkas Bezeugungen, er glaube noch immer daran, den Anschluss an die Weltspitze zu schaffen, wirkten angesichts der jüngsten Resultate nicht mehr glaubhaft. Erst im März war Wawrinka von einer fast einjährigen Pause zurückgekehrt. Eine Verletzung am linken Fuss hatte eine Operation notwendig gemacht. In den 14 Turnieren, die er in dieser Saison bestritten hat, verlor er zehn Mal in der Startrunde. Höhepunkte blieben rar.

Die Maschine wieder in Gang setzen

Wawrinka aber sagt: «Mir war von Anfang an klar, dass ich Geduld und Disziplin brauche, um die richtige Balance zu finden. In meinem Alter und nach der Verletzung und der langen Pause, die ich hatte, braucht es Zeit, die Maschine wieder in Gang zu setzen – dazu gehört das Tennis, das Physische und das Mentale.» Keiner weiss das besser als er, der Mann der Leiden, der dreifache Grand-Slam-Sieger, die ehemalige Weltnummer 3.

Wawrinka feiert den grössten Sieg seit der Rückkehr im März. Georgios Kefalas / EPA

Im Achtelfinal der Swiss Indoors trifft er auf den Amerikaner Brandon Nakashima (21, ATP 44). Selbst dann, wenn er scheitern sollte, hat er nun die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein. Auch, weil Wawrinka weiss, dass er in den kommenden Monaten erstmals seit Jahren wieder eine Vorbereitung ohne Einschränkungen bestreiten kann. Er wird dies in der Schweiz und in Monte Carlo tun. Seine Geduld – sie hat sich ausbezahlt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen