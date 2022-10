Swiss Indoors Basel: Das sagt Roger Brennwald zu Federer und Co.

Swiss Indoors Basel «Wir läuten eine neue Ära ein»: Das sagt Roger Brennwald zur Rückkehr, zum Flirt mit Zürich und zum Federer-Abschied Erstmals seit 2019 findet mit den Swiss Indoors Basel der grösste Schweizer Sportanlass wieder statt. Turnierdirektor Roger Brennwald spricht über die Vorfreude, die Herausforderungen, die Frage nach einem möglichen Wegzug in die Zeit nach Roger Federer. Simon Häring Jetzt kommentieren 21.10.2022, 17.00 Uhr

Roger Brennwald (hier 2017 bei der Auslosung) blickt mit Vorfreude auf die ersten Swiss Indoors seit Ausbruch der Coronapandemie. Severin Bigler / SPO

Wer Roger Brennwald dieser Tage anruft, kann ihm zwar anhören, dass er noch viel um die Ohren hat. Gleichzeitig versprüht der Macher der Swiss Indoors Vorfreude und Elan. Er sagt: «Es ist das Revival, die Rückkehr auf die Tennisbühne. Wir dürfen als sportliches und gesellschaftliches Ereignis die Menschen zusammenführen.» Ein Tennisfest soll es werden, natürlich.

Zwei Mal war das drittgrösste Hallenturnier der Pandemie zum Opfer gefallen. Den finanziellen Schaden beziffert Brennwald auf einen tiefen einstelligen Millionenbetrag – pro Ausgabe. Lamentieren will er nicht. Die Zeiten seien für alle aussergewöhnlich gewesen. Die Denkpause, wie er es nennt, habe auch geholfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Wichtig, und das muss man ihm hoch anrechnen, ist: Alle Arbeitsplätze, die am Anlass mit dem 18-Millionen-Budget hängen, blieben erhalten.

Brennwalds Flirt mit Zürich geht weiter

Brennwald gibt zu bedenken, die Rahmenbedingungen seien «wegen der Krisen auf dem Planeten» nicht einfacher geworden. Die Pandemie habe vieles verändert – wie der Krieg und die Inflation. Auch die Suche nach Sponsoren sei schwieriger geworden. Dennoch spricht er nicht von Problemen, sondern von Herausforderungen, sagt: «Ich stelle mich ihnen und dieser Wille hat in den letzten Jahren nicht abgenommen, ganz im Gegenteil.» Sein Umfeld sage, man habe ihn wieder zum Leben erweckt.

Was Brennwald und die Swiss Indoors vor der Pandemie beschäftigt hat, hat sich nicht in Luft aufgelöst. Dazu gehört die Frage nach der Zukunft, nach dem Standort. Im Frühling hatte die «NZZ» geschrieben, ein Umzug nach Zürich in die neu eingeweihte, multifunktionale Arena der ZSC Lions werde geprüft. Erste, lose Kontakte habe es bereits gegeben. Brennwald ist bemüht, in dieser Frage Zurückhaltung walten zu lassen. Man werde die Situation nach den in diesem Jahr gemachten Erfahrungen neu beurteilen, sagt er zu dieser Zeitung. Nur Drohkulisse, oder steckt mehr dahinter?

Die Swiss Life Arena, das Stadion der ZSC Lions, wäre ein idealer Standort für ein internationales Tennisturnier. Christian Beutler / KEYSTONE

Sicher ist: Die Miete, der temporäre Umbau und die Kosten, um die St.-Jakobs-Halle für das Turnier herzurichten, belasten das Budget mit einer siebenstelligen Summe. Brennwald wünscht sich mehr Unterstützung durch Stadt und Kanton, sagt: «Wir stehen als kleine Stadt im Wettbewerb mit Weltmetropolen.» In welcher Form? Mit dieser Frage ist Vizepräsident Pascal Böni betraut, der mit den Behörden im Austausch steht.

Auch nach dem Umbau der St. Jakobs-Halle verschlingt die Herrichtung für die Swiss Indoors eine Menge Geld. Kenneth Nars / BLZ

Brennwald betont die Rolle des Turniers für Basel, das den Namen der Stadt in die Welt trage, 3000 Fernsehstunden generiere, in alle Länder der Welt übertragen werde und Wertschöpfung in der Hotellerie, Gastronomie und beim Gewerbe auslöse. «Es ist wohl bekannt, dass die Swiss Indoors ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region sind», sagt Brennwald. Im Gegenzug fliessen für den Werbeschriftzug «Basel» an den Grundlinien pro Jahr 250'000 Franken ins Turnier. Das Budget beträgt 18 Millionen.

Verabschiedung von Federer? «An uns soll es nicht liegen»

Wie das Männertennis befinden sich die Swiss Indoors im Umbruch. «Wir läuten eine neue Ära ein, die neue Generation ist im Vormarsch. Es gibt neue Gesichter, neuen Schwung, neue Spannung ab der ersten Runde», sagt Brennwald. Mit Carlos Alcaraz schlägt die Gegenwart und Zukunft des Welttennis in Basel auf. Er reiht sich in eine lange Liste ein. 27 der 28 Weltranglistenersten der Geschichte spielten mindestens einmal in Basel.

Nicht mehr dabei ist Roger Federer, der eine Verabschiedung nach seinem Rücktritt als zu früh und zu emotional bezeichnete. Klappt es im nächsten Jahr? «An uns soll es nicht liegen», sagt Brennwald und richtet den Blick in die Zukunft: «Die Zeit, die hinter uns liegt, ist vorbei. Wir blicken mit Dankbarkeit zurück – nicht mit Wehmut, sondern mit Demut.» Heisst wohl: Das Problem ist zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.

Nicht mehr dabei: Rekordsieger Roger Federer. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Dem Umstand, dass sich nicht mehr alles auf einen Spieler konzentriere, gewinnt er auch Positives ab. Es erinnere ihn an die 35 Jahre vor Federer, in denen der Anlass als Event in der Breite interessiert habe, sagt Roger Brennwald. Als sportlicher und gesellschaftlicher Höhepunkt in Basel.

Es ist nicht nur Zäsur, sondern eben: Aufbruch in eine neue Ära.

