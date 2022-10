Swiss Indoors Basel: Dominic Stricker steht im Achtelfinal

Swiss Indoors Achtelfinal beim Basel-Debüt: Wie Dominic Stricker zwei Fliegen auf einen Streich schlägt Nach einem 7:6, 6:3-Sieg gegen den Amerikaner Maxime Cressy bei den Swiss Indoors Basel ist Dominic Stricker die Qualifikation für den Jahresfinal der acht Besten unter 21-Jährigen kaum mehr zu nehmen. Simon Häring Jetzt kommentieren 25.10.2022, 20.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bisher kennt die Karriere von Dominic Stricker nur eine Richtung: nach oben. Nicht steil, aber stetig. Im Herbst 2020 der Triumph in der Junioren-Konkurrenz der French Open, Sieg beim Challenger-Turnier in Lugano, Viertelfinals bei den ersten beiden ATP-Turnieren in Genf und Stuttgart. In diesem Jahr gewann der Berner zwei Challenger-Turniere und verbesserte sich in der Weltrangliste vom 246. Rang auf Position 124.

Dominic Stricker steht bei den Swiss Indoors in den Achtelfinals. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Nun erreicht die junge Karriere des Berners ihren nächsten Höhepunkt: Bei seiner Premiere in Basel setzt sich Stricker gegen den Amerikaner Maxime Cressy (25, ATP 34) mit 7:6, 6:3 durch und steht in den Achtelfinals. Dort trifft er auf den Spanier Pablo Carreno Busta (31, ATP 15), einen siebenfachen Turniersieger und Gewinner der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio nach einem Sieg gegen Novak Djokovic.

Grand-Slam-Debüt in Australien in Griffweite

Mit dem ersten Sieg auf Stufe ATP-500 schlägt Stricker gleich zwei Fliegen auf einen Streich. Einerseits wird er damit in der Weltrangliste ab Montag rund um Position 115 geführt werden. Das dürfte für die Aufnahme im Hauptfeld der Australian Open reichen. Bisher wartet Stricker auf sein Debüt bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. In diesem Jahr scheiterte er in Melbourne, Paris und Wimbledon in der zweiten Runde der Qualifikation, bei den US Open schon in der Startrunde.

Zudem hat Dominic Stricker nun ausgezeichnete Karten, sich als erster Schweizer für die Next Gen Finals in Mailand zu qualifizieren. Das Finalturnier der acht Jahresbesten unter 21-Jährigen wird seit 2017 ausgetragen und führt so illustre Namen wie Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in der Siegerliste. Die beiden Letztgenannten wären auch in diesem Jahr noch teilnahmeberechtigt, doch zumindest Vorjahressieger Alcaraz wird den Startplatz nicht beanspruchen.

Bei seinem Debüt in Basel spielt Dominic Stricker furchtlos. Marc Schumacher / freshfocus

Der Spanier spielt längst im Konzert der ganz Grossen mit, ist die jüngste Nummer 1 in der Geschichte des Männertennis, US-Open-Sieger und wird die ATP Finals in Turin bestreiten. Mit dem Achtelfinalvorstoss von Basel liegt Stricker nun im neunten Rang und würde damit den Platz von Alcaraz erben. Nur zwei Italiener können ihm in dieser Wertung noch gefährlich werden. Allerdings müssten sowohl der 19-jährige Luca Nardi in Ortisei und der 21-jährige Matteo Arnaldi die Challenger-Turniere gewinnen.

Zudem müssen die Italiener darauf hoffen, dass Stricker in Basel nicht die Viertelfinals erreicht. Auch er spielt nun im Konzert der ganz Grossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen