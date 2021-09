Fussball Tapfere Krienser erhalten trotz knapper Niederlage dickes FCZ-Lob Der SC Kriens scheidet im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups gegen den FC Zürich knapp mit 0:1 (0:1) aus. Den entscheidenden Treffer erzielte Marchesano in der 19. Minute. Turi Bucher 17.09.2021, 22.56 Uhr

Wilfried Degnant Gnonto (Mitte) kommt vor Torhüter Pascal Brügger zum Abschluss. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 17. September 2021)

Der SC Kriens kann sich ab sofort auf den Abstiegskampf in der Challenge League konzentrieren: Der Sechzehntelfinal gegen den FC Zürich bedeutet für den SCK Endstation im diesjährigen Schweizer Cup. Die Krienser lieferten den 2580 Zuschauern im Kleinfeld und vorallem dem FCZ einen spannenden Cup-Fight. Doch es reichte gegen den Tabellenleader der Super League nicht ganz: Knappe 0:1-Niederlage.

FCZ-Trainer André Breitenreiter sprach nach dem Schlusspfiff ein dickes Lob an die Adresse des SC Kriens aus:

«Die Krienser haben uns das Leben wirklich schwer gemacht.»

Und der ehemalige Bundesliga-Trainer weiter: «Wir haben es verpasst, das zweite Tor zu erzielen, und Kriens hatte am Schluss sogar noch die Ausgleichschance. Ich habe dem Krienser Trainer danach persönlich beste Wünsche ausgesprochen, dass sein Team auch in der Liga solche Leistungen auf den Platz bringt.»

Das einzige und entscheidende Tor fiel in der 19. Minute. Kriens-Verteidiger Ivan Harambasic war dem Tempo von Wilfried Gnonto nicht gewachsen, musste diesen regelwidrig stoppen. Wer gegen den FC Zürich an der eigenen Strafraumgrenze ein Foul begeht beziehungsweise einen Freistoss verursacht, dem wurde vor dem Spiel offenbar eines nicht vermittelt: Der FCZ hat eine Nummer Zehn, die Antonio Marchesano heisst. Und dieser Marchesano verfügt über eines der feinsten Füsschen im Schweizer Fussball, ist einer der besten Techniker. 1:0 für den FCZ, war man zu sagen versucht, bevor Marchesano überhaupt zum Freistoss Anlauf nahm. Und dann nahm Marchesano Anlauf: 1:0 für den FCZ. «Marchesano hat in der Tessiner U18-Auswahl bei mir gespielt, und er hat schon da fast jeden Freistoss versenkt», sagte Kriens-Trainer Davide Morandi einerseits bewundernd, andererseits bedauernd. Morandi sagte aber auch:

«Heute bin ich ein glücklicher Trainer. Wir müssen nun die guten Sachen konsequent in die nächsten Spiele mitnehmen.»

Kriens hielt nämlich bis zum Schlusspfiff dicht, liess gegen die FCZ-Profis kein Tor mehr zu. Die Breitenreiter-Mannschaft liess nach der Pause sogar nach, wirkte nicht mehr derart überlegen wie noch vor der Pause. Nun hätte man sich von Kriens ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Verwegenheit gewünscht. Denn Kriens hatte plötzlich mehr Spielanteile und die Möglichkeiten, den Ball vor das Zürcher Tor zu bringen. Doch die Angst vor dem schnellen Gegenstoss des Höherklassigen schien gross.

Grosse 1:1-Chance in der 86. Minute

Die grösste Chance zum Ausgleich bot sich dem SC Kriens, als Mittelstürmer Albion Avdijaj in der 86. Minute nach einem Freistoss von Helios Sessolo aufs FCZ-Tor schiessen konnte. Avdijaj zielte daneben, der Ball schoss am Torpfosten vorbei. «Ja, ich hätte treffen müssen», sagte Avdijaj hinterher. Und weiter: «Wir haben eine gute Leistung gezeigt, haben den FC Zürich nie in Ruhe gelassen. Wir haben ein Zeichen gesetzt und müssen diesen Ehrgeiz nun mit in die nächsten Spiele nehmen.»

Welchen Wert diese tapfere Leistung des SC Kriens im Cup-Duell gegen das aktuelle Topteam der höchsten Schweizer Liga hat, wird sich schon am kommenden Mittwoch (18.00, Kleinfeld) zeigen: Dann nämlich muss die Mannschaft von Trainer Morandi daheim zum schwierigen Abstiegskampf gegen Aufsteiger Yverdon antreten. Der SC Kriens hat im Cup-Sechzehntelfinal gegen den FC Zürich eine beeindruckende Fleissleistung gezeigt. Die Challenge-League-Tauglichkeit aber, die muss der SCK ab sofort in jedem Meisterschaftsspiel und besonders am Mittwoch beweisen.

Kriens – Zürich 0:1 (0:1)

Kleinfeld. – 2580 Zuschauer. – SR Dudic.

Tor: 19. Marchesano 0:1.

Kriens: Brügger; Urtic, Harambasic, Goelzer, Costa (84. Djorkaeff); Lang (60. Mistrafovic), Selasi, Aliu (68. Sessolo), Yesilçayir (46. Mulaj); Marleku (68. Binous), Avdijaj.

Zürich: Kostadinovic; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Krasniqi (60. Rohner), Doumbia; Boranijsevic (60. Coric), Marchesano, Guerrero; Ceesay (60. Pollero), Gnonto (79. Gogia).

Bemerkungen: Kriens ohne Isufi, Alessandrini, Bürgisser, Balaruban und Sukacev (alle verletzt). FC Zürich ohne Tosin, Kramer und Khelifi (alle verletzt). Verwarnungen: 32. Selasi, 45 (+1) Cessay (Fouls).