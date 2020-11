Teammanager Josef Wicki: «Wir dürfen jetzt nicht überreagieren» Reisst die Negativserie im Europacup? Volley Luzern trifft am Mittwoch im Sechzehntelfinal auf Union Waldviertel aus Österreich. Stephan Santschi 03.11.2020, 16.30 Uhr

Irgendwie ist es paradox: Da gewinnt Volley Luzern die erste Trophäe in der Geschichte des Zentralschweizer Volleyballs, zufrieden ist mit dem Saisonstart trotzdem niemand. Der Erfolg im Supercup gegen Lausanne von Ende September wird nämlich konterkariert durch einen Fehlstart in der NLA – nach fünf Runden stehen ebenso viele Niederlagen und damit der letzte Platz in der Tabelle zu Buche. «Natürlich sind wir enttäuscht», sagt Teammanager Josef Wicki, vor allem der Ausfall von Leistungsträger Dominik Fort wegen einer Fussverletzung habe ihnen zu schaffen gemacht. «Kann Sergio Ramos nicht spielen, verliert Real Madrid. Sicher ist das ein hoher Bogen, den ich mit diesem Vergleich schlage. Fakt aber ist, dass erfahrene Persönlichkeiten Stabilität reinbringen.»

Ein Duell auf Augenhöhe: Volley Luzern empfängt im Europacup Union Waldviertel aus Österreich. Bild: Keystone (Gümligen, 26. September 2020)

Vor dem heutigen Heimspiel im Sechzehntelfinal des Challenge Cups gegen die Österreicher von Union Waldviertel (19.30, Sporthalle Bahnhof) will Wicki die Resultatmisere aber nicht nur mit der Absenz von Fort erklären. Generell sind die Luzerner noch nicht in der Verfassung der vergangenen Spielzeit, als sie mit ihren unbekümmerten Auftritten die ganze Liga überraschten. Die zur Konkurrenz abgewanderten Schlüsselspieler Edvarts Buivids und Shonari Hepburn konnten bisher nicht adäquat ersetzt werden. Und mit Alessandro Lodi steht an der Seitenlinie ein neuer Mann, der zwar über ein grosses Fachwissen verfügt, in Luzern aber noch beweisen muss, dieses auch gewinnbringend weitervermitteln zu können. «Die Spieler sind begeistert, was sie aus der Detailarbeit des Trainers mitnehmen können. Momentan ist unser Problem aber eher eine mentale Geschichte», sagt Wicki.

Neuzuzug Lars Wilmsen noch ohne Einfluss

Ein Diskussionspunkt sind die Einsatzzeiten der beiden Neuzuzüge Lars Wilmsen und Malte Neubert aus Deutschland. Vor allem der 2,04 Meter grosse Diagonalangreifer Wilmsen, der in die Fussstapfen des vorherigen Liga-Topskorers Buivids treten sollte, kam bisher überhaupt nicht auf Touren, ja sogar kaum zu Einsatzzeit. Wicki gibt zu, dass diese Personalie auch schon Gesprächsthema zwischen ihm und dem Trainer war. «Diese Diskussion mag er aber nicht hören, Alessandro beruft sich auf seine Statistiken», erzählt Wicki und die sprechen derzeit eben für das 21-jährige Eigengewächs Anes Perezic. Wicki betont aber auch: «Wir dürfen nun nicht alles auf eine Personalie reduzieren. Es geht darum, Ruhe zu haben und keinen Unmut reinzubringen. Wir dürfen jetzt nicht überreagieren.»

Nur 50 Zuschauer und kein Livestream

Von der Qualität des Kaders ist Josef Wicki weiterhin überzeugt, zumal er mit dem schwedischen Mittelspieler Alexander Berggren kürzlich einen weiteren Transfer tätigen konnte. «Wer einen Satz gewinnt, der kann auch das Spiel für sich entscheiden», so laute ein Leitsatz im Volleyball. Und in dieser Hinsicht sei man bisher ja nicht leer ausgegangen, die Spiele gegen Schönenwerd, Chênois und Näfels gingen jeweils mit 1:3 verloren. «Uns mangelt es derzeit noch an den Punkten im Angriff. Wir brauchen mehr Routine und Konstanz.»

Ob der Turnaround heute im Europacup gegen Union Waldviertel eingeleitet werden kann, wird sich weisen. Die Österreicher seien zu favorisieren, findet Wicki, «sie sind international stärker bestückt als wir». Zuversichtlich stimmt ihn die Rückkehr von Dominik Fort, der am Samstag in Näfels immerhin für die Abnahmen auf den Platz zurückgekehrt ist. Zum Spiel zugelassen sind wegen den Coronamassnahmen nur 50 Zuschauer, die Tickets wurden an Sponsoren und Saisonkarteninhaber verteilt. Ein Livestream wird nicht produziert, die Auflagen des europäischen Volleyballverbands sind zu hoch. Verlangt wird der Einsatz von mindestens drei Kameras, die Luzerner arbeiten gewöhnlich nur mit einer. «Die zusätzlichen Geräte», so Wicki, «konnten wir so kurzfristig nicht installieren.»