Beatrice Zimmermann ist Schweizermeisterin

Telemark Beatrice Zimmermann wird Schweizermeisterin Bastien Dayer bei den Männern und Beatrice Zimmermann bei den Frauen sind die Titelhalter im Telemark-Riesenslalom. Für Jubel sorgte der Titel vor allem bei der Nidwaldnerin Beatrice Zimmermann, die praktisch in ihrem «Wohnzimmer» zum Sieg fuhr. Beat Christen 06.02.2022, 18.56 Uhr

«Danke für diese sensationell organisierten Schweizermeisterschaften», lautete der Kommentar von Bastien Dayer, nachdem er im Ziel abgeschwungen hatte. Dass er zu diesem Zeitpunkt zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden bei den Telemarkfahrern Schweizermeister geworden ist, war in diesem Moment zweitrangig. Die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer fanden auf dem Brunni ob Engelberg wie schon am Samstag hervorragende Pistenverhältnisse vor. Und die verleiteten die Teilnehmenden zu angriffigen Fahrten. Man schenkte sich auch am Tag zwei der Schweizermeisterschaften nichts.