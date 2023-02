Tennis: Belinda Bencic gewinnt WTA-Turnier in Abu Dhabi

Tennis Belinda Bencic wehrt drei Matchbälle ab, besiegt Angstgegnerin und gewinnt in Abu Dhabi das nächste Turnier Belinda Bencic feiert bereits den zweiten Turniersieg des Jahres. Im Final von Abu Dhabi wehrt sie gegen die Russin Ludmilla Samsonowa drei Matchbälle ab und feiert im vierten Duell ihren ersten Sieg. Simon Häring Jetzt kommentieren 12.02.2023, 16.58 Uhr

Als sie im letzten Herbst in der dritten Runde der US Open gescheitert war, wähnte sich Belinda Bencic am Tiefpunkt. Mental schwach und nicht gut genug ging sie hart mit sich ins Gericht. Doch diesmal ging sie nicht zur Tagesordnung über, hoffte nicht auf die nächste Chance in der nächsten Woche. Sondern sie zog Konsequenzen. Sie trennte sich von ihrem Trainer Sebastian Sachs, mit dem sie freundschaftlich verbunden ist, rief Dimitri Tursunow an und sagte dem Russen, sie wolle ihn als Trainer verpflichten.

Sein Auftrag: Bencic aus der Komfortzone holen. Schwächen schonungslos ansprechen, ihr Spiel nicht verbessern, sondern fundamental erneuern.

Seit letztem Herbst ist Dimitri Tursunow Belinda Bencics Trainer. CH Media

Das Ziel: Jenen Traum wahr werden lassen, den Bencic verfolgt, seit sie erstmals ein Tennisracket in die Hand genommen hat – ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Zwar ist Bencic Olympiasiegerin und war die Nummer vier der Welt, doch das täuscht darüber hinweg, dass sie davon viel weiter entfernt war, als es den Anschein machte. In 30 Anläufen ist der Halbfinal 2019 bei den US Open Bencics bestes Ergebnis bei einem Major-Turnier.

Eine Realität, die sich Bencic erst eingestehen musste, um ihre Angst vor Veränderungen abzulegen. Seit sie mit Tursunow zusammenarbeitet, hinterlässt sie den Eindruck, dem Erfolg konsequent und kompromisslos alles unterzuordnen. Sie wirkt dabei wie jemand, der auf einer Mission ist – und ihrem klar formulierten Ziel Schritt für Schritt näher rückt.

Belinda Bencic reitet 2023 auf einer Erfolgswelle. Ali Haider / EPA

Am Sonntag setzte sie sich im vierten Anlauf erstmals gegen ihre bisherige Angstgegnerin durch, die Russin Ludmilla Samsonowa. Im Final von Abu Dhabi wehrte sie drei Matchbälle ab und gewann nach 2:48 Stunden mit 1:6, 7:6, 6:4. Für Bencic ist es der achte Turniersieg (inklusive Olympiasieg), nach Adelaide im Januar der zweite in diesem Jahr. Letztmals hatte sie vor vier Jahren zwei Turniere innerhalb eines Jahres gewonnen.

Zweiter Turniersieg 2023 für Belinda Bencic in Abu Dhabi. Ali Haider / EPA

Belinda Bencics bester Saisonstart

Bencic hat in diesem Jahr zwölf Partien und zwei Turniere gewonnen – beides Bestwerte. Dazu erreichte sie bei den Australian Open zum zweiten Mal nach 2016 den Achtelfinal, wo sie der späteren Siegerin und in diesem Jahr noch unbesiegten Arina Sabalenka unterlag. Neben der Weissrussin ist Iga Swiatek die einzige Spielerin, die Bencic in diesem Jahr bezwingen konnte. Swiatek ist die Nummer eins der Welt, Sabalenka die Nummer zwei.

Für Bencic ist es mit Abstand der beste Saisonstart. Es ist eine Bestätigung, dass sich der Mut zur Veränderung lohnt und die Chancen steigen, sich den Traum vom ersten Grand-Slam-Titel dereinst erfüllen zu können.

Belinda Bencic gewinnt das Turnier von Abu Dhabi. Ali Haider / EPA

Erfolge bestärken den Glauben an den eingeschlagenen Weg, sie bergen aber auch die Gefahr, in Genügsamkeit zu verfallen. Das zu verhindern, ist Aufgabe des Trainers. Tursunow hat diesbezüglich keinerlei Bedenken. Während der Australian Open sagte er zu dieser Zeitung: «Belinda ist bereit, sich ernsthaft zu hinterfragen, Neues auszuprobieren und die Dinge von einer anderen Perspektive zu betrachten. Es geht darum, Belinda für neue Gedanken zu öffnen und ihr den Glauben an sich zu schenken.» Nur wenige seien wie sie bereit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen.

Nächste Nagelprobe in Doha

Das ist reichlich philosophisch, aber es scheint Wirkung zu entfalten. Nach ihrem Aus in Melbourne war Bencic nicht desillusioniert, sondern richtete ihren Blick umgehend nach vorne, als sie sagte: «Diese Niederlage hat mir aufgezeigt, was noch fehlt. Ich bin motiviert, hart an mir zu arbeiten, weil ich die Gewissheit habe, auf dem richtigen Weg zu sein, und den Glauben, meine Chance zu bekommen, wenn ich die richtigen Schlüsse ziehe.»

Eine Garantie gibt es nicht. Schon in der angebrochenen Woche steht für Bencic die nächste Nagelprobe an. Beim Turnier in Katars Hauptstadt Doha ist praktisch die gesamte Weltelite vertreten. Geht es der Papierform nach, trifft Belinda Bencic dort in der zweiten Runde auf die Australian-Open-Halbfinalistin Viktoria Azarenka (WTA 16). Es wird der nächste Schritt auf ihrer Mission, ihren Kindheitstraum endlich wahr werden zu lassen.

