Belinda Bencic will mit Russe Tursunow aus dem Teufelskreis

Tennis Belinda Bencic will aus dem Teufelskreis: «Ich brauche niemanden, der um den heissen Brei herumredet»

Mit einer 4:6, 4:6-Niederlage in den Sechzehntelfinals im mexikanischen Guadalajara gegen die Amerikanerin Sloane Stephens (WTA 50) endet die Saison von Olympiasiegerin Belinda Bencic. Die 25-Jährige verpasst damit die Qualifikation für den Final der acht Jahresbesten, beendet aber zum vierten Mal in ihrer Karriere eine Spielzeit in den Top 20 der Weltrangliste.

Zwar gewann sie im Frühling in Charleston zum ersten Mal ein Turnier auf Sand, erreichte in Berlin den Final, in Miami den Halbfinal und in Toronto, Sydney, s'Hertogenbosch, St. Petersburg, Lausanne und zuletzt in Tallinn die Viertelfinals. Doch bei den Grand-Slam-Turnieren ist Bencics Bilanz eine Enttäuschung. In Paris und New York scheiterte sie in der dritten, bei den Australian Open in der zweiten und in Wimbledon schon in der ersten Runde. Jedes Mal verlor sie dabei gegen schlechter klassierte Gegnerinnen.

«Ich muss raus aus der Komfortzone»

Das ist nicht ihr Anspruch. Während der US Open sagte Bencic: «Ich will ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, und zwar unbedingt. Es ist ein riesiges Ziel, seit ich klein bin.» Um das zu erreichen, hat sie sich von ihrem Trainer Sebastian Sachs getrennt und den Russen Dimitri Tursunow engagiert. Sie sagt: «Es ist anders, eine Herausforderung für mich. Ich muss raus aus der Komfortzone. Das ist das, was ich wollte.» Sie habe unbedingt mit der ehemaligen Weltnummer 20 zusammenarbeiten wollen, sagt Bencic.

Als Trainer führte Dimitri Tursunow die Belarussin Arina Sabalenka in die Weltspitze, danach auch die Estin Anett Kontaveit. Nur von kurzer Dauer war die Zusammenarbeit mit Emma Raducanu, der US-Open-Siegerin von 2019. Erst vor Wochenfrist erfolgte die Trennung. Bencic schlug sofort zu.

Sie sei sicher, dass Tursunow die richtige Wahl für sie sei, sagte Bencic am Rande des WTA-Turniers in Guadalajara. «Ich bin überzeugt, dass er ein sehr guter Coach ist, dass wir mein Spiel weiterentwickeln können - vor allem im mentalen Bereich, wo sie die grössten Defizite bei sich ausmacht.

Im Kampf gegen den Perfektionismus

Nach der Enttäuschung bei den US Open sagte Bencic, sie setzte sich zu sehr unter Druck und wolle den Erfolg erzwingen. «In vielen Momenten bin ich mental stark, in vielen megaschwach. Ich arbeite schon die ganze Karriere daran. Aber es scheint nicht wirklich zu helfen. Es ist ein ewiges Auf und Ab.» Tursunow soll ihr dabei helfen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Bencic sagt: «Ich muss den Perfektionismus ablegen und stattdessen tun, was Erfolg bringt, auch wenn es nicht immer schön ist.»

Über Tursunow sagt sie: «Er ist sehr ehrlich und direkt. Das brauche ich. Ich brauche nicht jemanden, der um den heissen Brei herumredet. Das gibt mir eine neue Perspektive. Bencic ist Olympiasiegerin, war die Nummer vier der Welt, stand 2019 im Halbfinal der US Open und 2014 und 2017 in den Viertelfinals. Sie hat fünf Turniere gewonnen und gehört seit Jahren der erweiterten Weltspitze an – auf einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier wartet sie noch. Das zu ändern wird Dimitri Tursunows Mission.

