Tennis: Bencic will an WTA Finals, Stricker kann Alcaraz beerben

Tennis Bencic hofft auf Jahresfinal, Wawrinka auf Australien, Stricker kann Alcaraz beerben: Tennis-Elite steht vor Wochen der Wahrheit Die Tennissaison neigt sich dem Ende zu. Belinda Bencic könnte ihr Jahr mit der Qualifikation für den Jahresfinal krönen. Auch für den Rest der Schweizer Tennis-Elite werden nun die Weichen für die nächste Saison gestellt. Für wen es um was geht – die Übersicht. Simon Häring Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Trotz durchzogener Saison kann sich Belinda Bencic noch für den Final der acht Jahresbesten qualifizieren. Gleiches gilt für Dominic Stricker in der Juniorenwertung. Seine Saison retten will Stan Wawrinka. Die Schweizer Tennis-Elite steht im Herbst vor den Wochen der Wahrheit.

Kürzlich sorgte Stan Wawrinka in Metz mit einem Sieg gegen den Russen Daniil Medwedew, damals die Nummer 4 der Welt, für Aufsehen, ehe er im Halbfinal nach nur drei Games mit einer Verletzung am Oberschenkel das Handtuch werfen musste. Symptomatisch für die Saison des 37-Jährigen. Seit seinem Comeback im März nach über einem Jahr Pause hat er sieben Mal in der Startrunde verloren, zwischen Juni und September gewann er während drei Monaten keine einzige Partie. Dazu musste der dreifache Grand-Slam-Sieger wegen kleineren Verletzungen kurzfristig auf Turniere verzichten - darunter Genf und Gstaad.

Bis Ende Saison verfügt Wawrinka noch über ein geschütztes Ranking. Mit drei Turnieren in drei Wochen ab Montag (Wildcard in Antwerpen, geschütztes Ranking in Basel und Paris) will er sich in der Weltrangliste noch so weit nach vorne schieben, dass er bei den Australian Open (ab 16. Januar) den Gang durch die Qualifikation verhindern kann und nicht auf eine Wildcard angewiesen ist. Dafür ist eine Klassierung um Position 110 gefordert. Derzeit liegt er im 191. Rang.

In Metz erreichte Stan Wawrinka den Halbfinal, musste dort aber wegen einer Verletzung am Oberschenkel das Handtuch werfen. Mao / Freshfocus / Panoramic

Auf höchster Stufe, bei den Grand-Slam-Turnieren, hat Belinda Bencic eine höchst durchschnittliche Saison hinter sich: bei den French Open und den US Open erreichte sie die dritte Runde, in Australien die zweite, bei ihrem Lieblingsturnier in Wimbledon scheiterte sie an der ersten Hürde. Umso bemerkenswerter ist, dass sich Belinda Bencic noch Chancen ausrechnen kann, sich zum zweiten Mal nach 2019 für den Final der acht Jahresbesten (31. Oktober in Fort Worth) zu qualifizieren.

Allerdings hat dieses Ansinnen mit dem Rückzug in Ostrava wegen einer Fussverletzung einen Dämpfer erhalten. Derzeit liegt die 25-Jährige auf Rang elf der Jahreswertung. Ob Bencic den Sprung schafft, entscheidet sich in der übernächsten Woche, wenn sie in Guadalajara spielt. Bisher hat die Olympiasiegerin erst einmal eine Saison in den Top Ten der Weltrangliste abgeschlossen. Das war 2019.

Belinda Bencic könnte sich zum zweiten Mal nach 2019 für den Final der acht Jahresbesten qualifizieren. Martin Divisek / EPA

Der Berner gewann in diesem Jahr in Cleveland und Zug zwei Challenger-Turniere, verbesserte sich in der Weltrangliste um über 100 Plätze von 253 Anfang Jahr auf 133 im Herbst und gewann in Stuttgart und Gstaad jeweils eine Partie im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Auf die Qualifikation für das Hauptfeld bei einem Grand-Slam-Turnier wartet der French-Open-Sieger 2020 bei den Junioren aber noch: in Melbourne, Paris und Wimbledon bedeutete die zweite Runde der Qualifikation Endstation, in New York scheiterte Dominic Stricker an der ersten Hürde.

Verbessert sich der 20-Jährige bis zum für die Australian Open geltenden Stichtag sechs Wochen vor dem Turnier (6. Dezember) noch um rund 20 Positionen, kommt er in Melbourne zum ersten Einsatz im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Ab dem 17. Oktober spielt Stricker die Qualifikation in Antwerpen, für die Swiss Indoors Basel in der Woche darauf hat er eine Wildcard erhalten.

Mit einem guten Schlussspurt könnte sich Stricker auch noch als erster Schweizer für die seit 2017 in Mailand ausgetragenen Next Gen Finals der acht Jahresbesten unter 21-Jährigen qualifizieren. Derzeit liegt Stricker im 11. Rang. Angeführt wird die Wertung von Vorjahressieger Carlos Alcaraz, der Nummer 1 der Welt, die allerdings die ATP Finals in Turin bestreiten wird. Stricker hat also gute Chancen, Alcaraz' Platz in Mailand zu erben.

Dominic Stricker könnte sich als erster Schweizer für die Next Gen Finals qualifizieren, die im Vorjahr Carlos Alcaraz gewonnen hat. Pascal Muller / Freshfocus

Seit ihrem Achtelfinalvorstoss bei den French Open ist bei Jil Teichmann der Wurm drin. Sechs Mal verlor die Linkshänderin seither in der ersten Runde, in den letzten vier Monaten hat sie nur vier Spiele gewonnen und neun verloren. In der Weltrangliste ist Teichmann von Position 21 auf 36 abgerutscht - und wäre damit bei den Australian Open nicht gesetzt. Will sie das noch verhindern, braucht sie in den letzten beiden Turnierwochen zwei gute Resultate. Ab Montag bestreitet Teichmann die Qualifikation in San Diego, in der Woche darauf tritt sie wie Bencic in Guadalajara an.

Seit ihrem Achtelfinalvorstoss in Paris sucht Jil Teichmann nach ihrer Form. Cole Burston / AP

Dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, musste Marc-Andrea Hüsler in Astana erfahren, wo er in der Startrunde gleich 2:6, 0:6 verlor, nachdem er zuvor in Sofia als erster Schweizer seit Roger Federer 2019 in Basel einen ATP-Titel gewonnen hatte. Dennoch blickt der Zürcher auf eine starke Saison zurück.

Im Februar war er noch die Nummer 194 der Welt, nun wird er im 64. Rang geführt. Damit steht der Linkshänder, der bei den US Open im Alter von 26 Jahren sein Debüt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gegeben hat, bei den Australian Open im Hauptfeld. Bis Ende Jahr bestreitet Hüsler noch zwei Turniere, ab dem 17. Oktober in Stockholm oder Antwerpen, danach wohl die Swiss Indoors Basel.

Marc-Andrea Hüsler ist zur Nummer 1 im Schweizer Männertennis aufgestiegen. In Sofia gewann er jüngst seinen ersten ATP-Titel. Pavel Danev / AP

Ihren Platz im Hauptfeld der Australian Open sicher hat Viktorija Golubic (WTA 80), die zum Ende der Saison zwei kleine Turniere in Rumänien und Frankreich bestreitet. Als Nummer 114 der Welt nahe daran, künftig nicht mehr die Qualifikation für die Grand-Slam-Turniere bestreiten zu müssen, ist die Bündnerin Simona Waltert. Allerdings bestreitet sie in den nächsten Wochen kein Turnier mehr und wird sich deshalb nicht mehr verbessern.

Die beiden Davis-Cup-Spieler Alexander Ritschard (28, ATP 175) und Henri Laaksonen (30, ATP 178) hoffen darauf, im Oktober und November bei Challenger-Turnieren wertvolle Punkte zu sammeln, müssen in Melbourne aber aller Voraussicht nach den Gang durch die Qualifikation antreten.

