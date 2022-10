«Schlag ins Gesicht»: Hetzjagd auf Novak Djokovic in Australien

Tennis «Das wäre ein Schlag ins Gesicht»: Weshalb Novak Djokovic in Australien schon wieder in eine Hetzjagd gerät Eine Impfung gegen das Coronavirus ist nicht mehr Voraussetzung für die Einreise nach Australien. Dennoch ist fraglich, ob Novak Djokovic bei den Australian Open im Januar spielen kann. Es gibt Widerstand. Simon Häring Jetzt kommentieren 12.10.2022, 15.00 Uhr

Novak Djokovic Mitte Januar vor einer Anhörung in Melbourne. James Ross / EPA

Novak Djokovic ist nicht gegen das Coronavirus geimpft – und er gedenkt auch nicht, an diesem Umstand noch etwas zu ändern. «Ich bin gegen die Impfung und möchte nicht, dass mich jemand zwingt, einen Impfstoff einzunehmen, um reisen zu können. Ich möchte darüber entscheiden, was für meinen Körper am besten ist», sagt der Serbe. Er verpasste deswegen vier Masters-Turniere in Nordamerika und auch die US Open in New York.