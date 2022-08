Ungeimpfter Djokovic verpasst die US Open

Tennis Weil er nicht geimpft ist: Novak Djokovic verpasst die US Open Aufgrund der fehlenden Impfung gegen Covid-19 wird der Serbe Novak Djokovic nicht an den US Open teilnehmen dürfen. Damit verpasst der Serbe wegen der fehlenden Impfung bereits sein zweites Grand-Slam-Turnier. 25.08.2022, 17.03 Uhr

Novak Djokovic verpasst nach den diesjährigen Australian Open nun auch die US Open. Manu Fernandez / AP

Es hatte sich ein wenig abgezeichnet: kurz vor der Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison an diesem Donnerstag fehlte der Name des 35 Jahre alte Serben auf einmal auf der auf der Turnierhomepage veröffentlichten Spielerliste. Das US Open findet damit ab Montag ohne den dreimaligen Gewinner und Vorjahresfinalisten statt. Eine offizielle Mitteilung der Veranstalter gab es aber noch nicht.