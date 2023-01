Tennis: Djokovic dominiert, Bencic triumphiert, Federer gibt Korb

Tennis Dominiert Novak Djokovic? Gelingt Belinda Bencic der grosse Wurf? Und kehren Roger Federer oder Serena Williams zurück? Neues Jahr, neues Glück, neue Verheissungen, neue Dramen. Das sind die sechs wichtigsten Fragen und Prognosen zur neuen Tennissaison. Simon Häring Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Bei den Männern ist Novak Djokovic mit Abstand der beste Tennisspieler der Gegenwart. Obwohl er zwei Grand-Slam- und vier Masters-Turniere verpasst hat und er für seinen Wimbledon-Triumph keine Punkte erhalten hat, kann er mit einem zehnten Titel bei den Australian Open wieder die Nummer 1 der Welt werden. Wo Djokovic antritt, ist er Favorit – ausser bei den French Open, wenn Rafael Nadal dann nicht verletzt sein sollte.

Bei den Frauen wird Iga Swiatek die dominierende Kraft bleiben. Die immer noch erst 21-jährige Polin gewann im letzten Jahr zwei Grand-Slam-Turniere (French Open und US Open) und insgesamt acht Titel.

Prognose: Novak Djokovic und Iga Swiatek gewinnen beide mindestens zwei Grand-Slam-Turniere und beenden das Jahr als Nummern 1 der Welt.

Novak Djokovic bleibt das Nonplusultra bei den Männern. Freshfocus

Carlos Alcaraz ist amtierender US-Open-Sieger und die jüngste Nummer 1 in der Geschichte des Männertennis. Wegen einer Verletzung kann er nicht an den Australian Open teilnehmen. Doch mit dem 19-jährigen Spanier ist im Frühling wieder zu rechnen. Wie so oft viele Fragezeichen gibt es um Landsmann Rafael Nadal (36). Der Melbourne-Titelverteidiger und Grand-Slam-Rekordsieger (23 Titel) hat sechs der letzten sieben Einzel verloren.

Mit Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime und Rafael Nadal ist auch 2023 zu rechnen. Keystone

Zu rechnen ist mit dem Kanadier Félix Auger-Aliassime (22, ATP 7), dem Italiener Jannik Sinner (21, ATP 16), dem Dänen Holger Rune (19, ATP 10) und dem Norweger Casper Ruud (24, ATP 3), der in Paris und New York im Final gestanden war und in Melbourne die Chance hat, die Nummer 1 der Welt zu werden. Fragezeichen gibt es beim Deutschen Alexander Zverev (25, ATP 13), der über ein halbes Jahr pausieren musste, und beim Russen Daniil Medwedew (26, ATP 8), der früheren Nummer 1 der Welt.

Zwar seit langer Zeit in der Weltspitze vertreten sind der Grieche Stefanos Tsitsipas (24, ATP 4) und der Russe Andrej Rublew (25, ATP 6). Allerdings haben sie es nicht geschafft, ihr Spiel weiterzuentwickeln. Daran, dass sie Grand-Slam-Turniere gewinnen können, bestehen erhebliche Zweifel.

Bei den Frauen ist mit der Tunesierin Ons Jabeur (28, WTA 2) zu rechnen, die in Wimbledon und bei den US Open im Final stand. Die Französin Caroline Garcia (28) hat den Final der acht Jahresbesten gewonnen und ist die Nummer 4 der Welt. Vielleicht vor dem ganz grossen Durchbruch steht die Amerikanerin Cori Gauff (WTA 7). Im letzten Sommer stand die 18-Jährige im Final der French Open. Neben den Genannten ist ein gutes Dutzend Frauen in der Lage, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen.

Prognose: Ons Jabeur und Cori Gauff gewinnen ihr erstes Grand-Slam-Turnier und werden zu den schärfsten Rivalinnen von Iga Swiatek.

Ons Jabeur, Coco Gauff und Caroline Garcia dürften Iga Swiatek da Leben schwer machen und um Grand-Slam-Titel mitspielen. Keystone

Dazu gehört selbstverständlich auch Olympiasiegerin Belinda Bencic, die auf dieser Stufe nur zwei Halbfinals bei den US Open vorzuweisen hat. Viel zu wenig für ihre Qualitäten – und ihre Ansprüche. Im letzten Jahr war der Vorstoss in die dritte Runde von New York das beste Ergebnis. Bei ihrem Lieblingsturnier in Wimbledon scheiterte Bencic an der ersten Hürde. Ihr Problem ist das Mentale, wie sie sagt. Und auch die Routine. Um diese zu durchbrechen, hat sie den Russen Dimitri Tursunow als neuen Trainer verpflichtet. Der Russe gilt als Mann der klaren Worte und steht für das, was Bencic sich wünscht: raus aus der Komfortzone. Tursunow führte die Weissrussin Arina Sabalenka an die Weltspitze und betreute zuletzt für kurze Zeit die Britin Emma Raducanu, die Siegerin der US Open 2021.

Prognose: Bencic gewinnt als vierte Schweizerin nach Martina Hingis, Roger Federer und Stan Wawrinka ein Grand-Slam-Turnier.

Belinda Bencic beim Aufwärmen in Adelaide. Rob Prange/Freshfocus/ Zuma/AFP7

In Basel schrieb der dreifache Grand-Slam-Sieger mit dem Vorstoss in den Viertelfinal ein kleines, emotionales Tennismärchen. Nachdem er in den ersten Monaten nach seinem Comeback im März fast nur verlor, gelangen ihm im Herbst acht Siege, darunter jener gegen die frühere Nummer 1 der Welt, Daniil Medwedew. Zudem konnte Wawrinka nun die Vorbereitung ohne Rückschläge absolvieren. Und Erfolgstrainer Magnus Norman kehrte an seine Seite zurück. Unter dem Schweden hatte Wawrinka innerhalb von knapp drei Jahren drei Grand-Slam-Turniere gewonnen. Sein Ziel ist es, noch einmal ein Turnier zu gewinnen. Auf welcher Stufe? Egal. Nicht auf seiner Seite ist die Zeit. Im März feiert Wawrinka seinen 38. Geburtstag.

Prognose: Stan Wawrinka gewinnt erstmals seit 2017 in Genf wieder ein Turnier und kehrt in die Top 50 der Weltrangliste zurück.

Wieder vereint: Magnus Norman und Stan Wawrinka. Claude Diderich

Marc-Andrea Hüsler gewann im Herbst in Sofia als erster Schweizer Mann seit Roger Federer 2019 in Basel ein ATP-Turnier. In der Weltrangliste wird er demnächst in die Top 50 vorstossen. Obwohl schon 27-jährig, ist der Zürcher auf dieser Stufe noch ein fast unbeschriebenes Blatt. Im letzten Jahr kam er in Wimbledon zu seinem Début im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers, in Australien ist es für ihn ebenfalls eine Premiere.

Marc-Andrea Hüsler ist die neue Schweizer Nummer im Männertennis. Pavel Danev/AP

Dahinter haben sich zwei hoffnungsvolle Junioren so entwickelt, wie man das nur erhoffen, aber nicht erwarten konnte: Leandro Riedi und Dominic Stricker sind bereits nahe an den Top 100 der Weltrangliste. 2020 waren die beiden im Final des Juniorenturniers der French Open aufeinander getroffen – mit dem besseren Ende für Stricker. Der Berner Linkshänder fasste danach als Riedi Fuss auf der ATP-Tour. Schon bei den Australian Open könnten die beiden 20-jährigen Schweizer Hoffnungsträger zu ihrem Début im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers kommen.

Leandro Riedi, Simona Waltert und Dominic Stricker gehört die Zukunft. Keystone

Ähnlich gestaltet sich die Situation bei der Bündnerin Simona Waltert. Die 22-Jährige stand 2017 in Wimbledon bei den Juniorinnen im Halbfinal und hat sich nun auf der WTA-Tour etabliert. Im letzten Jahr verbesserte sie sich in der Weltrangliste um über 100 Ränge und war zwischenzeitlich im 112. Rang klassiert. Auch bei ihr scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers spielt.

Jil Teichmann will in die Top 20 der Weltrangliste. Rob Prange/Freshfocus/ Zuma/AFP7

Bereits etabliert hat sich Jil Teichmann. Die 25-jährige Bielerin spielte sich 2022 in Paris in den Achtelfinal und wird in den Top 40 der Weltrangliste geführt. Um den nächsten Schritt zu machen, hat sie Rochaden in ihrem Betreuerstab vorgenommen. Die wichtigste betrifft den Trainerposten, der neu vom Briten Andy Bettles bekleidet wird. Er arbeitete zuletzt mit der Amerikanerin Jennifer Brady zusammen. Während sechs Jahren betreute er die Ukrainerin Elina Switolina, eine langjährige Weltklassespielerin.

Prognose: Marc-Andrea Hüsler etabliert sich in den Top 50. Dominic Stricker, Leandro Riedi und Simona Waltert stossen mindestens in die Top 100 der Weltrangliste, Jil Teichmann sogar in die Top 20.

Zwar gab sie bei den US Open eine vermeintliche Abschiedsvorstellung, doch Serena Williams kokettiert immer wieder mit einer Rückkehr. Ende Oktober sagte sie, die Chancen auf eine Rückkehr seien «sehr hoch» und: «Ich bin nicht zurückgetreten. Sie können zu mir nach Hause kommen, ich habe einen Tennisplatz.» Wohl mehr Kalkül als Realität. Denn die 40-jährige Williams, Mutter einer fünfjährigen Tochter, ist auch eine gewiefte Geschäftsfrau, die genau weiss, dass sie dadurch ihren Marktwert erhalten kann. Eine Rückkehr wäre zwar keine Sensation, aber eher überraschend.

Serena Williams bleibt eine grosse Figur im Frauentennis. Dass sie zurückkehrt, wie sie andeutet, scheint unwahrscheinlich. Keystone

Absolut unvorstellbar ist das im Fall von Roger Federer – auch nicht als Botschafter oder als Trainer. Eine Einladung der Australian Open, nach Melbourne zu reisen, schlug der Baselbieter aus. Der 41-jährige, vierfache Familienvater möchte nach seinem emotionalen Abschied beim Laver-Cup in London im September noch Abstand zum Tenniszirkus gewinnen. Seine Anhänger müssen sich damit anfreunden, dass sie Federer wie zuletzt eher wieder auf einem Padelplatz in Dubai mit Ex-Trainer Severin Lüthi beim Plauschmatch sehen als bei einem Schaukampf auf dem Tennisplatz.

