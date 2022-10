Swiss Indoors: Wie Magnus Norman Stan Wawrinka prägt

Tennis Er machte ihn zum Sieger und liess ihn in seiner dunkelsten Stunde im Stich: Wie Magnus Norman Stan Wawrinka prägt Unter Magnus Norman wurde Stan Wawrinka zum dreifachen Grand-Slam-Sieger. Nachdem sie sich um ersten Mal getrennt hatten, schien ihre Beziehung zerrüttet. Nun kehrt der Schwede für ein letztes gemeinsames Kapitel zurück. Die Geschichte einer Freundschaft. Simon Häring Jetzt kommentieren 28.10.2022, 21.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stan Wawrinka war 21-jährig, als er in Umag seinen ersten Titel gewann. Kurze Zeit später stiess er in die Top Ten der Weltrangliste vor, gewann ab und zu ein Turnier und gehörte danach über Jahre hinweg der erweiterten Weltspitze an. Dennoch bezeichnete er sich damals – in Anlehnung an den übergrossen Schatten Roger Federer – als «Schweizer, der verliert».

2006 gewinnt Stan Wawrinka in Umag seinen ersten ATP-Titel. Keystone

Das änderte sich erst im Winter 2012, als Wawrinka in der Lobby eines Hotels am Genfersee mit Magnus Norman über eine gemeinsam Zukunft diskutierte. «Stan forderte mich auf, immer ehrlich zu sein, auch wenn das manchmal schmerzhaft sein kann», erinnerte sich der Schwede einmal. Die ehemalige Nummer 2 der Welt führt Diskussionen unerschrocken und mit offenem Visier. Und skizzierte damals einen Weg, den Wawrinka für illusorisch hielt: Er sieht vor, dass er Grand-Slam-Turniere gewinnt.

Stan Wawrinka und Magnus Norman 2015 in Paris.

Der Plan geht auf: Im Januar 2014, gewinnt Wawrinka die Australian Open, 2015 die French Open, 2016 die US Open. Er wird die Nummer 3 der Welt, zu einem der Grossen im Zeitalter der drei Giganten Federer, Rafael Nadel und Novak Djokovic. Stan Wawrinka schreibt Tennisgeschichte.

Stan Wawrinka mit den Pokalen für die Siege bei den Australian Open 2014, French Open 2015 und US Open 2016 (von links nach rechts). Keystone / CH Media

Als Magnus Norman im Herbst 2017 die Zusammenarbeit beendet, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich um seine Akademie in Schweden kümmern will, bricht für Wawrinka eine Welt zusammen. Kurz zuvor hatte er sich zwei Operationen am Knie unterziehen müssen und durchlebte danach depressive Episoden. Es war Wawrinkas dunkelste Stunde. Dass Norman ausgerechnet in dieser Zeit einen Schlussstrich zog, verletzte ihn zutiefst. Wawrinka sagte damals: «Es war ein Schock. Er hat sich im schlimmsten Moment meiner Karriere so entschieden.»

Die Freundschaft überlebte die Enttäuschung, Norman verschwand nie ganz aus Wawrinkas Dunstkreis, tauchte immer wieder in dessen Box auf. Die zweite Trennung im Herbst 2020 erfolgte in Minne. Nun kam es nach den US Open zur Wiedervereinigung, wie Wawrinka in Basel bestätigte. «Er kennt mich und mein Tennis am besten. Wir wollen das letzte Kapitel gemeinsam schreiben und das Buch zusammen schliessen», sagte er nun.

Norman sagte damals, er hätte sich keinen besseren Spieler vorstellen können als Wawrinka: «Er ist nicht nur ein grosser Spieler, sondern vor allem eine fantastische Person.» Wawrinka wiederum sagte, der Schwede sei nicht nur Teil seines Teams, sondern seiner Familie geworden.

Magnus Norman 2019 in Paris mit Stan Wawrinka. Claude Diderich

Als Norman Wawrinka provozierte

Der Romand sagt über sich selbst, er könne eigenbrötlerisch sein und brauche seine Inseln der Ruhe. Wenn er in der Schweiz sei, verkrieche er sich am liebsten in seinen eigenen vier Wänden, bekannte er einmal. Im Leben ist er introvertiert, auf dem Platz impulsiv. Norman hingegen gilt als ausgeglichen und ruhig. Sie waren wie füreinander geschaffen. Wawrinka sagte einmal: «Weil Magnus versteht, wie ich als Mensch funktioniere.»

So salbungsvoll diese Worte klingen, so sehr arbeiteten sie sich zuweilen auch aneinander ab. Norman störte sich an schwankenden Leistungen bei kleineren Turnieren, aber noch viel mehr daran, wenn er den Eindruck hatte, Wawrinka sei es egal, wenn er verliert. Einmal verliess Norman demonstrativ seinen Platz im Stadion, weil ihm die Einstellung seines Schützlings missfiel. Als Wawrinka das registriert habe, sei er aufgewacht. Dass Wawrinka diese Provokation nicht zum Anlass für eine Trennung nahm, sagt viel über seine Loyalität und Leidensfähigkeit aus.

Stan Wawrinka verschenkt sein Herz ans Basler Publikum. Marc Schumacher / freshfocus

Beleg dafür sind auch die letzten Monate, in denen Wawrinka fast nur verlor. Nun sagt er: «Ich wusste, dass es in meinem Alter lange dauern würde, den Motor wieder anzuwerfen. Ich brauchte sehr viel Geduld und Disziplin. Darauf bin ich stolz.» Im Mai war er nur die Nummer 361 der Welt. Nach den US Open hatte er sechs Niederlagen in Folge erlitten.

Erst mit der Rückkehr von Magnus Norman an seine Seite wendete sich das Blatt. In Metz gelangen Wawrinka fünf Siege in Folge. Er bezwang Daniil Medwedew und erreichte erstmals seit knapp drei Jahren (Doha im Januar 2020) einen Halbfinal, den er allerdings wegen einer Verletzung am Oberschenkel nach wenigen Minuten aufgeben musste.

Positiver Blick in die Zukunft

Eine Art Wiedergeburt erlebte Wawrinka nun in Basel, wo ihm selbst in seiner erfolgreichsten Zeit wenig Erfolg beschieden war. Nun besiegte der 37-jährige Romand mit dem Norweger Casper Ruud die Nummer 3 der Welt, den Finalisten der French Open und der US Open. Und danach den Amerikaner Brandon Nakashima (21, ATP 44), ein aufstrebendes Talent.

Wawrinka geniesst die uneingeschränkte Aufmerksamkeit in Basel. Benjamin Soland/Freshfocus / freshfocus

Vor allem aber zeigte Stan Wawrinka, dass er noch zu Leistungen fähig ist, die ihm nicht mehr viele zugetraut hätten, vielleicht nicht einmal er selbst. Daran ändert das 5:7 6:7 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (34, ATP 22) im Viertelfinal der Swiss Indoors nichts. Die Zukunft verspricht einiges.

Auch dank Magnus Norman. Dem Mann, der Stan Wawrinka zum Sieger machte, ihn danach in dessen dunkelster Stunde im Stich liess – und nun mit ihm das letzte Kapitel der gemeinsamen Geschichte schreiben will.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen