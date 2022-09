Frances Tiafoe: Porträt des Bezwingers von Nadal am US Open

Tennis Frances Tiafoe – wer ist der Mann, der Rafael Nadal besiegte? Frances Tiafoe, Sohn zweier Flüchtlinge, bezwang Tennis-Riese Nadal und zieht ins Viertelfinal der US Open ein Tobia Gazzotto Jetzt kommentieren 06.09.2022, 17.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Emotionaler Jubel bei Frances Tiafoe (24, ATP 26) nach seinem Sieg über Rafael Nadal Cj Gunther / EPA

So richtig realisieren, was er gerade geleistet hatte, konnte Frances Tiafoe (24, ATP 26) noch nicht, als er nach seinem Sieg über Rafael Nadal (36, ATP 3) sein Platzinterview gab. «Ich weiss wirklich nicht, was gerade passiert ist», sagte er den Tränen nahe. Mit seinem 6:4, 4:6, 6:4 und 6:3-Sieg gegen den 22-fachen Grand-Slam-Sieger zieht er in den Viertelfinal der US Open ein.

Für Tiafoe ist es der zweite Viertelfinaleinzug bei einem Major-Turnier - drei Jahre nach seiner überraschenden Premiere bei den Australian Open, wo er an Nadal gescheitert war. Damals, sagte Tiafoe nun vor den 24'000 Zuschauern im Arthur Ashe Stadium, die für eine aufgeheizte Atmosphäre gesorgt hatten, sei er nicht reif gewesen für Siege gegen die Besten. «Ich brauchte die letzten Jahre, um mich zu entwickeln.» Nun sei er nicht mehr in Ehrfurcht erstarrt.

«Ich bin nicht auf den Platz gegangen, um Nadal die Ehre zu erweisen. Sondern um ein Tennismatch zu gewinnen.»

Den Sieg widmete Tiafoe seinen Eltern. Nach dem Sieg sagte er: «Es bedeutet mir mehr als alles andere, dass sie sehen, was ich heute getan habe.» Gemeint sind Alphina Kamara und Frances Senior. Ihnen hat der 24-jährige Afroamerikaner einiges zu verdanken. Sein Vater flüchtete 1988 aufgrund des Bürgerkriegs in Sierra Leone – zuerst nach England und 1993 in die USA. Tiafoes Mutter folgte drei Jahre später. 1998 bekamen sie in Hyattsville die Zwillingssöhne Franklin und Frances.

Eine Kindheit in ärmlichen Verhältnissen

Der Vater, der als Taglöhner am Bau eines Tenniskomplexes in Maryland mitwirkte, fiel durch seinen Fleiss auf. Nach Abschluss der Bauarbeiten wurde ihm ein Job als Hauswart angeboten. Fortan verbrachte der Vater mit seinen Söhnen die Nächte in einer kleinen Kammer auf der Anlage, während die Mutter ihrer Arbeit als Nachtschwester nachging.

Das Geld blieb knapp, das Leben einfach und entbehrungsreich. Zum Tennis kommen die Söhne im Alter von fünf Jahren, als der Vater sie im kostenlosen Juniorenprogramm einschreibt. Frances fiel durch Willen und Arbeitsethos auf und neben dem Platz sofort auf. Sein Interesse für das Tennis war enorm. Mit acht Jahren wurden die ersten Juniorentrainer auf ihn aufmerksam. Mit Mischa Kusnezow hatte Frances nun einen Trainer, der ihm die Teilnahme an internationalen Juniorenturnieren ermöglichte.

Zuletzt zweimal im Achtelfinal der US Open

Einen Monat vor seinem 16. Geburtstag gewann er 2013 die Orange Bowl, als jüngster Spieler der Geschichte. Das internationale Turnier für unter 18-Jährige in Florida, das Roger Federer im Jahre 1998 gewinnen konnte, gilt als die inoffizielle Junioren-WM.

Frances Tiafoe erlangte durch seine herausragenden Leistungen im jungen Alter und seine spezielle Geschichte bereits vor seinem Profi-Debüt nationale Bekanntheit. Auf das Debüt 2014, mit 16 Jahren auf der ATP World Tour am Citi Open in Washington, folgte zwei Jahre später am Delray Beach Open der erste Titel auf der ATP Tour. An den US Open konnte er in den vergangenen zwei Jahren jeweils bis in die vierte Runde vorstossen.

Aus der Kammer auf den Centre Court

Im Viertelfinal trifft Frances Tiafoe auf den Russen Andrei Rublew Justin Lane / EPA

Nach seinem Sieg über Rafael Nadal darf er nun ein weiteres Mal auf dem Centre Court im Arthur Ashe Stadion ran. Der Junge, der in einer Kammer auf einem Tennisgelände schlief, spielt nun in New York im grössten Tennisstadion der Welt um den Einzug in den Halbfinal eines Grand-Slam-Turniers. Sein Gegner ist der Russe Andrei Rublew (24, ATP 11). Tiafoes Bilanz gegen den Russen ist mit einem Sieg am US Open vergangenen Jahres und einer Niederlage diesen Frühling am Indian Wells ausgeglichen.

Frances Tiafoes Leben ist aus dem Stoff gemacht, den die Amerikaner lieben: eine Tellerwäscherkarriere, die noch nicht zu Ende geschrieben ist. Auf dem 24-Jährigen liegen grosse Hoffnungen. Die USA warten seit Andy Roddicks Triumph an den US Open 2003 bei den Männern auf einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Vielleicht ist es Tiafoe, der dem Warten ein Ende bereitet. Klar ist, seine Eltern hat er bereits jetzt stolz gemacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen