Dominic Stricker an French Open: Hier König, dort Bettler

Tennis Hier König, dort noch Bettler: Wie der Gipfelstürmer Dominic Stricker auf dem harten Boden der Tatsachen landet Anderthalb Jahre nach seinem Triumph bei den Junioren scheitert Dominic Stricker in der zweiten Runde der Qualifikation der French Open. Dem 19-jährigen Berner stehen wegweisende Wochen bevor. Simon Häring 18.05.2022, 15.57 Uhr

Dominic Stricker zahlt auf der ATP-Tour noch Lehrgeld. Keystone

Sein Aufstieg verlief fast schon kometenhaft. Im Herbst 2020 triumphierte Dominic Stricker in der Junioren-Konkurrenz der French Open sowohl im Einzel wie auch im Doppel. Im März des Folgejahres gewann er in Lugano mit einer Wildcard sein erstes Challenger-Turnier. Im Mai folgte das ATP-Debüt in Genf auf Sand, wo er mit dem Grand-Slam-Sieger Marin Cilic und dem Sieger von 2018, Marton Fucsovics, zwei Arrivierte bezwingen konnte. Kurz darauf erreichte der Berner mit einem Sieg gegen den Polen Hubert Hurkacz in Stuttgart auf Rasen die Viertelfinals. Hurkacz erreichte danach in Wimbledon mit einem Sieg gegen Roger Federer den Halbfinal. Am Ende der Saison qualifizierte er sich für den Final der acht Jahresbesten.

Innert nur drei Monaten stiess Stricker in der Weltrangliste vom 1169. Rang auf Position 287 vor, und er gewann im Sommer 2021 in Gstaad an der Seite von Marc-Andrea Hüsler im Doppel sein erstes ATP-Turnier.

2021 gewann Stricker mit Marc-Andrea Hüsler in Gstaad das Doppel. Keystone

Stricker schien der Sprung von den Junioren zu den Grossen problemlos zu gelingen. Doch ganz so rasant ging es nicht weiter. Im Herbst gewann er bei drei Challenger-Turnieren nur noch ein Spiel, verlor in Triest und Banja Luka jeweils in der Startrunde gegen die Nummern 308 und 564 der Welt. Kein Grund zur Sorge, sagte Stricker damals. «Diese Rückschläge sind ganz normal. Es wäre ja nicht gut, wenn es jede Woche unglaublich läuft, denn dann gäbe es ja nichts mehr, an dem ich arbeiten muss.»

Fehlende Erfahrung und körperliche Defizite

Was Stricker fehlt, ist die Erfahrung. Und vermutlich gibt es auch bei der Fitness noch Luft nach oben. Im letzten Herbst machten ihm muskuläre Probleme am Rücken zu schaffen. Wie weit der Weg für den 19-Jährigen noch ist, zeigte sich in der Qualifikation der French Open, wo er in der zweiten Runde an Juan Igancio Londero (ATP 141) scheiterte. Nachdem Stricker gegen den neun Jahre älteren Argentinier der Satzausgleich gelungen war, gewann er kein einziges Game mehr und verlor mit 5:7, 6:4, 0:6. Stricker wartet weiter auf seine erste Grand-Slam-Qualifikation.

Das Ausscheiden in Paris hat unliebsame Folgen: Im Vorjahr hatte Stricker in Genf bei seinem ATP-Debüt gleich die Viertelfinals erreicht. Nun musste er auf das Heimturnier verzichten, weil zeitgleich die Qualifikation für die French Open stattfanden. Stricker fällt in der Weltrangliste um mindestens 22 Ränge zurück und wohl aus den Top 200. Eine Tendenz, die sich in den kommenden Wochen fortsetzen wird. Denn demnächst fallen dem Berner auch die Punkte vom Viertelfinal-Vorstoss in Stuttgart aus der Wertung.

2021 hatte Stricker in Genf ein fulminantes ATP-Debüt gegeben. Keystone

In Paris konnte Stricker zumindest die Negativspirale durchbrechen und wieder einen Sieg feiern können. Seit Ende März hatte er keine Partie mehr gewonnen, war in Lugano, wo er als Titelverteidiger angetreten war, in Aix-en-Provence und Heilbronn in der Startrunde ausgeschieden. Dort hatte Stricker nach einem Sturz aufs Handgelenk aufgeben müssen.

Es ist eine harte, aber erwartbare und durchaus einkalkulierte Landung auf dem Boden der Tatsachen. Denn Strickers Entwicklung mag zwar an Rasanz verloren haben, doch die Richtung stimmt. Ende Januar erreichte er auf der Challenger-Tour in Columbus den Final, in der Woche darauf gewann er in Cleveland. Zwischenzeitlich hatte er sich in der Weltrangliste bis auf Position 155 vorgearbeitet. Dazwischen folgten immer wieder Enttäuschungen, wie zum Beispiel im März im Davis-Cup-Heimspiel gegen den deutlich schlechter klassierten Libanesen Benjamin Hassan.

Nur Alcaraz und zwei weitere Teenager vor Stricker

Auf kleiner Bühne ist Stricker zuweilen ein König, auf der grossen noch ein Bettler. Seit Juli 2021 in Gstaad hat er nicht mehr auf der ATP-Tour gespielt. Anfang Jahr bestritt er bei den Australian Open erstmals die Qualifikation eines Grand-Slam-Turniers, wo er – wie nun in Paris – ebenfalls in der zweiten Runde verlor. «Vor dem ersten Match war ich extrem nervös, und auch körperlich habe ich einen Unterschied gemerkt. Ich bin mit ziemlich Muskelkater aufgestanden», sagte er damals. Die Erfahrung werde ihm für die Zukunft helfen. In Paris hat sich das noch nicht bewahrheitet.

Dass Dominic Stricker das Rüstzeug mitbringt, um den Sprung vom Talent zum etablierten Profi zu schaffen, hat er in diesem Jahr abseits der grossen Bühnen schon zur Genüge unter Beweis gestellt. Mit dem Amerikaner Tennys Sandgren besiegte er in den USA einen zweifachen Australian-Open-Viertelfinalisten, der Roger Federer schon an den Rand einer Niederlage gebracht hatte. Und mit Andreas Seppi einen langjährigen Top-20-Spieler, der in seiner Karriere drei ATP-Turniere gewinnen konnte.

Carlos Alcaraz ist einer von nur drei Teenagern, die in der Weltrangliste vor Dominic Stricker klassiert sind. Emilio Naranjo / EPA

Nur drei Teenager sind in der Weltrangliste vor Stricker klassiert, darunter das noch jüngere Phänomen Carlos Alcaraz. Der Spanier hat auf dem Weg zu seinem zweiten Masters-1000-Sieg in Madrid zuletzt Rafael Nadal und Novak Djokovic bezwungen und gilt als Anwärter auf den Sieg bei den French Open. Stricker hingegen muss noch auf seine Premiere warten. Seine Realität heisst nicht Paris, sondern Troisdorf. In der deutschen Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen bestreitet Stricker in der kommenden Woche ein Challenger-Turnier. Ob er dort wieder ein König sein wird?