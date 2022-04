Stan Wawrinka ist zurück: «Ich lag weinend im Spitalbett»

Tennis «Ich lag weinend im Spitalbett»: Stan Wawrinka ist zurück auf der grossen Bühne – kann er an glorreiche Tage anknüpfen? Nach zwei Operationen am Fuss und über einem Jahr Pause kehrt Stan Wawrinka in Monte Carlo in den ATP-Zirkus zurück. Seine Ziele bleiben ambitioniert: noch einmal einen Titel gewonnen, egal welchen. Simon Häring 09.04.2022, 05.00 Uhr

Ende März kehrte Stan Wawrinka in Marbella zurück. Antonio Paz / EPA

Nachdem er letzte Woche in Marbella gegen den Schweden Elias Ymer verloren hatte, lief Stan Wawrinka mit Tränen in den Augen vom Platz. Aber nicht etwa aus Enttäuschung, weil er verloren hatte, sondern aus Erleichterung, überhaupt wieder bei einem Turnier auf dem Tennisplatz gestanden zu sein. 385 Tage nach dem Auftritt in Dubai im Februar 2021.

Weil er unter chronischen Schmerzen litt, unterzog sich Wawrinka im März 2021 einer Operation am linken Fuss. Mit dem Ziel, bereits im Mai wieder Turniere zu bestreiten. Doch der Plan ging nicht auf, der Fuss entzündete sich immer wieder. «Nach den Spielen konnte ich fast nicht mehr laufen», sagte Wawrinka kürzlich vor seiner Rückkehr in Marbella. Ein zweiter, deutlich schwerer Eingriff wurde unumgänglich. Zur Frage, welcher Art die Verletzung war, äusserte er sich nie detailliert. Im Sommer 2017 hatte er sich schon zwei Eingriffen am Knie unterziehen müssen.

Wawrinka, der früher Mühe damit hatte, wenn er im Rampenlicht stand, tat, was er in schwierigen Zeiten immer schon getan hatte: Er zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Fragen zum Gesundheitszustand oder seinen Plänen für eine Rückkehr in den Tenniszirkus blieben unbeantwortet.

Seinen letzten von 16 Titeln gewann Wawrinka 2017 in Genf. Keystone

Covid-19, Fussoperation, Knieschmerzen

Wie sehr er unter seiner Situation gelitten hat, offenbarte er erst kürzlich in einem Interview, das er dem ihm vertrauten Journalisten Christian Despont gewährte. In diesem sagte er: «Nach der zweiten Operation lag ich weinend in meinem Spitalbett und stellte mir vor, wie viel Zeit ich an Geräten und auf dem Velo verbringen muss, um kleine Fortschritte zu machen. Man hatte mir gesagt, dass es nur ein paar Monate dauern würde. Aber aufgrund meiner Erfahrung wusste ich, dass es länger gehen würde.»

Schon die letzte Saison hatte denkbar schlecht begonnen. Weil Wawrinka unter dem Coronavirus litt, stand die Teilnahme an den Australian Open auf der Kippe. Die Schmerzen im Fuss begleiteten ihn seit anderthalb Jahren. Ähnlich war es 2017 beim Knie gewesen. «Neun Monate spielte ich mit Schmerzen, darunter eine Zeit lang auf Sand, wo die Schläge nicht so hart waren, also habe ich weitergespielt. Aber auf Rasen war es vorbei.» Stan Wawrinka hatte einst gesagt, man müsse «das Leiden fast schon geniessen, wenn man zu den Besten gehören will». Er tat es exzessiv. «Ich bin 36 Jahre alt und gebe seit 20 Jahren Vollgas. Ich konnte nicht mehr.»

Das Lebensmotto, ein Zitat von Samuel Beckett: «Immer versucht. Immer gescheitert. Egal. Versuch es wieder. Scheitere wieder. Scheitere besser.»

Ein Kinofilm und ein NFT-Spiel

Der Körper war ermüdet, doch der Kopf blieb rastlos. Wawrinka drehte einen Film («Maison de retraite», «Altersheim»), gründete einen Uber-Konkurrenten (ein Projekt, das inzwischen eingestellt wurde) und hat ein NFT-Spiel (non-fungible token) auf den Markt gebracht. Wawrinka sagt: «Ich bin ein Arbeitstier. Ich liebe es, beschäftigt zu sein. Er liebe es, etwas zu erschaffen, zu versuchen, zu entdecken. Aber auch: «Es ist ein gutes Gefühl, wenn es klappt. Aber es sind nicht die gleichen Emotionen wie beim Tennis.» Es ist das Adrenalin des Wettkampfs, das ihm fehlte.

Licht am Ende des Tunnels sah Wawrinka erst im letzten Sommer, als er auf der Anlage von Paris Saint-Germain unter Anleitung des Teamarztes Christophe Baudot einen Teil seiner Rehabilitation bestritt. Dieser habe ihm keine Illusionen gemacht. «Ich hatte keine Garantie, dass ich je wieder an Turnieren teilnehmen könnte», sagt Stan Wawrinka heute.

Gemessen wird Wawrinka an der Vergangenheit

Wawrinka stellte sich schon bei seiner ersten grossen Verletzung die Frage, ob nicht der Moment des Rücktritts gekommen sei. Er tat es nicht, weil er das Spiel liebt, weil er das Tennis liebt, weil er den Wettkampf liebt. Aber auch, weil ihm dieser Schritt Angst macht, «denn dann kommt vermutlich das grosse Loch», wie er einst sagte. Also nahm Wawrinka noch einmal den beschwerlichen Weg zurück auf sich. Der Ausgang? Ist ungewiss.

Denn gemessen wird Stan Wawrinka an der Vergangenheit. Er gewann die Australian Open, die French Open und die US Open. Er war die Nummer 3 der Welt, der Angstgegner von Novak Djokovic, dem besten Tennisspieler der Gegenwart, den er in beiden Grand-Slam-Finals bezwingen konnte. Nun kehrt Wawrinka auf die grosse Bühne zurück, spielt in der nächsten Woche beim Masters-Turnier in Monte Carlo, dank einer Wildcard.

Sein Wunsch ist bescheiden: Gesundheit. Und aufs Tennis bezogen? «Ich möchte noch einen Titel gewinnen. Es ist egal, ob es ein kleines oder ein grosses Turnier ist. Es geht um das Gefühl der Erfüllung.» Stan Wawrinka ist zurück. Auf dem Tennisplatz. Und aus dem Tal der Tränen.