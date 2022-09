Liebling der Massen: Zehn Roger-Federer-Fan-Momente in Bildern

Tennis-Legende Letztes Hurra für den Liebling der Massen: Zehn Federer-Fan-Momente in Bildern Mit Roger Federer verabschiedete sich einer der beliebtesten Tennisspieler der Geschichte. Zeit, um auf zwei Jahrzehnte Fanliebe zurückzublicken. Kreativ, witzig, unvergessen. Simon Häring, London Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Ob in Melbourne, Paris, New York oder London, in Schanghai, Tokio und selbst in Madrid, und damit im Heimatland von Rafael Nadal. Wo Roger Federer auch spielte, ihm war die Zuneigung der Anhänger gewiss. Seit 2000 vergibt die ATP einen Award für den «Fan Favourite». Ein Mal gewann der Brasilianer Gustavo Kuerten, zwei Mal der Russe Marat Safin. Doch seit sage und schreibe 19 Jahren (!) gibt es kein Vorbeikommen an Roger Federer. Auch 2020 und 2021, als er wegen diverser Verletzungen nur sechs Turniere bestritten hat, vereinte er die meisten Stimmen auf sich.

Wie kann das sein?

Vielleicht ist einer der Gründe für seine Popularität, dass Federer zwar auf den Platz gegangen ist, um den Gegner zu besiegen. Aber niemals, um ihn zu zerstören. Selbst Andy Roddick, der 21 von 24 Duellen mit dem Schweizer verloren hat, darunter drei Mal im Wimbledon-Final und ein Mal im Final der US Open, sagte in seiner dunkelsten Stunde: «Roger ist ein wahrer Champion und verdient alles, was er bekommt.» Viele seiner Kontrahenten betrachteten Federer nicht nur als Gegner, sondern als Partner in einem Spiel vor Publikum.

Federer gelang es mit seinem Spiel, die Menschen für sich einzunehmen. Es war elegant, klassisch, zeitlos. Im Zenit seiner Schaffenskraft schien sein Tennis nicht nur schwerelos, sondern auch unberechenbar. Weil er mit jedem Schlag einen Moment kreieren konnte, der nicht zu wiederholen war.

Federer schenkt Fans Respekt und Aufmerksamkeit

Das wahre Geheimnis seiner Popularität liegt in seinem Wesen. Federer begegnet allen Menschen mit Respekt und schenkt ihnen seine volle Aufmerksamkeit. Auf dem Platz teilte er seine Emotionen. Und so sehr sie ihn Niederlagen ärgern mochten, so glaubhaft vermittelte er den Eindruck, sich mit seinen Gegnern zu freuen. Roger Federer hat das Tennis auf, vor allem aber neben dem Platz geprägt.

Am Freitag feierte er in London sein letztes Hurra. Wir blicken zurück. Mit den kreativsten, witzigsten und schönsten Fanmomenten. Denn ohne sie, sagt Federer, hätten sich die Momente auf dem Platz einsam angefühlt.

Es scheint fast als hätte er Willhelm Tell als Nationalheld abgelöst. Roger Federer begeistert die ganze Nation von jung bis alt. Oli Scarff / Getty Images Europe Das Antlitz von Roger Federer, oder auch jenes von Andy Murray, bot Fans ein perfektes Masken-Motiv. Hector Vivas / LatinContent WO Für Unterschriften musste der Fed(erer)-Express so manches Mal anhalten, auf dem Platz hingegen war er kaum zu bremsen. Hier machte er gerade in Melbourne halt. Michael Dodge / Getty Images AsiaPac Die Liebe für Roger kennt keine Nationalität. Federer zog Fans um den ganzen Globus in den Bann. Hier eine Filipina die Federer in Stuttgart unterstützte. Marijan Murat / DPA Dieser Fan prophezeite es bereits 2009; Federer wird auch nach seinem Karriereende für viele die ewige Nummer 1 bleiben. Rebecca Naden - Pa Images / PA Images Roger Federer zauberte mit seinem Tennis so manch einer ein Lächeln ins Gesicht. Scott Barbour / Getty Images AsiaPac So stilsicher, wie sich Federer auf und neben dem Platz präsentierte, sind auch seine Fans: Diese Schweizer Fahne mit dem Gesicht Federers gesichtet in Shanghai 2017, wusste gestalterisch zu überzeugen. Ding Ting / XINHUA Vollen Körpereinsatz gab nicht nur Federer auf dem Platz, sondern auch seine Fans auf den Rängen. Hier drei junge Männer in Melbourne. Graham Denholm / Getty Images AsiaPac «Roger... verlass mich nicht» Dieses Plakat aus dem Jahr 2015 zeigte wohl Wirkung: Immerhin sieben weitere Jahre spielte Federer nachdem dieser Junge das Plakat in die Höhe stemmte. Pascal Muller / EQ Images «Pssst! Ruhe! Genie bei der Arbeit» Wer Roger Federer je bei einem Tennisspiel zugeschaut hat, gibt diesen Fans in Australien sicherlich Recht. Scott Barbour / Getty Images AsiaPac

