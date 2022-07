Ons Jabeur in Wimbledon: Für Tunesien, Afrika und arabische Welt

Tennis «Man nannte mich ein Grossmaul»: Ons Jabeur spielt für Tunesien, Afrika und die arabische Welt um den Wimbledon-Titel Mit der 27-jährigen Tunesierin Ons Jabeur steht erstmals eine Frau aus einem arabischen Land im Final eines Grand-Slam-Turniers. Im Final trifft sie mit Jelena Rybakina auf eine gebürtige Russin. Simon Häring Jetzt kommentieren 08.07.2022, 16.00 Uhr

Die Tunesierin Ons Jabeur steht als erste Frau aus der arabischen Welt im Einzel im Final eines Grand-Slam-Turniers. Tolga Akmen/EPA/ keystone-sda.ch

Zwei Tage, bevor das Wimbledon-Turnier begann, sagte Ons Jabeur: «Seit ich ein kleines Kind bin, spiele ich Tennis, um arabische Frauen dazu zu inspirieren, daran zu glauben, dass nichts unmöglich ist. Ich fühle mich als Botschafterin für mein Land, für die Jugend, für die Frauen.» Für Tunesien, für die arabische Welt und für den afrikanischen Kontinent, der im Tennis bisher nie eine Hauptrolle gespielt hat. Nun trennt Jabeur nur noch ein Sieg vom Erfolg beim bedeutendsten Tennisturnier der Welt: in Wimbledon.

Mit einem Sieg gegen Tatjana Maria zieht Ons Jabeur in den Final ein. Youtube

Es wäre zweifellos die Krönung einer Karriere und Lebensgeschichte, für die die Voraussetzungen alles andere als günstig waren. Aufgewachsen ist Jabeur als Jüngste mit den Brüdern Hatem und Marwen und Schwester Yasmine südlich von Monastir. Mit dem Tennis begann sie im Alter von drei Jahren, doch die Infrastruktur war schwach, die Möglichkeiten begrenzt. Weil ihr Klub keine eigenen Plätze hatte, musste sie für Trainings oft auf Hotelanlagen ausweichen, wo aber Touristen den Vorrang hatten.

Im Alter von zwölf Jahren verliess Jabeur die Familie, um in der Hauptstadt Tunis im Lycée Sportif El’Menzah zu trainieren, später folgten Aufenthalte in Belgien und Frankreich. Sie sagt: «Meine Eltern haben grosse Opfer für mich gebracht. Meine Mutter fuhr mich an jedes Turnier im ganzen Land.»

Kein Geld, keine Vorbilder, aber grosse Träume

Obschon es an Geld und Vorbildern fehlte, träumte Ons Jabeur schon als kleines Mädchen von grossen Erfolgen: «Man nannte mich ein Grossmaul, weil ich sagte, ich wolle Grand-Slam-Turniere gewinnen und einmal die Nummer eins der Welt werden. Und sie lachten mich aus.» Der Stellenwert des Frauensports ist in weiten Teilen Nordafrikas noch immer klein.

2011 hatte Jabeur im Alter von 16 Jahren als erste Araberin das Turnier der Juniorinnen von Roland Garros gewonnen. Allerdings brauchte sie danach sechs Jahre, um erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vorzustossen. Seither trägt sie Stein für Stein einer Mauer aus Vorurteilen ab und setzt mit jedem Sieg weitere Meilensteine für Afrika und die arabische Welt.

2011 gewann Jabeur in Paris die Juniorinnenkonkurrenz. zvg

Im letzten Jahr gewann sie in Birmingham ihren ersten WTA-Titel, im Mai 2022 das WTA-1000-Turnier von Madrid. Mit ihrem dritten Turniersieg in Berlin kurz vor Wimbledon stiess sie auf Rang zwei der Weltrangliste vor. Vor zwei Jahren hatte sie in Australien, im Vorjahr in Wimbledon jeweils den Viertelfinal erreicht. Alles als erste Frau aus der arabischen Welt.

Inspiration für Frauen, aber auch für Männer

Ons Jabeur trägt die Hoffnungen und Träume einer ganzen Region auf ihren Schultern, vor allem jene junger Frauen. Sie gilt als schüchtern und bescheiden, entsprechend brauchte sie Zeit, um in die Rolle als Pionierin hineinzuwachsen. In Wimbledon sagte sie: «Ich lebe einen Traum. Ich habe immer davon geträumt, besser zu werden und auf diesem Niveau zu spielen. Doch mindestens so wichtig ist es mir, dass ich junge Frauen, aber auch Männer in meiner Heimat und auf dem ganzen Kontinent dazu inspiriere, an ihre Träume zu glauben. Ich hoffe, wir werden künftig mehr Spielerinnen und Spieler aus Afrika und der arabischen Welt sehen.»

Unorthodox und kreativ ist Ons Jabeurs Spielstil. Youtube

Dass sie als Jugendliche ihre Heimat nicht verliess, um wie viele andere Talente in einer Tennisakademie in den USA, Frankreich oder Spanien zu trainieren, hat es Jabeur erlaubt, einen eigenen Spielstil zu entwickeln und zu bewahren, der sich wohltuend vom monotonen Grundlinienspiel ihrer Konkurrenz abhebt. So verfügt sie über einen hervorragenden Slice, ihr Paradeschlag ist aber der auf allen Belägen wirkungsvolle Stoppball.

Als letztes Teil fügte Jabeur die Fitness ihrem Erfolgspuzzle hinzu, seit ihr Mann, Karim Kamoun, sie als Fitnesstrainer begleitet. 2017 heiratete sie den ehemaligen tunesischen Fechter mit russischen Wurzeln.

Der Erfolg hat Jabeur ins Rampenlicht katapultiert, ihre Popularität fusst aber nicht ausschliesslich darauf. Nach ihrem Sieg im Halbfinal gegen ihre gute Freundin Tatjana Maria sagte sie: «Eine Tenniskarriere ist sehr kurz. Ich mag jetzt erfolgreich sein, aber nach einigen Jahren werde ich wieder in Vergessenheit geraten. Deshalb ist mir mein Charakter wichtiger, wie die Menschen über mich sprechen und was ihnen von mir bleibt.»

«Ich bin die Ministerin der Fröhlichkeit»

Der Zufall wollte es, dass ihr Finaleinzug auf den gleichen Tag fiel wie der Rücktritt des britischen Premierministers Boris Johnson. Als sie darauf angesprochen wurde, dass Oppositionsführer Keir Starmer im Publikum gesessen war, sagte Jabeur: «Ich weiss nicht, ob das gut ist, aber ich sehe, dass es viele glücklich macht. Ich bin die Ministerin der Fröhlichkeit.»

Freude und Ungläubigkeit bei Ons Jabeur nach dem Finaleinzug. Gerald Herbert/AP/ keystone-sda.ch

«Minister of Happiness» ist der Spitzname, den die Menschen in Tunesien ihr gegeben haben. Wo dieser seinen Ursprung hat, weiss Jabeur nicht, doch sie sagt: «Es war in den vergangenen Jahren nicht immer leicht in Tunesien. Ich denke, die Menschen waren glücklich, wenn sie mich spielen sahen. Wahrscheinlich nennen sie mich deshalb so.» Man kann sich kaum vorstellen, was in Tunesien passiert, sollte Jabeur den Final gegen die für Kasachstan spielende Russin Jelena Rybakina gewinnen. Und als erste Frau aus der arabischen Welt ein Grand-Slam-Turnier im Einzel gewinnen.

Sicher ist, dass ganz Tunesien mit Ons Jabeur mitfiebern wird. Der Finaltag fällt dort auf den ersten Tag des islamischen Opferfests Eid Al-Adha.

