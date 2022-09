Roger Federer vor Abschied: Fragen und Antworten zum Laver Cup

Tennis Nach Rücktritts-Ankündigung: Was ist eigentlich der Laver Cup, an dem Roger Federer sein letztes Spiel bestreitet? Roger Federer steht vor seinem letzten Auftritt auf der Tennis-Bühne. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu seinem letzten Turnier. Tobia Gazzotto Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Roger Federer wird das letzte Spiel seiner Karriere am Laver Cup bestreiten. Claude Diderich/Freshfocus

Am Ende dieser Woche wird Roger Federer im Rahmen des Laver Cups in London seinen letzten Auftritt auf der Tennis-Bühne feiern. Was ist eigentlich dieser Laver Cup und was unterscheidet ihn von anderen Turnieren?

Roger Federer und sein Manager Tony Godsick gründeten mit ihrer Agentur «Team8» in Kooperation mit dem australischen und amerikanischen Tennisverband und dem schweiz-brasilianischen Investor Jorge Paulo Lemann den Laver Cup im Jahre 2017. Als Inspiration diente das Golfturnier «Ryder-Cup» – ein Mannschaftsturnier, bei dem die besten Golfer Europas gegen die Besten aus den Vereinigten Staaten antreten.

Das Turnier ist nach der australischen Tennislegende Rod Laver benannt. Der heute 84-Jährige ist der einzige Spieler, dem es gelungen ist, zweimal in seiner Karriere den Grand Slam - also alle vier Major-Turniere in einem Kalenderjahr - zu gewinnen.

Der Pokal und der Namensgeber des Laver Cups auf einem Bild. Adam Glanzman / Getty Images North America

Aus Rivalen werden für einmal Teamkollegen. Statt sich wie sonst mit ihnen zu messen, steht Roger Federer für einmal mit Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray im gleichen Team.

Der Laver Cup wird in Teams gespielt. Ein Team besteht aus sechs Spielern. Es tritt jeweils ein Team mit europäischen Spielern gegen ein Team mit Spielern aus dem Rest der Welt an. Jedes Team verfügt über einen Team-Captain; Björn Borg ist der Captain von Team Europa und John McEnroe führt das Team der Welt an.

Team Europa Roger Federer (kein ATP-Ranking)

Rafael Nadal (ATP 3)

Novak Djokovic (ATP 7)

Andy Murray (ATP 43)

Casper Ruud (ATP 2)

Stefano Tsitsipas (ATP 6)

Team Rest der Welt Frances Tiafoe (ATP 19)

Taylor Fritz (ATP 12)

Diego Schwartzman (ATP 17)

Alex de Minaur (ATP 22)

Félix Auger-Aliassime (ATP 13)

Jack Sock (ATP 128)

Björn Borg, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal werden am kommenden Laver Cup wieder im selben Team sein. Martial Trezzini / KEYSTONE

Drei Spieler der jeweiligen Teams werden aufgrund ihres Rankings in der Weltrangliste bestimmt, die restlichen drei werden von den Team-Captains ausgewählt.

An den drei Turniertagen werden insgesamt 12 Partien gespielt: pro Tag drei Einzelmatches und ein Doppel. Am Freitag ist ein Sieg ein Punkt wert, am Samstag zwei und am Sonntag drei. So ist sichergestellt, dass die Entscheidung erst am Sonntag fällt. Das Team, welches zuerst 13 Punkte erreicht, gewinnt den Laver Cup. Alle Spiele werden im «Best-of-Three» -Modus gespielt. Bei Satzgleichstand wird ein Match-Tie-Break bis 10 gespielt um den Gewinner zu ermitteln. Falls es nach allen Partien 12:12 steht, wird der Laver Cup-Sieger in einem Doppelsatz ermittelt.

Seit der ersten Austragung 2017 in Prag entschied Team Europa das Turnier jedes Jahr für sich. 2020 fiel der Laver Cup pandemiebedingt aus. In der Gesamtwertung liegt das Team Europa also mit vier zu null vorne. Roger Federer hat an seinen drei Teilnahmen (2017, 2018, 2019) noch kein Einzel verloren. Von sechs Spielen gewann er sechs und verhalf Team Europa so zu drei Laver Cup-Siegen.

Der Laver Cup findet jährlich zwei Wochen nach den US Open statt. Dieses Jahr wird das Turnier vom Freitag 23. September bis zum Sonntag 25. September abgehalten.

Das Turnier wird jedes Jahr alternierend in Europa oder auf einem der anderen Kontinente ausgetragen. Meistens geschieht dies in einer Stadt, in der kein anderes ATP-Tour Turnier stattfindet. Der diesjährige Laver Cup wird in der O2 Arena in London ausgetragen, somit geniesst das Team Europa Heimvorteil.

Der Laver Cup wird immer in einer Halle auf einem schwarzen Hartplatz gespielt.

Roger Federer im Einsatz auf dem schwarzen Untergrund des Laver Cups. Kamil Krzaczynski / EPA

Der Laver Cup ist zwar seit 2019 ein offizieller Bestandteil der ATP-Tour, Weltranglistenpunkte werden aber keine vergeben. Der sportliche Wert des Laver Cups ist daher überschaubar. Die Spieler qualifizieren sich zwar über die Weltrangliste, eine Teilnahmepflicht besteht aber nicht.

Jedes Mitglied des Gewinnerteams erhält, zusätzlich zur geheimen Antrittsprämie, eine Siegprämie von 250'000 US-Dollar.

Eurosport überträgt alle Spiele des Laver Cups im Free-TV. Falls das SRF keine Sublizenz mehr erwirbt, wird der letzte Auftritt Federers im Schweizer Staatsfernsehen nicht übertragen.

