Novak Djokovic als «König der Dummheit» bezeichnet

Tennis Novak Djokovic wird bei seiner Rückkehr als «König der Dummheit» bezeichnet und fürchtet die Geister der Vergangenheit Novak Djokovic bestreitet das zweite Turnier nach seiner Abschiebung aus Australien. Für einmal stellt sich die Frage, wer sein härtester Gegner ist: jener auf der anderen Netzseite oder die Vergangenheit. Simon Häring Jetzt kommentieren 11.04.2022, 17.00 Uhr

Vor der Rückkehr in den Tenniszirkus: Novak Djokovic. Keystone

An den Australian Open konnte er nicht teilnehmen, nachdem ein Gericht ihn als Gefahr für die öffentliche Sicherheit taxiert und ihm die Einreise verweigert hatte, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Und weil er im Februar in Dubai in den Viertelfinals verlor, musste Novak Djokovic die Führung in der Weltrangliste an Daniil Medwedew abtreten. In Indian Wells und Miami konnte der Serbe wegen seines Impfstatus nicht spielen.

Erst zwei Partien hat Novak Djokovic in diesem Jahr bestritten. Und doch ist der beste männliche Tennisspieler der Gegenwart bereits wieder die Nummer 1 der Welt und wird dies auf absehbare Zeit auch bleiben. Denn der Russe Medwedew war zuletzt hinter den Erwartungen geblieben und pausiert nun wegen eines Leistenbruchs. Wie auch Rafael Nadal, der in diesem Jahr schon drei grosse Turniere gewonnen hat, die Jahreswertung überlegen anführt und in Monte Carlo elf Mal den Titel gewonnen hat.

Novak Djokovic bei seiner Abschiebung aus Australien im Januar. Getty Images

Heisst: Wieder sind alle Augen auf Djokovic gerichtet. Für einmal stellt sich die Frage, wer sein härtester Gegner sein wird: Jener auf der anderen Netzseite oder die Geister der Vergangenheit. Mehrere Tage sass der 34-Jährige in Melbourne in Ausschaffungshaft, zwei Mal stand er vor Gericht, in seiner Heimat Serbien wurden Prozessionen für ihn abgehalten, bei denen er als Märtyrer bezeichnet wurde. Präsident Aleksander Vucic hatte sich eingeschaltet, wie dessen australisches Pendant, Scott Morrison. Nach seiner Abschiebung suchte Djokovic auf einer Art spirituellen Pilgerreise durch den Balkan Trost und versuchte, das Geschehene zu verarbeiten.

Auf spiritueller Pilgerreise durch den Balkan: Novak Djokovic. Keystone

Novak Djokovic ist der erfolgreichste Tennisspieler der letzten Dekade, aber seine Biographie ist auch durchzogen von Niederlagen, Rückschlägen und Kontroversen wie der Australien-Saga. Bisher hat er daraus immer Kraft und Inspiration geschöpft und dabei eine bemerkenswerte Resilienz an den Tag gelegt. Auch diesmal? Novak Djokovic selbst sagt dazu:

«Wenn ich wieder Matches bestreite, wird mich das alles vielleicht wieder einholen, das bisher in mir schlummert und darauf wartet, an die Oberfläche zu kommen. Es beschäftigt mich täglich. Ich muss das annehmen und nach vorne schauen.»

Die vergangenen Monate seien mental und emotional herausfordernd gewesen, gestand Djokovic vor dem Masters-Turnier in Monte Carlo ein, das er 2013 und 2015 gewonnen hatte. Für ihn gehe es darum, «meinen Motor zu testen». Er brauche Zeit und Spiele, um zur Bestform zu finden. Wenig überraschend nennt er die French Open (ab 22. Mai) als grosses Ziel, wo er Titelverteidiger ist. Nach der Lockerung der Reisebestimmungen für Ungeimpfte steht der Teilnahme wie auch in Wimbledon nichts im Weg.

2021 gewann Novak Djokovic die French Open zum zweiten Mal. Keystone

Djokovic in Paris für viele Favorit

Kontroversen und Kritik werden ihn weiter begleiten. Kürzlich bezeichnete ihn der Chilene Marcelo Rios, einst für sechs Wochen die Nummer 1 der Welt, unverhohlen als «König der Dummheit», weil Djokovic seine Jagd nach Rekorden mit der Impfweigerung selber torpediere. «Ich glaube, zu Beginn tat er es aus Angst. Nun ist es einfach aus purer Arroganz.»

Rios ist bekannt für pointierte Meinungen, Djokovic wird diese Aussage wenig kümmern, wenn er am Dienstag in Monte Carlo auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) trifft. In den Viertelfinals könnte es zum Duell mit dem Mann der Stunde kommen, dem 18-jährigen Carlos Alcaraz (ATP 18) aus Spanien, der zuletzt in Miami den Titel gewann.

Für viele Beobachter war, ist und bleibt aber der 20-fache Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic der Mann sein, den es zu schlagen gilt. Selbst in Paris, wo dem 13-fachen Sieger Rafael Nadal schon zu Lebzeiten eine Statue gewidmet wurde, während Djokovic «nur» zwei Mal die Coupe des Mousquetaires gewonnen hat (2016 und 2021). Der renommierte Trainer Patrick Mouratoglou, der schon Serena Williams und Stefanos Tsitsipas betreute, sagte: «In Bestform ist Djokovic der beste Spieler der Welt, auch auf Sand.» Vor dem Spanier Rafael Nadal, den Djokovic 2021 in Paris in einem hinreissenden Halbfinal und 2016 im Viertelfinal bezwungen hatte.

