Opfer oder Heuchler? Novak Djokovic erhitzt wieder die Gemüter

Tennis Opfer oder Heuchler? Wie Novak Djokovic die Gemüter erhitzt – und weshalb sich Joe Biden mit ihm beschäftigen muss Weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, kann Novak Djokovic nicht in die USA einreisen. Der Serbe sagt, er trage die Konsequenzen seines Impfverzichts. Gleichzeitig bekämpft er sie mit allen Mitteln. Simon Häring Jetzt kommentieren 06.03.2023, 16.30 Uhr

Ab Mittwoch findet in Indian Wells das erste Masters-Turnier des Jahres statt. Nicht dabei ist Novak Djokovic, die Nummer 1 der Welt, der Sieger der Australian Open und beste männliche Tennisspieler der Gegenwart. Kurz vor der Auslosung zog sich der 35-Jährige zurück. Der Grund dafür: Nicht gegen das Coronavirus geimpften Ausländern ist die Einreise in die USA bis am 11. Mai untersagt. Erst dann fallen die letzten Einschränkungen.

Im Februar sprach Novak Djokovic in Belgrad über seine Pläne, mit Spezialbewilligung in den USA zu spielen. Bild: Darko Vojinovic/AP

Drei Jahre nach Ausbruch der Coronapandemie sind die USA eines der wenigen Länder des globalen Westens, das Ungeimpfte in ihrer Mobilität einschränkt. Weshalb diese erst oder ausgerechnet Anfang Mai fallen, scheint ebenso willkürlich wie die Ungleichbehandlung von Ausländern.

Entsprechend harsch sind die Reaktionen aus der Tennisszene, die sich eine Teilnahme Djokovics wünscht. Besonders gross ist das Unverständnis unter den ebenfalls impfkritischen Amerikanern. John Isner zum Beispiel sagt mit ironischem Unterton: «Keine Sorge, Leute. Ab Mai gilt Novak dann als sicher genug und kann einreisen. Bis dahin ist er viel zu gefährlich. Stellt die Wissenschaft nicht infrage. Unsere Regierung hatte alles im Griff.»

Wie vor Jahresfrist in Australien, als Novak Djokovic für Machtspiele vom inzwischen abgewählten Präsidenten Scott Morrison instrumentalisiert worden war, versuchen auch diesmal Politiker Kapital aus der Geschichte zu schlagen. Floridas republikanische Senatoren Rick Scott und Marcos Rubio fordern US-Präsident Joe Biden auf, Djokovic die Einreise in die USA zu ermöglichen, wie aus einem Schreiben an das Weisse Haus hervorgeht, das die beiden Senatoren in den sozialen Medien öffentlich machten.

Mit diesem Schreiben richten sich die beiden Senatoren Rick Scott und Marcos Rubio an US-Präsident Joe Biden. Bild: Twitter

Nicht ohne Hintergedanken. Ab dem 22. März geht in deren Bundesstaat Florida das Miami Open über die Bühne. Dort hofft man noch immer, dass Djokovic, mit sechs Erfolgen auch dort Rekordsieger, antreten kann. Das Ansinnen wird vom amerikanischen Tennisverband USTA unterstützt, der auch die US Open austrägt. Neben den US Open, Indian Wells und Miami hatte Djokovic im Vorjahr auch noch die Masters-Turniere in Cincinnati und Montreal verpasst, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.

Djokovic zahlt sportlich einen hohen Preis für seine Entscheidung. Doch ihn nur als Opfer politischer Entscheidungen zu sehen, greift viel zu kurz.

Gebetsmühlenartig wiederholte der 22-fache Grand-Slam-Sieger den Satz, er werde die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ohne Murren tragen. Vor einem Jahr sagte Djokovic auf die Frage, ob er auf eine Teilnahme bei den French Open und in Wimbledon verzichte, sollte dafür eine Impfung Voraussetzung sein, antwortete er: «Ja, das ist der Preis, den ich gewillt bin zu bezahlen. Meine Prinzipien sind wichtiger als jede Trophäe.»

Novak Djokovic musste in der Vorwoche in Dubai die erste Niederlage des Jahres einstecken. Bild: Lukas Coch/EPA

Bruder Djokovic findet Ausschluss «unglaublich»

Doch wie glaubwürdig ist die Aussage, Konsequenzen anzunehmen, wenn man sie gleichzeitig mit allen Mitteln bekämpft? Denn Anfang Februar bestätigte Djordje Djokovic gegenüber der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug, dass sein Bruder einen Antrag auf eine Spezialbewilligung gestellt hat, die es Djokovic erlaubt hätte, dennoch in die USA einzureisen. Die Frage sei erlaubt: Ist Novak Djokovic hier Opfer? Heuchler? Oder beides?

Wie wenig Verständnis seine Entourage für die geltenden Regeln aufbringt, zeigte sich auch in Begründung von Djordje Djokovic. «Leider haben wir es nicht in den eigenen Händen. Novak braucht eine Spezialbewilligung, weil die USA ungeimpfte Ausländer immer noch nicht einreisen lässt», liess sich der jüngste der drei Djokovic-Brüder im Februar zitieren. Diesen Umstand kritisierte er mit Verweis auf andere Länder als «unglaublich».

Ebenso hart trifft die Ablehnung des Gesuchs den Deutschen Tommy Haas, den Turnierdirektor in Indian Wells. Während der Australian Open sagte er: «Ich hoffe, dass wir die Restriktionen für ihn früher aufheben lassen können. Es wäre eine Schande, wenn Novak nicht einreisen könnte.»

2016 gewann Djokovic zum fünften und bislang letzten Mal in Indian Wells. Bild: Keystone

Djokovic bleibt die Nummer 1 der Welt

Obwohl Djokovic Indian Wells und Miami verpasst und wohl erst Anfang April auf Sand in Monte Carlo in den Tenniszirkus zurückkehrt, dürfte er auch dann noch an der Spitze der Weltrangliste stehen. Einzig Stefanos Tsitsipas hat rein rechnerisch eine Chance, ihn zu verdrängen. Der Grieche müsste jedoch eines der beiden Masters-Turniere gewinnen und beim zweiten den Final erreichen. Zwar ist Carlos Alcaraz, den Djokovic mit seinem zehnten Erfolg in Melbourne überholt hatte, erster Verfolger, doch der Spanier ist in Indian Wells Titelverteidiger und erreichte 2022 in Miami den Halbfinal. Er kann Djokovic deshalb nicht von der Spitze verdrängen.

Für einige mag Novak Djokovic ein Opfer oder Spielball sein, für andere ist er ein Heuchler. Unbestritten ist nur eines: dass Djokovic noch immer der beste männliche Tennisspieler der Gegenwart ist – Impfung hin oder her.