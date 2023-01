Frauentennis: Kampf gegen sexuelle Übergriffe durch Trainer

Immer wieder werden Tennisspielerinnen als junge Mädchen Opfer psychischer, physischer und sexueller Gewalt durch ihre älteren und meist männlichen Trainer. Wie die WTA das Problem in den Griff bekommen will. Und was Jil Teichmann darüber denkt.

Simon Häring, Melbourne Jetzt kommentieren 20.01.2023, 11.00 Uhr