Dominic Stricker setzt auf Federer-Modell und zahlt Lehrgeld

Tennis Trennung vom Manager: Dominic Stricker zahlt Lehrgeld – und setzt auf Federer-Modell Dominic Stricker setzt seinen Weg an die Weltspitze fort – weniger rasant als erhofft, dafür nachhaltig. Lehrgeld bezahlt der 20-jährige Berner nicht nur auf, sondern auch neben dem Tennisplatz. Simon Häring Jetzt kommentieren 27.10.2022, 14.30 Uhr

Bisher kennt die Karriere von Dominic Stricker nur eine Richtung: nach oben. Nicht steil, aber stetig. Im Herbst 2020 der Triumph in der Juniorenkonkurrenz der French Open im Einzel und im Doppel, im Jahr darauf gewinnt er ein Challenger-Turnier in Lugano und erreicht bei seinen zwei ersten ATP-Turnieren in Genf und Stuttgart die Viertelfinals. Nun stösst der 20-Jährige bei seiner Premiere auf zweithöchster ATP-Stufe, bei den Swiss Indoors Basel, mit einer Wildcard ausgestattet, in die Achtelfinals vor.

Auch bei seinem Basel-Debüt überzeugt Dominic Stricker. Georgios Kefalas/Keystone

Damit schlägt Stricker zwei Fliegen auf einen Streich: Einerseits qualifiziert er sich wohl als erster Schweizer für die Next-Generation-Finals, den Final der acht Jahresbesten unter 21-Jährigen. Andererseits verbessert er sich in der Weltrangliste auf eine Position in der Region um Platz 115 und hat damit gute Aussichten, bei den Australian Open Aufnahme im Hauptfeld zu finden. 2022 scheiterte der Berner in Melbourne, Paris und Wimbledon in der zweiten Runde der Qualifikation, in New York sogar in der ersten.

Erfolg macht begehrt – nicht nur bei Sponsoren, auch bei Managern.

Machte sich im Fussball einen Namen: Mathias Walther. Keystone

Als Stricker im Oktober 2020 im nationalen Leistungszentrum von Swiss Tennis in Biel empfangen wird, sitzt Mathias Walther in der ersten Reihe. Er machte sich im Fussball einen Namen, wirkte in diversen Funktionen beim Schweizer Rekordmeister GC, war Trainer beim FC Winterthur und zuletzt von 2017 bis 2019 wieder Sportchef bei den Grasshoppers. Nun stellte er sich als neuer Manager der Schweizer Tennishoffnung vor. Für eine Weile hatte er auch die Tennisspielerin Jil Teichmann betreut.

Die Zusammenarbeit des Ex-Fussballers mit dem Tennistalent beginnt vielversprechend: Stricker unterschreibt beim Schweizer Uhrenhersteller Norqain, kurz darauf folgt das Bankinstitut Cornèrcard als Hauptpartner.

Vater Stephan reduziert Pensum bei der Polizei

Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer, nach einem knappen Jahr erfolgt die Trennung. Von dieser Zeitung darauf angesprochen, gibt sich Stricker diplomatisch und sagt: «Es hat sich auseinandergelebt. Es gab ein, zwei Meinungsverschiedenheiten.» Näher darauf eingehen möchte er nicht.

Im Achtelfinal der Swiss Indoors liefert sich Stricker ein Duell auf Augenhöhe mit der Weltnummer 15, Pablo Carreno Busta. Marc Schumacher/freshfocus

Auch Walther möchte sich auf Anfrage nicht dazu äussern und verweist darauf, dass die Zusammenarbeit schon vor einem Jahr geendet habe. Er habe die Zeit mit Stricker genossen und taxiert sie als erfolgreich. Beide Seiten sind sichtlich darum bemüht, keine schmutzige Wäsche zu waschen.

Statt Walther kümmert sich nun Strickers Vater Stephan ums Management. Dafür hat der gelernte Koch, der es im Tischtennis bis in die NLA schaffte, sein Pensum bei der Polizei reduziert. Für eine Zusammenarbeit mit einer grossen Agentur ist Stricker empfänglich, aktiv darum bemühen werde man sich aber nicht. Er sagt: «Wir sind offen dafür, was kommt.»

Derzeit setzt Stricker auf ein Familienmodell, wie es in der frühen Phase seiner Karriere auch Roger Federer praktizierte. Neben Vater Stephan ist auch Mutter Sabine eingebunden, über die der 20-Jährige sagt: «Sie ist mehr als meine Mutter und 24 Stunden für mich da. Ich kann sie immer erreichen. Sie nimmt mir viel Arbeit ab, begleitet mich an Anlässe, hält das ganze Team zusammen und bietet in allen Belangen Unterstützung.» Seine ältere Schwester Michèle pflegt die Inhalte auf den sozialen Medien.

Dominic Stricker mit Mutter Sabine, Schwester Michèle, Vater Stephan und dem Walliser Hotelier Martin Werlen. Screenshot

Swiss Tennis bietet Schützenhilfe

Ganz ohne externe Hilfe geht es nicht. Der Walliser Hotelier Martin Werlen bucht Hotels, kümmert sich um Flüge. Für juristische Fragen zuständig ist der Wirtschaftsanwalt Dr. Roger Cadosch. Der Berner gilt als Experte für Steuerrecht und sitzt auch im Stiftungsrat der Schweizerischen Sporthilfe.

Stricker hat sein Umfeld damit neu aufgestellt und vergrössert. Das alles kostet. Obwohl er in diesem Jahr knapp 200'000 Franken Preisgeld (vor Steuern) erspielt hat – sparen kann der Berner noch nicht. Er sagt: «Die Hotels und Flüge kosten viel.» Am Ende resultiere eine schwarze Null.

Entlastung bietet der Tennisverband: Sowohl Trainer Sven Swinnen als auch Fitnesstrainer Beni Linder erhalten ihren Lohn von Swiss Tennis. Die Trainingsplätze und der Fitnessraum im nationalen Leistungszentrum in Biel stehen Stricker kostenlos zur Verfügung, wenn er in der Schweiz weilt.

Trainer von Dominic Stricker ist Sven Swinnen, der beim Schweizer Tennisverband Swiss Tennis angestellt ist. Urs Lindt/freshfocus

Neuland ist für ihn die Belastungssteuerung. Er sagt: «Es gab viele schwere Momente, viele kleinere Rückschläge.» Mal war es der Daumen, dann der Rücken, immer wieder die Knie, die ihn zu Pausen zwangen. «Zum Glück nur kleine Sachen, aber mental ist es dennoch nicht einfach», sagt Stricker.

Zwar gewann der 20-Jährige in diesem Jahr zwei Challenger-Turniere (in Cleveland und Zug) und verbesserte sich in der Weltrangliste um über 100 Ränge und gehört zu den Weltbesten seines Jahrgangs. Dass er aber seine erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier verpasste, ist eine leise Enttäuschung. Doch ohne Lehrgeld zu zahlen, kommt niemand an die Weltspitze, auch Dominic Stricker nicht. Auf und neben dem Platz.

