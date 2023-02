Novak Djokovic will Spezialbewilligung für USA-Reise

Tennis «Unglaublich, dass er nicht einreisen darf»: Novak Djokovic will Spezialbewilligung, um in den USA spielen zu können Novak Djokovic hat ein Gesuch gestellt, um mit Spezialbewilligung in die USA einreisen zu können, obwohl er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Der Serbe will Turniere in Miami und Indian Wells spielen. Simon Häring Jetzt kommentieren 10.02.2023, 15.52 Uhr

Als er nach seinem zehnten Sieg bei den Australian Open gefragt wurde, wo und wann man ihn wieder sehen würde, sagte Novak Djokovic noch: «Ich weiss es nicht.» Erst müsse er den drei Zentimeter langen Riss in der Oberschenkelmuskulatur des linken Beines auskurieren. Und ob er die Turniere in Indian Wells (ab 8. März) und Miami (ab 22. März) bestreiten könne, sei fraglich, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist.

Novak Djokovic möchte bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami teilnehmen. Trotz Einreisesperre für Ungeimpfte. Lukas Coch / EPA

Anfang Februar gaben die Gesundheitsbehörden der USA bekannt, per 1. März den seit mehr als drei Jahren geltenden nationale Notlage und per 11 Mai den Gesundheitsnotstand zu beenden. Zu spät für Novak Djokovic.

Doch nun setzt die Entourage alle Hebel in Bewegung. Wie Bruder Djordje Djokovic gegenüber der serbischen Nachrichtenagentur Tanjug bestätigt, hat der 35-Jährige einen Antrag auf eine Spezialbewilligung gestellt.

«Leider haben wir es nicht in den eigenen Händen. Novak braucht eine Spezialbewilligung, weil die USA ungeimpfte Ausländer immer noch nicht einreisen lässt», wird der jüngste der drei Djokovic-Brüder zitiert. Diesen Umstand kritisierte er mit Verweis auf andere Länder als «unglaublich».

In Australien beschäftigte Djokovic eine Verletzung am linken Oberschenkel. Asanka Brendon Ratnayake / AP

Der Deutsche Tommy Haas ist Turnierdirektor in Indian Wells. Während der Australian Open sagte er: «Es wäre schön, ihn wieder hier zu haben und ich hoffe, dass wir die Restriktionen für ihn früher aufheben lassen können. Es wäre eine Schande, wenn Novak nicht einreisen könnte.»

2016 gewann Djokovic zum fünften und bislang letzten Mal in Indian Wells. Keystone

Djokovic hat in Indian Wells fünf Mal gewonnen. 2020 war das Turnier wegen der Pandemie abgesagt worden, 2021 und 2022 konnte er nicht in die USA einreisen, weil er sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen will. Deswegen verpasste Djokovic auch die US Open 2022 in New York.

Mit seinem 22. Grand-Slam-Titel in Melbourne zog Novak Djokovic mit dem bisherigen Rekordhalter Rafael Nadal gleich und kehrte auch an die Spitze der Weltrangliste zurück. Danach pausierte Djokovic für zehn Tage, ehe er in Belgrad wieder ins Training einstieg. Sein nächstes Turnier wird Novak Djokovic Ende Monat in Dubai (ab 27. Februar) bestreiten.

