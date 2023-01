Belinda Bencic trennt sich von Mitläufern und Abzockern

Tennis Weg von Mitläufern und Ja-Sagern: Weshalb ein Grand-Slam-Titel für Belinda Bencic nur eine Frage der Zeit ist Um sich den Traum vom Grand-Slam-Titel endlich zu erfüllen, stellt sich Belinda Bencic ihrer Angst vor Veränderungen. Weil sie erkannt hat, dass Mitläufer sie nicht mehr weiterbringen. Das braucht Mut. Simon Häring, Melbourne 3 Kommentare 23.01.2023, 12.00 Uhr

Sie ist Olympiasiegerin, war die Nummer 4 der Welt und gehört seit Jahren zur erweiterten Weltspitze. Doch darauf, dass in Erfüllung geht, wovon sie träumt und worauf sie hinarbeitet, seit sie Kind ist, wartet Belinda Bencic auch kurz vor ihrem 26. Geburtstag noch immer: einen Grand-Slam-Titel. Am Montag verspielte sie im Achtelfinal der Australian Open im ersten Satz eine 4:2-Führung und scheiterte letztlich deutlich mit 5:7, 2:6 an derzeit äusserst formstarken Weissrussin Arina Sabalenka (24, WTA 5).

Belinda Bencic will raus aus der Komfortzone. Lukas Coch / EPA

Wer ein Grand-Slam-Turnier gewinnen will, muss innerhalb von zwei Wochen sieben Spiele gewinnen. In Melbourne blieb Bencic schon auf der Hälfte des Weges hängen. Die Niederlage habe ihr aufgezeigt, wie viel und was ihr noch fehle, resümierte sie danach. Schonungslos, aber nicht selbstzerstörerisch. Selbstkritisch, aber nicht verbissen, sondern motiviert.

Belinda Bencic kann diese Niederlage einordnen. Sie ist gut in die Saison gestartet, hat in Adelaide ein Turnier gewonnen, auf dem Weg dorthin mit Caroline Garcia und Daria Kasatkina zwei Spielerinnen aus den Top Ten besiegt und damit ihre Rückkehr in diesen erlauchten Kreis sichergestellt. Bencic hat alle anderen Frauen in den Top Ten schon mindestens einmal besiegt. Nur gegen die Griechin Maria Sakkari und nun gegen Sabalenka weist die Schweizerin im Direktvergleich eine knapp negative Bilanz vor.

Es wäre ein Witz der Tennisgeschichte, sollte Belinda Bencic ihre Karriere dereinst ohne Grand-Slam-Titel beenden. Andere, weit weniger konstante Spielerinnen haben das in den letzten Jahren geschafft: Emma Raducanu, Sofia Kenin, Jelena Ostapenko und Barbora Krejcikova zum Beispiel.

Ex-Trainer waren profillose Mitläufer

Belinda Bencic hätte den Rest ihrer Karriere in der erweiterten Weltspitze verbringen können, ein Millionenpreisgeld kassieren und hin und wieder ein Turnier gewinnen können, wie sie das in den letzten Jahren schon getan hat – und wie es viele andere tun. Doch sie geht einen anderen Weg.

In der Gewohnheit, schreibt Goethe in «Wilhelm Meisters Wanderjahre», ruht das einzige Behagen des Menschen. Die Ambitionierten zeichnet aus, dass sie sich hinterfragen. Um sich zu verbessern, setzen sie sich dem Unbehagen aus. Immer wieder. Konkret: Sie verlassen ihre Komfortzone.

Genau das tut nun Belinda Bencic. Sie hat sich entschieden, ihre Angst vor Veränderungen abzulegen, wie sie vor den Australian Open sagte. Sie will ihr Spiel nicht nur verbessern, sondern ist bereit, dieses unter ihrem neuen Trainer, dem Russen Dimitri Tursunow, gleich fundamental umzubauen.

Dimitri Tursunow soll Bencic zur Grand-Slam-Siegerin formen. CH Media

Das erfordert insbesondere deshalb Mut, weil sie damit einen Weg verlässt, der Erfolg gebracht hat. Mit 16 Junioren-Siegerin in Paris und Wimbledon, mit 17 im Viertelfinal der US Open, mit 18 in den Top Ten der Weltrangliste. Der erste Grand-Slam-Titel? Der Vorstoss an die Spitze der Weltrangliste? Beides schien nur eine Frage der Zeit. Nichts davon traf ein. Verletzungen und die Abnabelung von Vater und Trainer Ivan kamen dazwischen.

2018 war Vladimir Platenik (l.) kurze Zeit Trainer von Belinda Bencic. Keystone

Dazu kamen mehrere Versuche mit meist unbekannten, wenig profilierten und meinungsschwachen Trainern, bei deren Anstellung die wichtigste und wohl einzige Anforderung war, dass sie Bencics Spiel nicht verändern wollen. Sie waren im besten Fall Mitläufer, im schlechtesten Abzocker. Ihre Aufgabe bestand darin, eine Komfortzone zu schaffen und Bencic bei Laune zu halten – und damit nebenbei ein stattliches Salär zu kassieren.

Tursunow als Stein im Erfolgspuzzle

Alles Attribute, die nicht auf Dimitri Tursunow zutreffen. Er hat schon als Spieler genug verdient, um nicht auf einen Trainerjob angewiesen zu sein. Er kann sich den Luxus leisten, seine Meinung unverblümt zu sagen. Und weil er mit seiner Philosophie bisher Erfolge hatte, ist er auf dem Markt sehr gefragt. Das hat es ihm auch erlaubt, die Zusammenarbeit mit Emma Raducanu, der US-Open-Siegerin von 2021, von sich aus zu beenden. Und Tursunow ist nicht bekannt als einer, der seine Meinung für sich behält.

Deshalb wollte Bencic Tursunow verpflichten. Und genau das macht ihn zum fehlenden Stein in ihrem Erfolgspuzzle. Deshalb ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis sie sich ihren Traum vom Grand-Slam-Titel erfüllt.

