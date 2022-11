Next Gen Finals: Dominic Stricker als Opfer seines Erfolgs

Next Gen Finals Wie Dominic Stricker Opfer seines Erfolgs wird und sagt: «Diese Chance ist einmalig» In der kommenden Woche spielt Dominic Stricker als erster Schweizer den Final der acht Jahresbesten unter 21-Jährigen. Weshalb für ihn die Next Gen Finals in Mailand vor Probleme für die Zukunft stellen. Simon Häring Jetzt kommentieren 04.11.2022, 19.26 Uhr

Er ist 19-jährig, hat in diesem Jahr in Cleveland und Zug zwei Challenger-Turniere gewonnen, sich seit Anfang Saison in der Weltrangliste um über 150 Plätze verbessert. Dominic Stricker gehört die Zukunft. Nicht nur im Schweizer Tennis, auch im globalen Vergleich muss sich der Berner nicht verstecken. Beleg dafür ist die Qualifikation für die Next Gen Finals, das Turnier der acht Jahresbesten unter 21-Jährigen. Zwar wird er «nur» im neunten Rang geführt, rückt aber für den Spanier Carlos Alcaraz nach.

Blick auf eine erfolgreiche Saison zurück: Dominic Stricker. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der 19-Jährige ist nicht nur der Vorjahressieger bei den Next Gen Finals, sondern auch Sieger der US Open und seither die jüngste Nummer 1 der Geschichte im Männertennis. Resultate, mit denen sich Alcaraz für die ATP Finals qualifiziert hat und damit den Weg frei macht für Stricker, der als erster Schweizer beim seit 2017 ausgetragenen Turnier antreten kann.

Stricker hat sich die Teilnahme zum Ziel gesetzt. Nach seinem Sieg in der ersten Runde der Swiss Indoors Basel sagte der Berner: «Mir gehen gerade viele Dinge durch den Kopf. Ich schaue auch, was die anderen machen, was ich sonst nicht tue. Dass ich die erste Runde gewonnen habe, hilft mir.» Es sollte reichen, weil der Italiener Matteo Arnaldi bei einem parallel stattfindenden Challenger-Turnier den geforderten Turniersieg verpasste.

In Mailand geht es um Ruhm, Ehre und Geld

Die bisherigen Sieger in Mailand tragen so illustre Namen wie Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Es geht für Stricker also um Ruhm und Ehre – und um viel Geld. Schon die Qualifikation bringt ihm 82'250 Dollar ein. Der ungeschlagenen Sieger erhält 423'750 Dollar. Sehr viel Geld für Spieler an der Schwelle zur Weltspitze. 207'000 Dollar hat Stricker in diesem Jahr an Preisgeld eingespielt. Sparen liegt noch nicht drin, wie er in Basel sagte. Zu viel verschlingen Reisen, Hotels und Löhne.

Stricker erbt in Mailand den Startplatz von Carlos Alcaraz. Christophe Petit Tesson / EPA

Stricker setzt auf Erholung statt auf Punktejagd

Gespielt wird in drei Vierergruppen, die beiden Gruppenersten stossen in den Halbfinal vor. Dazu kommen eine ganze Reihe Spezialregeln. Für den Satzgewinn braucht es vier statt sechs Games, beim Stand von 3:3 gibt es ein Tiebreak. Bei Einstand (40:40) entscheidet der nächste Punkt, wobei der Rückschläger wählen kann, von welcher Seite serviert wird.

Dass in Mailand nach anderen Regeln gespielt wird, ist auch der Grund, weshalb es zwar um Ruhm, Ehre und Geld geht, nicht aber um Punkte für die Weltrangliste. Mit unliebsamen Folgen für Stricker, der noch um die Aufnahme im Hauptfeld der Australian Open (ab 16. Januar) zittern muss.

Denn am Freitagabend schied Dominic Stricker beim Challenger-Turnier in Bergamo in den Viertelfinals nach einer 4:6, 6:7-Niederlage gegen den Finnen Otto Virtanen (21, ATP 265) etwas überraschend aus. Er reist nun nach Mailand weiter, wo er die Next Generation Finals bestreiten wird.

Dominic Stricker scheitert in Bergamo in den Viertelfinals. Marc Schumacher / freshfocus

Zeitgleich findet im französischen Roanne ein Challenger-Turnier statt, von dem sich Stricker hatte abmelden müssen, nach dem er sich für den Jahresfinal qualifiziert hatte. Während er in Mailand sein Punktekonto nicht weiter äufnen kann, erhält der Sieger in Roanne 100 Punkte. «Es ist für mich die letzte Chance, die Next Gen Finals zu bestreiten und deshalb einmalig», sagte er in Basel. Im Wissen um die Nachteile der Qualifikation.

Denn wer Aufnahme im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers erhalten will, muss sechs Wochen davor unter den Top 104 der Weltrangliste klassiert sein. Für die Australian Open 2023 ist der 5. Dezember Stichtag.

Stricker wird am Montag im 111. Rang der Weltrangliste geführt. Unter Umständen könnte diese Klassierung reichen, wenn vor ihm Klassierte noch ihren Rücktritt geben, oder wegen Verletzungen absagen müssen. Sicher ist: Stricker wird sich in der Weltrangliste nicht mehr verbessern können, weil er nach den Next Generation Finals seine Saison beendet, sich erst erholen und dann auf die neue Spielzeit vorbereiten möchte.

Kontrahenten in seiner Ranglistenregion haben indes noch vier Wochen Zeit, um bei Challenger-Turnieren in der Slowakei, Finnland, Italien und Spanien Punkte zu sammeln, um sich in der Weltrangliste zu verbessern. Und sich damit noch vor Dominic Stricker zu schieben. Er wird damit ein Opfer seines Erfolgs. Zumindest vorläufig.

