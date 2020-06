Testspiel: Der FC Luzern und der FC Schaffhausen trennen sich unentschieden Der FC Luzern testete in der Swissporarena gegen den FC Schaffhausen. Nach einer Führung zur Halbzeit lag der FCL bis kurz vor Schluss zurück, Verteidiger Bürki gelang noch der Ausgleich. Aktualisiert 06.06.2020, 12.50 Uhr

(jwe) Im Testspiel in der Swissporarena trennen sich der FC Luzern und der FC Schaffhausen mit einem Unentschieden (2:2). Ibrahima Ndiaye brachte den FCL in Führung. In der zweiten Halbzeit traf Schaffhausen zweimal und lag bis kurz vor Ende der Partie in Führung. FCL-Verteidiger Marco Bürki war es, der für die Luzerner noch ausgleichen konnte.

Hier die Tweets zum Spiel vom FC Luzern: