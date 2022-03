Der Luzerner Ruderer Simon Schürch gibt ein Blitzcomeback

«The Boat Race» Das Comeback des Olympiasiegers: Der Luzerner Simon Schürch steigt für ein legendäres Rennen zurück ins Ruderboot Fünf Jahre nach seinem Rücktritt bestreitet Simon Schürch am Sonntag das «Boat Race» in London. Der Anlass könnte kaum traditioneller sein. Für das spezielle Rennen nahm der 31-jährige Luzerner viel auf sich. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon Schürch trainierte mit dem Cambridge-Team letzte Woche auf dem Sarnersee. Bild: Manuela Jans-Koch

Im vergangenen Sommer hatte Simon Schürch mit dem Trainer des Cambridge-Achters telefoniert. Der Luzerner Ruderer wollte wissen, wie hoch seine Chancen auf einen Platz im Flaggschiff der Elite-Uni seien. Sein Vorhaben war kühn. 23 Kandidaten – die meisten von ihnen in der Blütezeit der Karriere – buhlten um acht Plätze. Schürch, der Olympiasieger von 2016, ist längst kein Spitzensportler mehr. Seinen Rücktritt hat er vor fünf Jahren vollzogen. Er ist mittlerweile 31-jährig, er joggt zwar regelmässig und geht in den Kraftraum, aber sein Leistungsniveau hat sich dem Hobbysport angenähert. Er sagt: «Im Vergleich zu einem aktiven Ruderer war ich überhaupt nicht fit.»

Während seiner Karriere hat er viele grosse Titel gewonnen. Mit dem leichten Vierer wurde er Europameister, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger und 2016 schliesslich Olympiasieger. Seine Erfolge halfen ihm jetzt, als er mit dem englischen Coach telefonierte. Denn der Trainer gewann der Idee des Schweizers durchaus etwas ab. «Er sagte mir, ich solle mit dem Training beginnen, dann würden wir sehen, was rauskommt», erzählt Schürch. Die Herausforderung schien sehr gross. Und darum war sie für ihn so interessant.

Schürch sagt: «Ich will immer noch gewinnen.» Bild: Manuela Jans-Koch

Dass er mit viel Fleiss Ziele verfolgen kann, hat er längst bewiesen. Er hat nebst der sportlichen Karriere ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen und einen Job bei einer renommierten Unternehmensberatung angenommen. Sein Arbeitgeber stellte ihm eine Weiterbildung an der Universität von Cambridge in Aussicht. Es ist der Anfang dieser Comeback-Geschichte. Das Rudern war plötzlich wieder im Leben von Simon Schürch angekommen. Denn die Elite-Uni und der Rudersport sind nicht voneinander zu trennen.

Bei den ersten Tests war er der Langsamste

«In Cambridge rudern alle», sagt Simon Schürch. Von den 31 Colleges haben die meisten ein eigenes Ruderhaus. Der Rudersport dient auch als Instrument, um die Rivalität mit Oxford, der anderen führenden akademischen Kraft im Land, zu klären. Im jährlich stattfindenden «Boat Race» auf der Themse in London duellieren sich die beiden Unis in einem Achterrennen. Zwei Boote, je acht Männer, dunkelblau (Oxford) gegen hellblau (Cambridge), eine 6,8 Kilometer lange Strecke, keine Gewichtsklassen wie üblich, der schnellere gewinnt. Der Wettbewerb könnte kaum simpler sein, doch er scheint seit der ersten Ausgabe 1829 nicht an Bedeutung eingebüsst zu haben. Vor der Pandemie standen 250 000 Zuschauer entlang der Strecke.

Menschenmassen am Ufer der Themse beim Boat Race 2013. Kerim Okten / EPA

Schürch ging also im letzten September nach Cambridge, startete die einjährige Ausbildung und begann mit dem Training. «Bei den ersten Tests war ich zusammen mit dem neuseeländischen Kollegen der Langsamste», sagt er und verzieht das Gesicht. Es herrschte von Anfang an ein Gerangel um die Plätze im Ruderboot. Unter den Konkurrenten waren zwei Briten, die im Achter Olympiabronze in Tokio gewannen, es gab Weltmeister bei den Junioren und der U23-Kategorie. Doch Schürch holte auf und wurde letztlich für das Team selektioniert. Er sagt: «Der Muscle-Memory-Effekt setzte relativ schnell ein.» Die Muskeln hatten sich sozusagen an das frühere Training erinnert und legten rasant an Masse zu. Schürch wog 2016 um die 70 Kilogramm, jetzt ist er 84 Kilogramm schwer.

Im Allgemeinen hat seine jetzige Tätigkeit wenig mit 2016 zu tun. Die Trainingsvolumen sind nicht zu vergleichen. Er trainiert aktuell nur zwei Drittel vom damaligen Umfang. «Wenn du dich für Olympia vorbereitest, lebst du komplett in einem Tunnel, du ordnest dem alles unter. Jetzt wohne ich in einem College in Cambridge und habe ein Leben neben dem Rudern.» Damals sei es einzig und allein darum gegangen, mit dem Viererteam Titel zu gewinnen. Das erfolgreiche Quartett hat heute noch sporadisch Kontakt. Mario Gyr und Lucas Tramèr heiraten beide im Sommer, spätestens dann werden sich wieder alle sehen. Mit Simon Niepmann sei er erst kürzlich wandern gewesen, sagt Schürch.

Zwei andere Schweizer fahren für Oxford

Barnabé Delarze (hinten) und Roman Röösli starten für Oxford. Jakub Kaczmarczyk/EPA

Letzte Woche hat sich das Cambridge-Team auf dem Sarnersee den letzten Schliff für das «Boat Race» geholt. Am Sonntag kommt es zum Duell auf der Themse. Im anderen Achterboot sitzen auch zwei Schweizer. Der Luzerner Roman Röösli und der Waadtländer Barnabé Delarze rudern für Oxford. Erstmals überträgt das Schweizer Fernsehen den Wettkampf (Sonntag, 15.20/SRF info).

Und wenn es um das Bewahren von Traditionen geht, nehmen die Engländer nach wie vor die Extrameile auf sich. Nach dem Rennen werden die Athleten im Church House, in Westminster, zum offiziellen Dinner erwartet, der Dresscode lautet Black Tie, also Smoking und Fliege. Simon Schürch und sein Achterteam werden auch in den kommenden Jahren beim offiziellen Dinner eingeladen sein – bis zu ihrem Lebensende. Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Tisch.

Es ist ein aussergewöhnlicher Anlass, der Schürch zurück ins Ruderboot geholt hat. «Das ist ein i-Tüpfelchen auf meine Ruderkarriere, mehr nicht. Mein Rücktritt kam zum richtigen Zeitpunkt.» In seinem Innersten ist er immer noch ein Sportler, der den Wettkampf sucht. «Und ich will immer noch gewinnen», sagt Schürch.

Rob Baker und Bill Lucas, die Trainer von Cambridge, sprechen über die Arbeit mit dem Team zwischen September 2021 und März 2022. Youtube

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen