Swiss City Marathon – Lucerne Stiftung «The Human Safety Net Switzerland» bietet Integration durch Sport Das «THSN Refugee Team» steht allen geflüchteten Menschen offen, die Freude am Laufsport haben. 23.10.2021, 05.00 Uhr

Mitglieder des «THSN Refugee Teams» trainieren mit Tadesse Abraham im Engadin. Bild: PD

«The Human Safety Net Switzerland (THSN)», die Stiftung von Generali Schweiz, rief die Laufgruppe ins Leben, um die Integration der Teammitglieder durch Sport zu fördern. Ganz egal, ob die Mitglieder des THSN Refugee Teams eine Karriere als Profi anstreben, ihr Wissen als Trainer vermitteln wollen oder einfach als Amateure die Laufschuhe schnüren möchten. Die kostenlosen Trainings von Generali Schweiz bieten für alle etwas. Trainiert wird zweimal pro Woche in Genf und in Zürich. Die Teammitglieder erhalten individuelle Trainingspläne, gezielte Coachings und die besten Läuferinnen und Läufer absolvieren ein Trainingscamp im Engadin.

«Dank dem Laufsport konnte ich rasch Kontakte knüpfen»

Tadesse Abraham, der schnellste Marathonläufer der Schweiz, ist Coach und Mentor des THSN Refugee Team. Die Integrationskraft des Sports hat er selbst gespürt, als er 2004 in die Schweiz kam. «Der Laufsport half mir dabei, rasch Kontakte zu knüpfen», so Tadesse Abraham. «Ein Tagesablauf mit fixen Trainingseinheiten, professionellen Strukturen und Gemeinschaftsgefühl: Das sind die Komponenten, aus denen unser Programm besteht. Ich möchte die Läuferinnen und Läufer dazu zu ermutigen, ihre Träume zu verfolgen.»

Nachwuchsläufer Dominic Lobalu ist «Generali Running Talent»

Die schnellsten Mitglieder des THSN Refugee Team werden als «Generali Running Talent» besonders gefördert. Das erste Talent, das auf diese Art unterstützt wird, ist der 22-jährige Dominic Lokinyomo Lobalu. Der Langstreckenläufer sorgte bereits für Aufmerksamkeit. Er entschied die Schweizer Meisterschaft beim 10-Kilometer-Lauf auf der Bahn für sich. Und auch bei den Schweizer Halbmarathon-Meisterschaften in Belp lief er als Erster ins Ziel. Dominic stammt aus dem Südsudan und lebt seit 2019 in der Schweiz. Als «Generali Running Talent» wird sein Ausnahmetalent besonders gefördert. Diesen Sommer trainierte er während eines Monats Seite an Seite mit Tadesse Abraham in St. Moritz. «Während des Trainingslagers habe ich wertvolle Tipps von Tadesse erhalten und ich konnte mich ganz darauf konzentrieren, meine Leistungen auf das nächste Level zu bringen», so Dominic Lobalu. (PD)

Nachwuchstalent Dominic Lobalu. Bild: Urs Siegwart/ PD

www.generali.ch/refugeeteam