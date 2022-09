Er trifft, wie er will: Das steckt hinter dem Haaland-Phänomen

Torjäger Die Geschichte eines Phänomens: Wie der Fussball-Hellseher Erling Haaland durch Europa stürmt In nur einem Monat hat Erling Haaland, der neue Stürmer von Manchester City, auch die beste Liga der Welt erobert. Wo er auch hinkommt, trifft der Norweger, wie er will. Warum? Dominic Wirth Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Tor Haaland, mal wieder: der Norweger trifft in Sevilla. Raul Caro / EPA

Als Erling Haaland, der norwegische Wunderstürmer, sich diesen Sommer nach England aufmachte, zu Manchester City, wurde er von all den unglaublichen Zahlen begleitet, die seinen Weg nachzeichnen. Es geht dabei meist um Tore und Spiele. Beim 22-Jährigen stehen sie seit einiger Zeit im Verhältnis eins zu eins, soll heissen: Pro Spiel macht er ein Tor. So war das in den letzten Jahren immer, obwohl er noch so jung ist, gerade für einen Stürmer.

Doch da war noch etwas anderes, das Haaland, den 60-Millionen-Stürmer, begleitete: Die Frage, ob er auch in England liefern kann, in der besten Liga der Welt, unter Pep Guardiola, diesem Trainer, der von seinen Spielern so viel fordert. Könnte schwierig werden, am Anfang zumindest, dachten viele.

Nun, falsch gedacht. Haaland tut für Manchester City, was er immer tut, er schiesst Tore, schon zwölf hat er auf seinem Konto, nach acht Spielen erst. Besser ist er noch nie gestartet. Wie bloss macht der Norweger das?

Trainer Guardiola, Stürmer Haaland: Scheint bereits zu funktionieren. Keystone

Es ist etwas mehr als sechs Jahre her, dass Erling Haaland sein erstes Profispiel bestreitet. 15 Jahre ist er damals erst alt, er spielt für Bryne FK. Das ist der Verein seiner Jugend und seiner Heimat, einem Dorf in der norwegischen Provinz. Ein paar Minuten in der zweithöchsten Liga, so fängt alles an. Seither rast Haaland durch die Fussballwelt, schnell wie der Schall.

Gerade erst ist er 22 Jahre alt geworden, bereits heisst sein Klub Manchester City, und heute Abend will es das Schicksal, dass in der Champions League Borussia Dortmund wartet. Der Klub, für den Haaland vor ein paar Monaten noch gespielt hat, dem er aber rasch entwachsen ist, wie allen anderen in seiner Karriere auch, Bryne und Molde und Salzburg.

Der Nachfolger von Messi und Ronaldo

Für Haaland wird es heute Abend das 21. Spiel in der Champions League, dem wichtigsten Vereinswettbewerb der Welt. Getroffen hat er schon 25-mal. Kein anderer Fussballer hat in seinen ersten 20 Spielen auch nur annähernd eine solche Quote erreicht, nicht einmal Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo.

Die beiden haben den Weltfussball in den letzten 15 Jahren geprägt, doch ihre Zeit neigt sich dem Ende zu. Und alles spricht dafür, dass Erling Haaland ihren Platz einnehmen wird, er und Kylian Mbappé, der Franzose. Zwei Jungspunde als neue Gesichter der meistbeachteten Sportart der Welt. Und, weil das die Zuschauer und die Medien mögen: auch als neue grosse Gegenspieler.

Ein paar Zahlen noch. Tore für Dortmund: 86 in 89 Spielen. Tore für Salzburg: 29 in 27. Kürzlich hat Haaland ein Interview gegeben, er unterhält sich für das Onlineportal «The Athletic» mit Alan Shearer, der englischen Stürmerlegende.

Die beiden Torjäger sprechen über dieses Gefühl, das nur wenige kennen: Wie es sich anfühlt, ein Tor zu erzielen in einem vollen Stadion. Haaland will es beschreiben, nimmt ein, zwei Anläufe, aber er findet die richtigen Worte nicht. Doch auch so wird klar, dass ihn die Sucht nach diesem Gefühl antreibt.

Haaland ist drauf und dran, Messi und Ronaldo abzulösen, doch viel hat er nicht mit ihnen gemein. Er jubelt ganz anders, wilder und ehrlicher als der unterkühlte Messi oder der angeberische Ronaldo. Und er spielt auch ganz anders. Vor allem hat er den Ball viel seltener, es interessiert ihn nicht so sehr, die Spielzüge zu starten oder zu prägen, er will nur eines: Sie beenden.

Haaland ist ein ehrlicher, zuweilen wilder Jubler. Keystone

Ein überraschender Laufweg, mit blitzschnellem Antritt hingeschmettert. Ein, zwei Kontakte. Tor. So macht er das, und oft steht er einfach am richtigen Ort, ganz so, als wüsste er schon lange, wo der Ball hinfliegt.

«Da ist ein Schuss von ausserhalb des Strafraums, und er ist da. Da ist eine Flanke, und er ist da.» So beschrieb das Pep Guardiola, sein neuer Trainer, kürzlich. Er sagte auch noch, dass Haaland diesen Instinkt habe, diesen Riecher, am richtigen Ort zu sein. Und dass man das nicht lernen könne. In seinen sechs Premier-League-Spielen für Manchester City traf er laut Sky Sports durchschnittlich mit jedem 13. Ballkontakt ins Tor.

Stark wie ein Bär, schlau wie ein Fuchs

Die vielen Treffer haben Haaland schon einige Übernahmen eingebracht, Tormonster zum Beispiel, ganz simpel, oder auch: der Killer mit dem Babyface. Das ist beides naheliegend, aber nicht ganz passend. Denn natürlich trifft Haaland auch so oft, weil er stark wie ein Bär ist. Doch dazu kommt, dass er die Schlauheit eines Fuchses besitzt.

Haaland, das hat der norwegische Sportwissenschafter Geir Jordet kürzlich auf Twitter aufgezeigt, hebt sich nicht nur mit seiner Physis und seiner Abschlussstärke ab. Sondern auch, weil er sich öfter auf dem Platz umsieht. Schaut, wie sich der Ball bewegt und wie die Gegenspieler. Wo sich für ihn Räume ergeben und wie viel Zeit ihm bleibt, um den Ball zu verarbeiten.

Jordet spricht in diesem Zusammenhang von «Scans». Und er hat ermittelt, dass Haaland deutlich öfter scannt als andere Stürmer. ­Haaland, der Fussball-Hellseher.

Haaland steht laut einem Sportwissenschafter oft genau richtig, weil er das Geschehen scannt Keystone

In Bryne, dem norwegischen Bauerndorf, sagen seine Jugendtrainer, dass Haaland sich das ­alles schon früh aneignen musste. Wenn der junge Erling dort im einen Team mitspielte, ging dieses bald uneinholbar in Führung, und wenn er dann die Seiten wechselte, passierte das wieder.

So kam es, dass Haaland bald bei den Älteren mittat. Und weil er dort zu den Kleinen und weniger Schnellen gehörte, musste er schlau sein, um sich durchzusetzen. Ein Monster, ­sagen sie in Bryne, sei Haaland erst später geworden.

Irgendwann will er einen Hof und Tiere halten

Haaland ist schon ein paar Jahre weg, aber der Ort hat ihn geprägt. Wenn er sich entspannen wolle, sagte der Stürmer einmal, dann gehe er auch mal auf einen Bauernhof, fahre Traktor oder füttere Kühe. Später will er einmal einen Hof und Tiere haben. Dazu passt, was Manuel Akanji, der Schweizer Verteidiger, der wie Haaland von Dortmund zu Manchester City wechselte, zum «Blick» über den Norweger sagte: Der sei ein sehr guter, offener Typ, ein Familienmensch, und vor allem: stets am Boden geblieben.

Schon damals, in Bryne, ist Haaland mit seinem Ehrgeiz aufgefallen und seinem Willen, dem Sport alles unterzuordnen. Aus Salzburg, wo er vor dem Wechsel nach Dortmund spielt, ist die Episode überliefert, dass er abends eine Spezialbrille trug, damit das blaue Licht von Fernseher und Handy seine Schlafqualität nicht beeinträchtigt. Dass er sich hin und wieder einen Kebab gönnt, muss man bei ihm schon als Eskapade werten.

Und so trifft Haaland und trifft noch einmal, es wäre keine Überraschung, wenn das auch heute gegen Dortmund wieder passiert. Pep Guardiola, sein neuer Trainer, hat ihn bisher in jedem Spiel aufgestellt. Der Katalane gilt als jener Trainer, der die falsche Neun zum Trend gemacht hat; er hat in seiner Karriere bis anhin nur selten auf einen klassischen Mittelstürmer gesetzt. Doch jetzt ist das anders. Erling Haaland bringt sogar ihn zum Umdenken.

