Tour de Romandie Erster Schweizer Podestplatz seit 18 Jahren: Gino Mäder geht ans Limit und wird Gesamtzweiter Gino Mäder schreibt Geschichte: der 25-Jährige fährt an der Tour de Romandie auf den zweiten Gesamtrang. Das gelang 2004 letztmals einem Schweizer. Raphael Gutzwiller 01.05.2022, 17.40 Uhr

Freut sich über den zweiten Rang an der Tour de Romandie: Gino Mäder. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Wenn es lange den Berg hochgeht, dann ist Gino Mäder schnell. Sehr schnell. Und ist es ein Bergzeitfahren in der Romandie, dann geht er so richtig ans Limit. «Ich habe den Kopf ausgeschaltet und bin einfach gefahren. Ich wusste während der Fahrt: Entweder ich breche noch ein – oder ich fahre eine super Zeit heraus.»

Tatsächlich bricht Mäder nicht ein, sondern fährt mit einer beeindruckenden Leistung auf den dritten Rang des Bergzeitfahrens – und damit auf den zweiten Platz des Gesamtklassements an der Tour de Romandie. Damit erreicht der 25-jährige Oberaargauer als erster Schweizer seit 18 Jahren einen Podestplatz an der Westschweizer Rundfahrt.

2004 klassierte sich Fabian Jeker auf dem zweiten Rang. Mäder reicht es nur deshalb nicht zum Toursieg, weil der Russe Alexander Wlassow – der vor der abschliessenden Etappe auf dem dritten Rang gelegen ist – das Bergzeitfahren und damit auch die Tour de Romandie gewinnt.

Gino Mäder (links) mit Tour-Sieger Alexander Wlassow. Jean-Christophe Bott / EPA

«Da gibt es kein Kalkulieren mehr»

Im Ziel ist Mäder dennoch überglücklich. Gegenüber SRF sagt er: «Ich bin gerade ein bisschen überwältigt.» Eigentlich habe er eine genaue Wattvorgabe gehabt. «Aber immer, wenn ich auf die Anzeige geschaut habe, standen dort 30 Watt mehr, als ich eigentlich fahren wollte. Doch wenn man die Möglichkeit hat, zu Hause an der Tour de Romandie auf das Podest zu fahren, dann wirft man einfach alles rein. Da gibt es kein Kalkulieren mehr.»

Gino Mäder fährt im Bergzeitfahren auf den dritten Rang, der ihm den zweiten Gesamtrang beschert. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Der Fahrer des Teams Bahrain Victorious wurde schon vor der Tour de Romandie als Mitfavorit auf den Gesamtsieg gehandelt. Für den 25-Jährigen ungewohnt: «Ich habe deshalb ein bisschen Druck verspürt», erzählt er. «Ich habe mich selber nämlich gar nicht bei den Favoriten gesehen. Aber jetzt, nach der Rundfahrt, kann ich sagen: Doch, doch, da gehöre ich nun auch tatsächlich hin.»

Der nächste Schritt einer guten Entwicklung

Der Podestplatz im Gesamtklassement der Tour de Romandie ist der Höhepunkt einer starken Entwicklung für Mäder, der alles für eine grosse Rundfahrer-Karriere mitbringt. «Für mich ist es der nächste grosse Schritt. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Schweizer bei einer solchen Rundfahrt auf dem Podest steht.»

In der letzten Saison hatte er an der Vuelta a España auf sich aufmerksam gemacht, wurde bester Jungprofi und Gesamtfünfter. Zudem holte er an der Tour de Suisse und am Giro d’Italia je einen Etappensieg. Beide hatte er auf eindrückliche Weise herausgefahren.

Gino Mäder fährt den Berg hoch. Freshfocus / Jean-Guy Python

Nun steht für ihn als nächstes Highlight die Tour de Suisse an, danach startet er zum ersten Mal an der Tour de France. Mit solchen Leistungen wie in der Romandie liegt auch dort einiges drin für Gino Mäder.